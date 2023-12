Home

Oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023

20 Dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★★

Mercoledì coronato da equilibrio e armonia. Gestirete con efficacia una vasta gamma di attività, portando gioia alla vostra relazione. Per i single, l’influenza di Venere potente potrebbe rendere difficile resistere a nuove avance. Nel lavoro, le stelle favoriranno brillantezza e lungimiranza.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★

Giornata emozionante per coppie in armonia o in conflitto, con prospettive positive. L’impegno è fondamentale per godere appieno delle emozioni con il partner. I single potrebbero ricevere sorprese inaspettate grazie all’influenza positiva di Venere. Sul lavoro, richieste abilità negoziali e capacità diplomatiche.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★

Mercoledì “no”. Priorità alla gioia nella relazione per chi vive un amore speciale. Attenzione a non essere distratti da altre questioni. Per i single, non è il momento ideale per valutare situazioni o discutere idee. Sul lavoro, discussioni prolungate con colleghi e difficoltà ad accettare opinioni diverse.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★

Periodo blando con alti e bassi. Giornata favorevole e positiva con il partner. I desideri si avvereranno, alimentando amori appena sbocciati. I single saranno spinti a condividere la loro autenticità. Buon sostegno dagli amici. Positività anche per nuovi progetti lavorativi.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Giornata di buoni auspici, con un rinnovamento positivo nelle relazioni di coppia. Partner apprezzerà nuove idee e scoprirà inaspettate sfaccettature del vostro carattere. Per i single, spirito avventuroso troverà sostegno nelle emozioni, aprendo il cuore a una persona speciale. Sul lavoro, fiducia per realizzare progetti personali.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★

Netta risalita del morale. Le coppie approfondiranno la loro relazione, migliorando la vita di entrambi. Per i single, momento perfetto per socializzare e divertirsi. Opportunità lavorativa unica, coglietela per immergervi in un progetto significativo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★

Mercoledì in netta risalita. Nell’amore, stelle favorevoli creano un ambiente razionale, serio e rispettoso nella relazione di coppia. Un tocco di vivacità ravviva la vita sociale, rinforzando alcune relazioni e promuovendo nuove emozioni per i single. Sul fronte lavorativo, giornata soddisfacente rendendo ogni compito agevole.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ‘Top del giorno’

Mercoledì entusiasmante con prosperità e gioia nella vita sentimentale. La Luna in Ariete favorisce l’espressione delle vostre risorse interiori. Nel lavoro, giornata finanziariamente favorevole con risultati apprezzabili grazie all’impegno profuso nel tempo.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Parte centrale della settimana promettente, con attenzione alle amicizie. Flessibilità necessaria se alcuni amici declinano l’invito. Periodo di rinnovamento interiore, ma agire con consapevolezza. Sul lavoro, affinate le capacità selettive per scelte coerenti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★

Mercoledì “flop” con possibili ripercussioni emotive e lavorative. Evitate atteggiamenti irritabili e concentrati su attività rilassanti. Attenzione alle gelosie in amore e sforzi per mantenere la serenità. Sul lavoro, evitate discussioni prolungate e cercate di gestire tensioni con saggezza.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Giornata convincente, media positiva con pochi stress. Generosità nell’amore e comunicazione perfetta. Rivalutazione di relazioni significative. Sul lavoro, instancabilità e determinazione per superare ogni ostacolo.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★

Mercoledì “flop” con aria sottotono. Complicazioni in amore, ma il dialogo può risolvere tensioni. Tendenza al desiderio di libertà per i single. Sul lavoro, precisione e puntualità consigliate nella gestione delle pratiche.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023 è a cura di Astrid

