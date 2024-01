Oroscopo di oggi, martedì 9 gennaio 2024

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★★

In amore per i single si apriranno nuove strade positive, lo faranno più rapidamente di quanto immaginiate e Il vostro umore beneficerà

Per gli Ariete impegnati, il partner sarà lì per supportarvi e portare positività nella relazione. Sul fronte lavorativo, se la stabilità è la vostra priorità, sfruttate le influenze planetarie favorevoli per realizzare i vostri progetti.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ‘Top del giorno’

Voi del Toro siete i primi in classifica grazie ai pianeti altamente favorevoli che vi sostengono nei sentimenti e rendendo l’amore una fonte di energia pura. Il partner sarà presente per consigliarvi e portare positività nella relazione. Per i single, l’entusiasmo iniziale sarà duraturo e diventerà la chiave del successo. Sul fronte lavorativo, mostrate determinazione e ovviamente approfittate del momento propizio per avviare nuovi progetti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

Dovete dedicare maggiore attenzione e pazienza al vostro partner, poiché questo è un momento cruciale nella relazione. Tuttavia se riuscirete a fare ciò il vostro impegno e l’affetto saranno ampiamente ricompensati. I single avranno un’energia rigenerante per una nuova avventura amorosa, ma non sarà una storia a lungo termine. Sul lavoro, un’idea brillante vi permetterà di risolvere una situazione instabile, con proposte valide e allettanti in arrivo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★

Attenzione, le stelle ed i pianeti oggi non sono favorevoli e soprattutto in amore. Una discussione intensa potrebbe interrompere la serenità nella relazione quindi ricordatevi di non le staffe. Per i single, staccate la spina dal resto del mondo e concentratevi sull’amore vero. Nel lavoro, evitate tensioni con i colleghi, cercando di comprendervi reciprocamente per mantenere un buon equilibrio.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

In amore è un buon periodo potreste formare una coppia quasi perfetta, con voi come mente motrice e il partner come approdo saggio. Per i single, Venere favorirà nuovi incontri e passioni intense. Opportunità lavorative importanti si presentano; valutate attentamente le proposte per cogliere quelle più vantaggiose.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

Una sorpresa romantica del partner, grazie all’auspicio della Luna e di una splendida Venere, renderà la giornata speciale. I single godranno di risate in famiglia e con amici. Sul lavoro, siete pronti per finalizzare un importante contratto a tempo indeterminato, segnando l’inizio di una fase redditizia.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★

Giornata in salita, ma la sera raccoglierete i frutti delle vostre fatiche. Prestate attenzione alla mancanza di dialogo , potrebbe far scaturire possibili battibecchi potrebbero. In amore, esaminate obiettivamente situazioni incerte cercando soluzioni. Per i legami stabili, evitate silenzi e lamentele continue. I single potrebbero vivere una giornata di rimpianti. Nel lavoro, la giornata si prospetta sotto tono con stanchezza e nervosismo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

Questo martedì si presenta abbastanza positivo, tuttavia fate attenzione a evitare negatività. In amore, la Luna nel Sagittario invita a godere la giornata senza preoccupazioni. Il supporto di chi vi è vicino vi aiuterà a riacquistare fiducia nel futuro. I single potrebbero sentirsi protetti, con piacevoli novità in arrivo. Sul lavoro, una configurazione astrale positiva vi sprona a cercare senza fermarvi, sfruttate le opportunità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Questo martedì le stelle prospettano una giornata vincente in amore, con entusiasmo e calore nella vita affettiva pertanto, le coppie potranno rinnovare il rapporto con passione. I single potrebbero vivere l’intrigo e l’avventura con fascino. Nel lavoro, giornata interessante che vi permetterà di affrontare la vita con impeto e determinazione,

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

La giornata inizia bene, tuttavia possono presentarsi intoppi verso la fine. Non preoccupatevi questi intoppi saranno superati con successo. In amore, una configurazione astrale vivace favorisce l’allegria e la risoluzione delle tensioni. Creatività e intuizioni positive sul lavoro porteranno opportunità da sfruttare.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★

Martedì si prospetta convincente e positivo. In amore, atmosfera positiva soprattutto per le coppie, con una giornata pacifica e serena. La volontà di accontentare tutti sarà evidente. I single potranno vivere piacevoli sorprese nelle amicizie. Ottima giornata per realizzare desideri nascosti. Sul lavoro, la creatività sarà amplificata, e potrete elaborare azioni strategiche.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★

Cielo non favorevole. La giornata sembra in stallo con uno strano “sottotono”. In amore, sarà una giornata importante per capire la direzione del cuore. I single potrebbero essere critici e dubbiosi sulle occasioni che si prospettano, in ogni caso il consiglio è quello di rimandare le vostre decisioni ad una giornata migliore. Nel lavoro, evitate situazioni poco chiare o stressanti.

