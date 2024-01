Home

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024

16 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Profilo astrale molto positivo in cui una bella Luna splende in congiunzione per infondervi generosità, ardore vitale, energia vincente. Alla Luna si aggiunge anche Urano, benefico dal buon vicino Toro, e se festeggiate il vostro compleanno nel mese di aprile, potete aspettarvi una giornata piena di sorprese e stimoli.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Accogliete le richieste dei vostri cari. C’è oggi la Luna in Ariete che tende a farvi occupare con più solerzia della famiglia. Ci riuscirete alla grande e accontentando davvero tutti. Perché la situazione astrale mostra forze planetarie che remano tutte – ma davvero tutte – a vostro favore. Godetevi questa armoniosa giornata familiare.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Momento di ripresa e di vivacità e in linea con le vostre corde, grazie a una bella Luna nel segno dell’Ariete. In famiglia riacquistate una bella sintonia e ritrovate l’armonia con l’ambiente circostante dei parenti. Fate tesoro di questo periodo di serenità e connessione familiare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Un gruppo di pianeti in segni amici vi rende la giornata positiva e speciale. Da Giove a Nettuno, da Saturno a Urano, i vostri sponsor celesti sono portentosi e prestigiosi e vi aprono a una giornata senz’altro non comune e molto positiva senz’altro. Il parterre celeste porta buone notizie e successi inaspettati.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Prospetto dei moti planetari che vi favorisce, grazie alla Luna nel segno amico fidato dell’Ariete, specie se siete nati nella leonina prima decade. Venere, pianeta della salute, attualmente nel segno amico del Sagittario, vi invita a tenere al riparo le vie respiratorie dagli imprevisti climatici. Prendetevi cura della vostra salute in modo attento.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Giove e Urano, entrambi molto belli in questa giornata di metà gennaio, vi suggeriscono di essere cauti e prudenti nelle vostre mosse, in special modo in campo familiare e se appartenete alla prima e nella terza decade della Vergine. Ascoltate il vostro istinto e cercate soluzioni equilibrate per eventuali situazioni complesse.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Venere è schierata per favorire completamente la Bilancia. E si sa che questo pianeta è il vostro governatore principale che, insieme a Saturno, costituisce proprio l’essenza del vostro segno affettivo, rigoroso, amante della giustizia. Ottimi transiti planetari per finire la giornata in modo sereno e gratificante, con l’amore e la stabilità a guidare il cammino.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Marte e Saturno si trovano al vostro fianco, da Capricorno e Pesci, per darvi manforte, specie nella forma psicofisica. Ottimi rapporti in famiglia e anche nel clan delle vostre amicizie più fidate. Approfittate di questa connessione planetaria per affrontare le sfide con determinazione e ottenere sostegno dagli affetti più cari.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

La Luna nel segno amico dell’Ariete vi porta vivacità, ma anche una sottile irrequietezza, anche perché contemporaneamente a osteggiarvi resta sempre Nettuno, specie se appartenete alla terza decade. Vi si affianca tuttavia un luminosissimo aspetto di Venere proprio nel fidato Sagittario. Cogliete l’energia positiva e affrontate la giornata con entusiasmo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Venere nel segno amico e buon vicino del Sagittario spiana oggi i vostri passi. Transiti odierni piuttosto armonici favoriscono l’aspetto nascostamente edonistico che è pur sempre presente nel vostro segno. Ottime prospettive nel campo delle nuove conoscenze. Siate aperti alle opportunità sociali e godete dei legami che si sviluppano.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Dalla vostra parte ci sono le due dello Zodiaco: Luna e Venere. La prima si trova nel segno amico dell’Ariete e la seconda nel fidato alleato del Sagittario. Il responso dei pianeti di questa giornata appare abbastanza buono. Sfruttate questa combinazione celeste per intraprendere nuove iniziative e sperimentare nuove esperienze.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Un aspetto celeste dispettoso di Venere, attualmente nel segno nemico amatissimo del Sagittario, può non dare quella fluidità di comportamenti che spesso sapete immettere nei rapporti personali e familiari. Siate pazienti, in serata la situazione si schiarirà permettendovi di riportare equilibrio nelle vostre relazioni.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024 è a cura di Astrid

