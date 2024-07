Home

Oroscopo di oggi, martedì 23 luglio 2024. Difficoltà per Cancro, Bilancia sottotono, Pesci al top

22 Luglio 2024

L’oroscopo di oggi, martedì 23 luglio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Oggi è una giornata in cui potreste sentire una leggera nostalgia. Questo martedì potrebbe portarvi a realizzare ciò che vi manca veramente, accentuando il vostro lato più romantico. In coppia, cercate di sintonizzarvi con il partner che vi ama profondamente, vivendo insieme momenti indimenticabili. Anche per i single si prospetta una giornata interessante. Sia che incontriate qualcuno di persona o online, avrete la possibilità di trovare una persona molto interessante. Che si tratti di un’amicizia o di un nuovo amore, l’importante è cogliere l’attimo e godersi la felicità del momento. Prendetevi del tempo per riflettere sulla gestione delle vostre risorse finanziarie e approfittate di questo periodo per fare un bilancio delle finanze e pianificare futuri investimenti.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★

Martedì si presenta come una giornata stabile e positiva per voi, Toro. La relazione di coppia andrà abbastanza bene, e in qualche occasione riuscirete anche a dimostrare ancora di più il vostro amore. Avrete voglia di novità, e sul fronte sentimentale potrebbe arrivare qualcosa di diverso: le emozioni non mancheranno e potrete godervele appieno insieme alla persona amata. Per i single, la Luna rafforzerà l’intuizione, offrendo a molti una visione più chiara della realtà. Sarete spinti a trasformare in realtà pensieri che fino ad ora avevate solo nella mente. La fortuna vi assisterà, ma in misura moderata sul lavoro, quindi affrontate tutto con serenità. Ci sono buone probabilità di riuscire a rispettare la tabella di marcia. Lavorate con un atteggiamento positivo.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

L’oroscopo di oggi prevede una giornata abbastanza routinaria, ma comunque positiva. All’orizzonte si profilano progetti di coppia seri, anche perché il momento è maturo per pianificare qualcosa a lungo termine. Non temete le novità in arrivo: saranno positive per tutti i nati del segno, portando felicità alla relazione. Per i single, la vostra natura altalenante vi porterà ad essere affettuosi e subito dopo freddi. Martedì, però, è consigliabile sciogliersi un po’, giusto per non lasciarsi sfuggire un’occasione che farà battere il cuore all’impazzata. Sul lavoro, grazie a un delicato gioco di incastri, riuscirete a definire una questione professionale secondo i vostri piani.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★

Oggi sarà una giornata decisamente poco positiva per voi, Cancro. Se la persona amata fosse nervosa o più irritata del solito, il modo migliore per risollevarle il morale sarà sorprenderla con qualcosa di allettante: conquistatela con una vostra specialità culinaria e vedrete che non saprà resistere. Il sereno tra voi tornerà molto presto, come per magia. Per i single, la Luna potrebbe portare qualche turbolenza emotiva: le stelle comunque infonderanno la determinazione necessaria per affrontare il periodo. Mantenete la calma e sfruttate questa energia per apportare cambiamenti positivi nella vostra vita quotidiana. Sul lavoro, le vostre capacità di risolvere problemi saranno messe alla prova. In qualche caso, però, potrebbe essere necessario rimandare qualcosa a giorni più favorevoli.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★

Oggi sarà una giornata molto positiva per voi, Leone. Avrete un’energia contagiosa e una mente piena di idee, seguite da azioni altrettanto brillanti. Prenderete decisioni vincenti, farete viaggi mentali rapidi e godrete di un dialogo affettuoso con la persona amata. Parlate a cuore aperto dei vostri sentimenti, senza alcun imbarazzo. Per i single, non sottovalutate la possibilità che un vostro amico/a possa innamorarsi di voi. Potrebbe iniziare tutto lentamente, ma per qualcuno la scintilla è già pronta ad accendersi e trasformarsi in amore. Nel lavoro, mettete ordine tra le idee, distinguendo i sogni impossibili dai progetti realizzabili. Identificate un paio di traguardi e concentratevi su quelli.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

L’oroscopo di domani prevede un clima idilliaco in generale per voi, Vergine. In amore, non ci saranno problemi per molte coppie, soprattutto per quelle che ancora devono mettere su famiglia. È giunto il momento di prendere decisioni importanti: fatevi avanti e godete l’attimo! Per i single, affascinanti e disinvolti, raggiungerete i vostri obiettivi: in amore sarà un gioco da ragazzi. Tutto procederà liscio, anche perché è il momento adatto per progettare il futuro. Con l’aiuto delle stelle realizzerete ciò che davvero desiderate. Nel lavoro, cercate di dare maggiore impulso alla creatività e affrontate qualsiasi situazione con lucidità. Mettete da parte i timori e togliete ogni freno.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★

Questo martedì si prospetta piuttosto sottotono per voi, Bilancia, secondo le attuali configurazioni astrali. È il momento giusto per allontanare le persone che vi causano amarezze e negatività. Anche se può sembrare difficile, ricordate che chiudere una porta spesso apre nuove opportunità. In amore, la giornata potrebbe essere complicata, soprattutto se il rapporto è già in crisi. Lottate per riconquistare il cuore della persona amata e cercate di ritrovare l’armonia perduta. I single potrebbero dover affrontare un appuntamento mancato o un imprevisto, ma reagite con filosofia e ottimismo. Sul lavoro, concentratevi solo sugli impegni essenziali e mettete da parte le polemiche e le discussioni inutili. Sarà un giorno per riflettere e riorganizzarsi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★

Il martedì si presenta come una giornata eccellente per voi, Scorpione. Fin dal mattino, vivrete piacevoli sensazioni accompagnate da un tocco di genialità. In campo sentimentale, tutto può succedere. Se ci sono problemi nella coppia, è il momento giusto per cercare soluzioni che vadano bene per entrambi. I single, invece, avranno una giornata emozionante, ricca di nuove scoperte e avventure. Sul lavoro, mantenete alta la concentrazione e la consapevolezza delle vostre capacità. Diversi traguardi sono raggiungibili, basta avere tenacia e determinazione. È una giornata in cui potrete davvero fare la differenza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★

Per voi, Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede una giornata abbastanza nella norma, ma comunque piacevole. La voglia di divertimento potrebbe superare quella di impegnarsi, ma con un po’ di ottimismo e buona volontà riuscirete a trovare un equilibrio. In amore, la vostra pazienza potrebbe essere messa alla prova da situazioni complicate, specialmente se ci sono già tensioni in atto. Non siate impulsivi e cercate di mantenere la calma. I single saranno irresistibili grazie alla loro simpatia e comunicatività, attirando nuove conoscenze e consolidando vecchie amicizie. Sul lavoro, valutate attentamente una proposta di cambio mansione o sede operativa: prendetevi il tempo necessario per decidere.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★

Questo martedì inizierà nel migliore dei modi per voi, Capricorno, con ottime prospettive sia in amore che sul lavoro. In ambito sentimentale, la relazione di coppia procederà a gonfie vele: sarete in grado di dimostrare affetto sincero e di creare un dialogo piacevole e affettuoso con il partner. I single vivranno una giornata dinamica e positiva, perfetta per nuove conquiste o per ampliare la rete di conoscenze. Sul lavoro, la Luna vi sarà favorevole, mettendovi in contatto con persone che sosterranno le vostre ambizioni. Sensibili miglioramenti sono in vista, quindi continuate a lavorare con impegno e determinazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Un buon martedì si profila per voi, Acquario, con valutazioni astrologiche positive. Potrebbero comunque esserci piccoli fraintendimenti o ostacoli sul vostro cammino, ma li supererete senza troppe difficoltà. In amore, la situazione migliorerà rispetto ai giorni scorsi: continuate a collaborare con il partner e vedrete che raggiungerete grandi traguardi insieme. I single potranno godersi la serata fino a tardi, dedicandosi al piacere e mettendo da parte i doveri per un po’. Per qualcuno, intanto, potrebbe nascere qualcosa di importante. Sul lavoro, continuate con la solita routine: raggiungerete discreti successi in campo sociale e potreste trovare spunti interessanti per cambiamenti futuri.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ‘top del giorno’

Oggi, Pesci, la Luna entra nel vostro segno, portando un’ondata di energia positiva. La giornata inizierà con ottimismo e vitalità, grazie agli sforzi che avete messo in campo ultimamente. In amore, sarà una giornata vivace: sfruttate questo momento per realizzare qualcosa di significativo. In coppia, vivrete grandi opportunità sia a livello emotivo che nelle attività quotidiane. Esprimerete facilmente i vostri sentimenti, vivendo emozioni intense e gratificanti. I single troveranno la situazione in costante miglioramento: famiglia, amicizie e nuove conoscenze saranno al top. Sul lavoro, si prevedono sviluppi clamorosi in iniziative nate per caso, che potrebbero trasformarsi in opportunità di grande successo.

L’oroscopo di oggi, martedì 23 luglio 2024 è a cura di Astrid

