Oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2023

3 Ottobre 2023

L’oroscopo di oggi, martedì 3 ottobre 2023, è influenzato dal transito di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che cambia segno due volte in questo mese. Dal 1 al 10 ottobre, Mercurio si sposta dal Leone alla Vergine, portando maggiore precisione e analisi nel modo di esprimersi. Dal 10 al 31 ottobre, Mercurio entra in Bilancia, favorendo l’armonia e la diplomazia nelle relazioni. Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Leone fino al 18 ottobre, donando passione e generosità ai sentimenti. Marte, il pianeta dell’azione, rimane in Vergine fino al 23 ottobre, stimolando la produttività e il senso pratico. Giove, il pianeta della fortuna, è in Ariete, segno di fuoco che esalta la sua energia e il suo entusiasmo. Saturno, il pianeta della responsabilità, è in Acquario, segno d’aria che favorisce l’innovazione e la libertà. Urano, il pianeta del cambiamento, è anch’esso in Ariete, creando situazioni imprevedibili e sfidanti. Nettuno, il pianeta dell’illusione, è in Pesci, segno d’acqua che amplifica la sua sensibilità e la sua spiritualità.

Vediamo ora come questi influssi planetari si riflettono sui dodici segni dello zodiaco:

Ariete:

potresti sentirti in un vicolo cieco, a causa di una persona che ha un comportamento tossico o addirittura molto negativo. L’unica soluzione è fuggire o coinvolgere una terza persona al posto tuo. Venere nel Leone ti invia caldi impulsi. Qualunque cosa accada, avrai la possibilità di sentirti circondato e ricevere sostegno da chi ti è vicino.

Toro:

l’oroscopo dice che il tuo pragmatismo sarà accentuato dalla situazione economica. La tua più grande risorsa sarà senza dubbio quella di riuscire a trovare soluzioni ai piccoli problemi quotidiani. Credi in te stesso! La giornata di oggi sembra essere molto più tranquilla dei precedenti. È con la tua famiglia che vorrai respirare, coccolarti e ricaricare le batterie.

Gemelli:

rischi di mancare di obiettività nei confronti di un genitore, di un figlio o di un superiore. C’è da dire che avrete a che fare con qualcuno che saprà farvi grandi promesse. Stai attento questo autunno. Non solo sei pieno di fascino, ma hai anche un irresistibile senso dell’umorismo. Ci sono tutti gli ingredienti per realizzare una o più conquiste.

Cancro:

tenderai a preoccuparti, o addirittura a diventare ansioso, per un membro della tua famiglia o per una questione abitativa. Distinguere tra ciò che è razionale e ciò che non lo è. Venere (amore, sentimenti) occupa ancora per qualche giorno il segno vicino del Leone. Questo è sicuramente il momento per consolidare una relazione… Non aver paura di prenderti un impegno serio.

Leone:

a volte avrai difficoltà a completare ciò che intraprendi. Oppure perché il tuo livello di concentrazione non sarà ottimale. O perché verrai costantemente interrotto da chi ti circonda. Dovresti sentirti meglio con te stesso. E quindi, nei tuoi rapporti con chi ti è vicino. Diciamo che farai in modo che tutto vada bene.

Vergine:

esercita il più possibile il tuo pensiero critico, soprattutto quando si tratta di gestire i tuoi soldi. Rischiate di essere un po’ meno razionali del solito. Ancora un po’ di pazienza! Il pianeta dell’amore (Venere) arriverà nel tuo segno la prossima settimana. Fino ad allora, non preoccuparti se hai difficoltà a uscire dalla tua riserva. Lascia che gli altri vengano da te.

Bilancia:

sentirai l’influsso di Mercurio, pianeta degli scambi. Non sorprenderti se improvvisamente diventi più diretto nel modo in cui parli. Questa non è una brutta cosa… In generale sei troppo diplomatico. Potresti dover prendere una decisione radicale riguardo a una persona cara. E non avrai altra scelta che spezzare il tuo legame. È difficile, ma è una benedizione sotto mentite spoglie.

Scorpione:

con tre pianeti nel tuo settore d’ombra e di ritiro, la situazione ti invita ad essere più in osservazione che in azione. Avrai un ottimo intuito. Le dissonanze elettriche della scorsa settimana sono ormai finite. Se non avete ancora trovato la soluzione ideale, non ci vorrà molto… A patto di cambiare idea.

Sagittario:

il pianeta della comunicazione Mercurio è in contrasto con il pianeta della confusione Nettuno. Non iniziare discussioni o trattative. Ora che Venere è libera da tutte le sue dissonanze, non vi è più alcun ostacolo allo sviluppo di una relazione. Non esitare ad esprimere i tuoi sentimenti.

Capricorno:

potresti avere delle difficoltà a gestire il tuo tempo e le tue priorità. Forse sei troppo ambizioso e vuoi fare troppe cose in una volta sola. Cerca di essere più realista e organizzato. Venere nel Leone ti rende più esigente in amore. Non accontentarti di poco, ma cerca anche di essere più flessibile e comprensivo con il tuo partner.

Acquario:

potresti sentirti un po’ isolato o incompreso dagli altri. Forse hai delle idee troppo originali o innovative per il tuo ambiente. Non lasciarti scoraggiare, ma cerca di comunicare meglio le tue visioni. Venere nel Leone ti stimola a esprimere la tua creatività e il tuo talento. Puoi fare delle belle scoperte artistiche o culturali.

Pesci:

potresti avere delle sorprese o dei cambiamenti improvvisi nella tua vita professionale o sociale. Forse dovrai adattarti a una nuova situazione o a una nuova sfida. Non aver paura del nuovo, ma cogli le opportunità che si presentano. Venere nel Leone ti rende più sensibile e romantico. Potresti vivere delle emozioni intense o incontrare qualcuno di speciale.

L’oroscopo è a cura di Astrid

