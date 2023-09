Home

Oroscopo di oggi, Martedì 26 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

26 Settembre 2023

Oroscopo di oggi, Martedì 26 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

Oroscopo di oggi, Martedì 26 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete:

Sul lavoro dovreste essere più riservati. Ai colleghi fate un effetto collerico. Dovreste porvi come obiettivo la qualità invece della quantità. Siate più diplomatici nelle controversie. E lo stesso vale per gli interessi privati. Offendete troppo spesso gli altri. Comunicate di più con i vostri cari in modo che possano percepire davvero come state. Nell’animo siete molto frustati, cercate quindi di trovare la pace. Che ne direste di compensare con una breve vacanza o con dello sport? Potreste anche provare a fare qualche attività creativa o artistica per esprimere le vostre emozioni.

Amore;

Al momento siete una persona tutt’altro che piacevole da frequentare. Siete oltremodo irascibili e anche la vostra pazienza è più limitata del solito. Riflettete bene se, vale sempre la pena di sacrificarsi. Non isolatevi dal partner, dalla famiglia o dagli amici, piuttosto mostratevi un po’ più socievoli. Potreste anche organizzare una serata divertente o romantica con la vostra dolce metà per riscaldare l’atmosfera.

Lavoro

Ci sono momenti in cui se qualcosa può andare storto, sicuramente andrà così. Voi lo sapete bene, visto che è quello che vi sta succedendo al momento. Il rapporto con i colleghi di lavoro appare più complicato che mai e persino dei piccoli errori potrebbero farvi perdere le staffe. Cercate di pretendere meno non solo da voi stessi ma anche dagli altri. Potreste anche chiedere aiuto o consiglio a qualcuno di fiducia se vi sentite sopraffatti.

Toro:

La vostra volubilità deriva da una maggiore attitudine all’emotività. Da persona razionale quale siete, vi sorprendete dell’influsso preciso che i vostri sentimenti domani hanno sulle vostre azioni. Siate inoltre comprensivi nei confronti delle reazioni di stupore che gli altri hanno nei vostri confronti. Potreste sfruttare questo stato d’animo per mostrare agli amici o al partner un altro lato della vostra personalità. Potreste anche scoprire nuovi interessi o passioni che non pensavate di avere.

Amore :

dovrete fronteggiare un’ardua prova interiore. Verrete gravati di problemi più grossi di quanto pensiate. Probabilmente vi si rinfacceranno cose che vi feriranno e che interpreterete come pretesti. Considerati i litigi come un’opportunità per sviluppare e rafforzare le vostre argomentazioni a favore delle vostre posizioni. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni negative, ma cercate di essere razionali e onesti.

Lavoro

Non disperate se al momento vi manca spesso la soluzione adatta ad ogni situazione. I problemi che dovrete affrontare in questo periodo sono più grandi e impegnativi del solito e per questo alle volte varrebbe la pena liberarsi di vecchi schemi e avvalersi di nuove idee. Lasciatevi semplicemente inspirare dagli altri e non abbiate paura di sperimentare nuove strade.

Gemelli:

Sprizzate dinamismo e limpidezza spirituale da tutti i pori. Dovreste sfruttare il momento favorevole per portare a termine impegni difficili in modo soddisfacente ed efficace. In questo modo preverrete i tempi più duri. Anche nel privato domani potrete fare chiarezza sullo stato di cose. Risolvete adesso i problemi che avete rinviato. L’ambiente intorno a voi reagirà molto positivamente a tutto ciò. Potreste anche ricevere dei complimenti o delle gratificazioni per il vostro operato.

Amore

Raramente siete stati così lucidi ed equilibrati. Quei problemi interpersonali che sembravano così grandi e irrisolvibili vanno a poco a poco scomparendo. È il momento di far sbocciare le amicizie più intime e di riscoprire l’amore. Godetevi la vostra seconda personale primavera e collezionate straordinarie esperienze insieme ad amici e familiari. Potreste anche fare dei viaggi o delle gite fuori porta per arricchire il vostro bagaglio culturale e umano.

Lavoro

Professionalmente avete al momento la strada spianata verso il successo. È sorprendente come riusciate a divertirvi sul lavoro e ad affrontare da soli grossi progetti senza alcuna fatica. La cosa bella nella fattispecie è la dimostrazione di stima e considerazione da parte dei vostri colleghi, nonché la non curanza degli invidiosi. Siate sempre disponibili e pronti a cooperare con gli altri, sarete sicuramente ricompensati.

Cancro:

Al momento sembra che si delineino davanti a voi complicazioni sempre più inaspettate. Ma non è sempre colpa degli altri, a volte anche voi ci avete messo del vostro! Cercate di rimanere più rilassati e guardate agli ostacoli che incontrate nel vostro cammino come ad un mezzo per fare le cose in modo nuovo. Ritrovate la vostra calma interiore e vedrete che uscirete da questa fase con più forze.

Amore

Nel privato, potreste imbattervi in situazioni critiche, la cui soluzione però non sempre è impossibile. Non accusate sempre il partner o i vostri amici, piuttosto riflettete una volta anche sul vostro modo di vedere le cose. Cogliete le sfide interpersonali come opportunità, non si sa mai dovesse volgere tutto al positivo. Potreste anche fare delle concessioni o dei compromessi per mantenere l’armonia.

Lavoro

Dovrete affrontare un grossa sfida e confrontarvi con problemi apparentemente irrisolvibili. Mantenete la calma e pianificate accuratamente il vostro modo di procedere. Non affondate la testa nella sabbia e ponetevi anche compiti sgradevoli. Vi renderete presto conto che forse certi problemi non sono poi cosi grandi come inizialmente appaiono. Potreste anche chiedere il supporto o il parere di qualcuno di esperto o di fiducia.

Leone:

le vostre competenze organizzative e sociali appaiono insolitamente forti. Ciò dovrebbe necessariamente servirvi a prendere le redini di un lavoro di gruppo. Non solo ottenete successo nella professione, ma anche nella vita privata potete mettervi in mostra con il vostro cordiale influsso. Le persone vi dimostreranno grande stima ed affetto. Pensate al fatto di dispensarne un pò anche voi.

Amore

Nella vita privata, al momento tutti i segni vi sono favorevoli. Intensificate in particolar modo i contatti con le persone che vi circondano, in quanto verrete accolti con molta simpatia. Organizzatevi dunque per trascorrere il vostro tempo libero insieme agli altri. Magari potreste anche telefonare ad un vecchi amico, è un periodo estremamente favorevole per far rifiorire vecchie conoscenze. Potreste anche fare dei complimenti o delle attenzioni a chi vi sta vicino.

Lavoro

Svolgerete gli impegni odierni in maniera particolarmente efficiente, è meglio dunque non rimandare a domani il lavoro da fare adesso. Non rifiutate l’aiuto altrul e mettete alla prova il vostro spirito di gruppo. In questo momento ogni tipo di collaborazione, sia essa con superiori, clienti o colleghi, andrà per il verso giusto. Avrete molta più facilità a prendere decisioni di quanta non ne abbiate solitamente.

Vergine:

Grazie all’influsso della Luna, potete aspettarvi cose uniche. Vi aspettano belle sorprese. Soprattutto il vostro partner ha pensato a qualcosa di speciale per voi. Però non innalzate troppo le vostre aspettative, ma siate grati anche delle piccole cose. I vostri amici reagiscono in modo molto positivo nei vostri confronti. A causa della vostra emanazione sconvolgente, verrete specialmente apprezzati dal sesso opposto.

Amore

La vostra famiglia e i vostri amici provano attualmente una forte ammirazione nei vostri confronti, sarete quindi al centro di moltissime attenzioni. Soprattutto per il vostro partner rappresentate una fonte di serenità ma anche gli altri vi apprezzano in qualità di confidente e interlocutore. E’il momento di riprendere nuovi contatti e dimenticare litigi passati. Potreste anche fare dei regali o delle coccole a chi vi sta vicino.

Lavoro

Nella vostra vita lavorativa state sperimentano sempre più spesso il lavoro di gruppo. La fiducia e l’ottimismo che trasmettete rendono gli altri particolarmente motivati; per questo motivo al momento vi fa estremamente piacere passare del tempo con i vostri colleghi. Il vostro spirito di gruppo è molto apprezzato da tutti. Vi renderete conto della vostre capacità lavorative quando con gli altri aspirerete allo stesso obiettivo.

Bilancia:

ricevete nuovi impulsi dall’ambiente circostante, e sarete particolarmente creativi, date dunque il via a progetti in cui far confluire le vostre proprie idee e convinzioni. Tentate dunque di guidare gli altri più del solito grazie alla vostra autorità naturale. Evitate però di risultare arroganti e contribuite voi stessi col vostro lavoro alla buona riuscita del tutto.

Amore

In amore siete attualmente in bilico tra passato e futuro. Rivolgete lo sguardo in avanti e chiudete definitivamente con ciò che è stato. E’ giunto il momento per una svolta positiva. Riceverete tanto sostegno e affetto da amici e conoscenti che mai come adesso rivolgeranno su di voi la loro attenzione. Fate in modo che anche la vostra famiglia renda conto di quanto sia importante per voi.

Lavoro

Dal punto di vista lavorativo vi trovate di fronte a cambiamenti radicali e positivi. Siate meno esitanti, non evitate nuove sfide e impegni più grandi visto che al momento avete le stelle dalla vostra parte. Mai come adesso percepite una spinta interiore verso la realizzazione personale; obiettivi a lungo perseguiti diverranno finalmente a portata di mano.

Scorpione:

Godete di un atteggiamento più che mai armonico nei confronti del vostro contesto sociale; questo sia in ambito privato che professionale. Approfittate ora di questa particolare armonia per rafforzare i vostri legami sociali, in previsione di giorni in cui le costellazioni cosmiche non vi saranno così favorevoli.

Amore

Non tirate troppo la corda e seppellite l’ascia di guerra. Scoprirete come può esser bello riscoprire vecchi contatti e insieme far riaffiorare i ricordi. I presupposti in tal senso sono ideali, rafforzati ancor più dall’amor, la fiducia e l’affetto che ricevete. Fate in modo che anche la vostra famiglia renda conto di quanto sia importante per voi.

Lavoro

Sul posto di lavoro stare insieme agli altri non vi crea al momento alcuno stress. Lavorare in team è in questi giorni assolutamente facile e fruttuoso. Rafforzate i buoni rapporti con i colleghi e offrite loro il vostro aiuto, non mancheranno sicuramente momenti problematici durante i quali la vostra situazione lavorativa dipenderà dalla benevolenza altrui.

Sagittario:

Le persone che compongono il vostro ambiente lavorativo reagiscono in maniera molto positiva nei vostri confronti. Approfittatene dunque in questo periodo per affrontare con il vostro team i compiti più ardui ed avvicinarvi a passi da gigante al successo. La dinamica che si svilupperà all’interno del vostro gruppo vi permetterà di superare anche gli ostacoli più difficili.

Amore

Vivete in naturale sintonia con la vostra sfera privata. Siete più del solito al centro dell’attenzione e rappresentate per molti un importante punto di riferimento. Rafforzate i legami d’amicizia e non abbiate timore a intrecciare dei nuovi. Quando riuscirete a contraccambiare l’affetto nella stessa misura in cui lo ricevete, avrete maggiori possibilità di trovare un amico o addirittura l’amore della vostra vita.

Lavoro

E’ un periodo estremamente favorevole per realizzare progetti comuni. Avete particolarmente successo per i progetti di gruppo, e i vostri colleghi ricorrono volentieri ai vostri consigli e al vostro sostegno. Rimanete comunque con i piedi per terra di fronte a tutte queste attenzioni nei vostri confronti Cosi verrete ricordati nel migliore dei modi nel caso in cui un giorno doveste aver bisogno dell’aiuto degli altri.

Capricorno:

Il vostro obiettivo, a causa delle circostanze modificatesi, si è spinto di nuovo in lontananza. Non lasciatevi scoraggiare. Per il momento, ripensate alla situazione ancora una volta in modo approfondito. Probabilmente il danno appare solo al primo sguardo e si lascia delimitare dalle misure appropriate. Altrimenti, pensate in questo modo: il Cammino è l’Obiettivo.

Amore

Momentaneamente siete assillati da impegni continui. La vostra relazione è caratterizzata da gravi tensioni che dovreste assolutamente appianare. Anche con i vostri amici nascono continuamente incomprensioni inutili. Prendetevi un po’ di tempo e di riposo per discuterne a fondo e non da ultimo per trovare una base comune.

Lavoro

Avvicinatevi a nuovi progetti con prudenza e cautela. Non rassegnatevi se le cose non vanno come avete progettato o se trovate nuovi ostacoli sul vostro percorso. Non abbandonatevi a una cieca frenesia, ma piuttosto siate pazienti e agite in maniera strategica; riuscirete in tal modo a riacquisire successi già raggiunti in passato.

Acquario:

Scoppiate di energia e dinamismo. Niente di strano che riusciate ad affrontare ogni cosa in modo veloce ed efficiente e che tutto ciò vi valga, nel vero senso della parola, oro. L’ammirazione da parte degli altri è indubbia, vi lusinga e giova alla fiducia in voi stessi. Ma state attenti a non esagerare in maniera arrogante ed eccessiva, perché l’oro può trasformarsi velocemente in piombo.

Amore

Stare insieme agli altri sembra estremamente difficile attualmente. Vi sentite permanentemente fraintesi e anche il più piccolo scatto d’ira potrebbe sfociare in una grossa discussione. E’ probabile che domani riceviate un rifiuto inaspettato che potrebbe un po’ buttarvi giù. Vedrete che a volte vale la pena aspettare e qualche problema si risolverà da sé.

Lavoro

Sul lavoro state incontrando al momento qualche difficoltà nella gestione della routine giornaliera. A volte avete come l’impressione di trovarvi di fronte ad una montagna di compiti apparentemente irrisolvibili. Cercate di guardare le cose da una prospettiva diversa, avrete più possibilità di trovare soluzioni nuove. Non rifiutate l’aiuto che vi viene offerto, tanto più se disinteressato e utile a recepire sempre più idee.

Pesci:

Siete già stati rallentati completamente nella realizzazione dei vostri piani. Ora, però, non dovreste, spinti dalla delusione, giacere per lungo tempo a terra e sperare nella compassione. Intraprendete una rotta d’assalto e continuate a perseguire i vostri obiettivi – se necessario anche con una linea leggermente modificata. Contemporaneamente, non agite, però, in modo sconsiderato e fate economia delle vostre forze. Allorché considererete tale problema come una sfida, allora nessuno potrà più fermarvi.

Amore

Nella vostra vita privata avete la sensazione di attraversare un campo minato. Sarete circondati da continui litigi e verrete messi a dura prova. Non lasciatevi sopraffare e rimanete fermi sulle vostre idee, non sono sempre gli altri ad avere ragione. Non rifiutate a priori nuove prospettive, a volte la soluzione di un problema può essere più vicina di quanto pensiate.

Lavoro

Sul lavoro dovrete far fronte a contraccolpi di diversa gravità. Non scoraggiatevi di fronte a circostanze sfavorevoli, ma prendetele piuttosto come delle sfide. Le strategie risolutive che adesso elaborate anche a fatica vi saranno di grosso aiuto in futuro. Non siate troppo orgogliosi nel chiedere aiuto.

L’oroscopo è a cura di Astrid

