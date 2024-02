Home

Oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024

21 Febbraio 2024

Ariete

Quando ti trovi ad affrontare questioni di grande rilevanza, dimostri di saper mettere da parte gli alti e bassi emotivi, anche se influenzati dalla posizione sfavorevole della Luna. Il tuo senso pratico ti aiuta a superare le emozioni e a mantenere la lucidità. Ricorda di affidarti sempre alla tua logica acuta, soprattutto con Mercurio a favore, che ti guida verso scelte sempre più ragionate.

Toro

I tuoi principi solidi e tradizionali sembrano vacillare sotto l’influenza dei pianeti in quadratura come Mercurio, Marte e Venere. È il momento di rivedere le tue posizioni e, in alcuni casi, le tue fondamenta. Questo processo richiede profonda riflessione, mentre la Luna ti accompagna come un sottomarino nei recessi delle tue emozioni.

Gemelli

La tua vasta conoscenza su molti argomenti ti rende un esperto incontestabile. Grazie al favore di Mercurio, sei pronto a condividere la tua saggezza con gli altri. Nessun argomento è fuori dalla tua portata, affrontato con consapevolezza e un tocco di ironia.

Cancro

Essendo uno dei segni più emotivi, tendi a vivere ogni giorno alla luce dell’amore e dei sentimenti. Con la Luna nel tuo segno, le tue emozioni sono amplificate, travolgendo completamente la tua esistenza.

Leone

Sotto l’influenza di Venere, Marte e Mercurio, avverti l’impulso di esprimere appieno le tue emozioni, soprattutto nel pomeriggio grazie alla presenza della Luna nel tuo segno. Ti senti pronto a ribellarti alle convenzioni e a fare la tua voce sentire, anche se devi fare attenzione a non causare troppo caos.

Vergine

Saturno ti sta spingendo a cambiare e innovare le tue convinzioni consolidate. È il momento di aprirti a nuove esperienze e idee, questo potrebbe portarti a una nuova visione del mondo.

Bilancia

Affronta le piccole frustrazioni con un sorriso, imitando Giorgia Meloni che ride di fronte alle difficoltà. Anche se la Luna può portare scompiglio, impara a ridere di te stesso e a non prendere tutto troppo sul serio.

Scorpione

Mentre Marte ti affatica, cerca di tenere tutto sotto controllo organizzandoti bene per non perdere gli eventi importanti. Trova il modo di trovare sollievo e riposo, magari concedendoti una giornata alle terme.

Sagittario

Senti il desiderio di avventura e di fuga dalla routine quotidiana. È il momento di esplorare nuovi orizzonti e di abbracciare nuove sfide. In amore, il tuo cuoricino è pronto a dare e a ricevere mentre sul lavoro: sei pronto a prendere il primo volo per fare nuovi affari

Capricorno

Sei abile nel nascondere le tue emozioni dietro un’apparenza calma. Trova il modo di esprimere te stesso liberamente e di affrontare le situazioni con autenticità.

Acquario

Le tue idee uniche sono esaltate al massimo in questo periodo grazie a Mercurio nel tuo segno. Sperimenta nuovi modi di pensare e agire, anche se possono sembrare controcorrente agli altri.

Pesci

Il tuo cuore è sempre aperto all’amore e ai sentimenti. Sfrutta questa sensibilità per perseguire i tuoi obiettivi con determinazione e passione.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024 è a cura di Astrid

