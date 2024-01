Home

Oroscopo di oggi, martedì 23 gennaio 2024

Oroscopo di oggi, martedì 23 gennaio 2024

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Le stelle sono dalla vostra parte, risvegliando passioni antiche e aprendo la strada a nuove esperienze travolgenti. Dedicatevi all’organizzazione di qualcosa di speciale per rafforzare il legame. Per i single, è un’opportunità straordinaria per proiettare lo sguardo al futuro e sperimentare nuove idee per raggiungere gli obiettivi personali. L’energia è alle stelle, sfruttatela con iniziativa e umiltà.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★★

Sarà un giorno straordinario con una sorpresa speciale dal partner. La posizione favorevole di Venere contribuirà a consolidare il legame in modo magico. Per i single, la giornata promette incontri interessanti. Sul lavoro se lavorate in team, un ambiente rilassato favorisce la messa a punto di progetti inerenti al lavoro mentre per coloro che lavorano da soli le stelle promettono una produttività alta grazie alla capacità di interagire positivamente con i colleghi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

Una giornata ottima grazie alla posizione favorevole della Luna. Vivrete momenti romantici con il partner e avrete la capacità di cogliere il meglio da ogni esperienza lavorativa. Per i single, la giornata sarà ricca di piacevoli momenti in buona compagnia, permettendo di dimenticare gli affanni quotidiani. A fine giornata potrebbe presentarsi una vena di pigrizia tuttavia non vi dovete preoccupare, vista infatti in senso positivo è una buona opportunità per tirare un po’ il fiato.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

Giornata indimenticabile con il controllo della situazione nelle vostre mani. Per il partner, ogni gesto sarà permeato d’amore. Per i single, la giornata inizia con positività e una notevole capacità di riprendersi rapidamente. Sul lavoro, sfruttate la congiunzione astrale favorevole per mettere in mostra le vostre competenze, se lavorate in gruppo, da una competizione professionale nasceranno idee da mettere a punto con una strategia mirata

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Periodo positivo, anche se non da cinque stelle. Noie familiari da risolvere cambiando atteggiamento tuttavia potete fare affidamento sul partner che vi aiuterà e sosterrà nelle discussioni familiari. Per i single, l’atteggiamento ottimista vi renderà attraenti. Sul lavoro, capitalizzate l’abilità e l’intuito per raggiungere gli obiettivi con fiducia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★

Giornata sottotono, con la Luna in Cancro. Perdonate e ricomponetevi dopo un disaccordo con il partner. Per i single, potrebbero riemergere elementi del passato. Nel lavoro, evitate nuovi investimenti e pianificate attentamente le spese per evitare problemi. Sul lavoro ricorda che azioni concrete realizzano grandi ambizioni quindi impegnati nel concretizzarle

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

Questo martedì si prospetta discreto, con abilità nel gestire diverse situazioni. La creatività sarà in aumento, con la possibilità di sviluppare idee innovative ma: evitate confronti, specialmente con Ariete, Bilancia o Capricorno, per evitare possibili dispute. Con la vostra attitudine positiva, potete superare ostacoli e intraprendere nuovi percorsi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★

Con la Luna disarmonica a Venere, potreste sentire un ostacolo cosmico. Affrontate le sfide una alla volta e evitate battute pungenti. In ambito lavorativo, osate innovare e proporre qualcosa di nuovo per sorprendere chi è al di sopra di voi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★

La giornata si prospetta impegnativa con un’instabilità astrologica. Affrontate le sfide con pazienza e non lasciate che altri organizzino la vostra giornata. Mantenete il controllo delle situazioni lavorative secondo i vostri tempi e priorità. Ci saranno durante la giornata segnali di scontentezza e lievi incomprensioni con il prossimo tuttavia in serata chi vi è vicino riuscirà a togliervi qualche peso

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ‘top del giorno’

L’ingresso di Venere nel vostro segno porterà amore, serenità e gioia. Comunicate con il partner per sciogliere incomprensioni passate. Dedicatevi ai vostri hobby e sfruttate le opportunità che il giorno offre. Sul fronte lavorativo, le vostre faccende vi assorbono molto pertanto le stelle consigliano di trovate nuove prospettive e non lasciate sfuggire le opportunità per lavori meno stressanti

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Il futuro si prospetta positivo con una giornata efficace. Mantenete un atteggiamento sereno e riflessivo, siate pronti ad assumere nuove responsabilità lavorative. In amore, cercate di arricchire i vostri incontri rendendoli stimolanti se ci riuscirete infatti potrete veder realizzare progetti sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro rinnovate la vostra immagine e affrontate le sfide professionali con determinazione.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★★

Il giorno profila un periodo d’oro con opportunità e magia per quanto riguarda l’amore, vivrete momenti intensi e appaganti con il partner. Nel lavoro, avrete intuizioni sorprendenti e potrete godere dei frutti del vostro impegno. Anche fari e acquisti sono baciati dalla fortuna tuttavia, non distraetevi e siate pronti a cogliere le opportunità e a far parlare di voi per le vostre capacità visionarie e innovative. Il successo è dietro l’angolo.

