Oroscopo di oggi, mercoledì 21 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

21 Settembre 2023

Oggi la giornata sarà influenzata dalla posizione di Mercurio in Leone e Venere in Cancro, che saranno i protettori celesti di alcuni segni, e dalla contrapposizione tra la Luna in Scorpione e Urano in Ariete, che creerà una tensione tra il bisogno di equilibrio e il desiderio di cambiamento. Inoltre, Marte in Vergine, Giove in Ariete, Saturno in Acquario e Nettuno in Pesci avranno il loro ruolo nel determinare le sfumature delle varie situazioni. Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi:

Ariete:

Oggi potrete contare sulla protezione di Giove nel vostro segno, che vi garantirà la fortuna e il successo delle vostre iniziative, specie se siete nati nella prima e terza decade arietina. Qualche ostacolo nei nati in aprile, che si dovranno confrontare con delle situazioni di conflitto o di competizione. Attenzione però all’influenza tra la Luna in Scorpione e Urano nel vostro segno, che potrebbe portarvi a delle situazioni impreviste o stressanti, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Cerca di non essere troppo impulsivo o ribelle e di adattarti ai cambiamenti.

Toro:

Oggi potrete godere della presenza di Venere nel vostro segno amico del Cancro, che vi spinge positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento affettuoso, in famiglia e con gli amici di sempre. Potrete anche contare sulla Luna in Scorpione e Saturno nel vostro segno amico dell’Acquario, che vi regalerà stabilità e sicurezza. Potreste avere voglia di vivere delle esperienze serene e durature, di consolidare i vostri legami e di costruire qualcosa di solido.

Gemelli:

Oggi dovrete fare i conti con Mercurio contrario, che può limitare un poco la vostra lucidità e far aumentare il nervosismo nella comunicazione. Il pianeta nello specifico si può inserire oggi in una configurazione difficile che può impedire di esprimervi al meglio o di capire gli altri. Cerca di non essere troppo polemico o irascibile e di ascoltare anche gli altri. In compenso potrete godere della Luna in Bilancia e Marte nel vostro segno amico della Vergine, che vi renderà più attivi e brillanti. Potreste avere voglia di interagire con le persone intorno a voi, di imparare cose nuove e di divertirvi.

Cancro:

Oggi potrete beneficiare dell’armonia tra la Luna in Scorpione, Venere nel vostro segno, Nettuno nella Vergine e Mercurio in Leone, che vi regaleranno delle belle soddisfazioni in famiglia e con le persone amiche. Se siete nati nella terza e nella prima decade cancerina, la configurazione astrale è per voi benefica in linea di massima. Solo qualche pianeta in Ariete potrebbe creare qualche preoccupazione familiare o economica. Cerca di non essere troppo ansioso o pessimista e di fidarti del tuo istinto.

Leone:

Oggi dovrete affrontare la giornata con il classico sereno – variabile. Marte in Vergine da oggi in ottimo aspetto per i nati nella seconda decade, Facilita il cammino in ogni campo, specie in quello sociale e familiare. Potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative. Attenzione però alla Luna in Vergine e Mercurio in Leone, che potrebbero rendervi più superficiali o vanitosi. Cerca di non essere troppo egocentrico o arrogante e di essere generoso con gli altri.

Vergine:

Oggi potrete contare sulla Luna in Scorpione, vi darà una grande capacità di risolvere rebus intricati e di fare resoconti perfetti. Potrete condividere il vostro sapere con gli altri e dimostrare la vostra intelligenza. Attenzione però a Nettuno nel vostro segno opposto che potrebbe rendervi più confusi o illusi. Potreste avere voglia di sognare ad occhi aperti, di fuggire dalla realtà o di idealizzare le persone. Cerca di non essere troppo ingenuo o fantasioso e di mantenere i piedi per terra.

Bilancia:

Oggi potrete godere della presenza della Luna nel nel vicino Scorpione, che vi renderà più armoniosi e affabili. Potrete stare con il vostro partner o con una persona speciale, condividere i vostri sentimenti e godervi la compagnia. Questa è una buona giornata per risolvere eventuali conflitti o incomprensioni, sia in amore che in amicizia. Attenzione però Urano in Ariete, potrebbe portarvi a dei momenti di tensione o di indecisione. Cerca di non essere troppo dipendente o accomodante e di affermare la tua personalità.

Scorpione:

La Luna nel tuo segno, in quadratura a Mercurio ma in trigono a Marte, promette un giorno intenso. Nel settore lavorativo, sarai chiamato a un impegno importante per raggiungere i risultati desiderati. Non permettere a tensioni, imprevisti o equivoci di mettere alla prova la tua capacità di sopportazione. Al di là delle sfide, nel campo sportivo esprimerai una grinta e una vigoria tali da permetterti di primeggiare. Nella sfera amorosa, stupirai il tuo partner con la tua passionalità.

Sagittario:

La Luna nel secondo campo forma una quadratura a Mercurio, il che ti consiglia di fare attenzione a possibili contrasti o pettegolezzi sul lavoro. Evita situazioni imbarazzanti che potrebbero metterti in cattiva luce. Nel campo finanziario, fai attenzione a possibili errori o sprechi e cerca di mantenere il budget sotto controllo. Tuttavia, nella sfera amorosa, ti attende una serata piacevole con il partner.

Capricorno:

Se ti senti in una leggera crisi, non preoccuparti troppo. Non sempre tutto può andare come desideri. Accetta l’umore altalenante con serenità e prenditi del tempo per il riposo e il relax. Utilizza la tua determinazione e il tuo forte carattere per superare qualsiasi difficoltà. Nella sfera sentimentale, evita di forzare il partner a rivelarti dettagli che preferisce mantenere per sé.

Acquario:

Oggi grazie a Saturno nel tuo segno e la Luna in Scorpione sarai il protagonista sociale, ricevendo testimonianze di stima, amicizia e simpatia. Potresti persino ottenere aiuti inaspettati da chi crede in te e nelle tue iniziative. La tua relazione amorosa migliorerà durante la giornata, e se ci sono stati screzi, tu e il tuo partner riuscirete a ritrovare l’armonia. Cerca di circondarti di amici brillanti e stimolanti, e potresti scoprire nuovi interessi da approfondire.

Pesci: Le stelle oggi sembrano in disaccordo, portandoti a comportamenti incoerenti e impulsivi che mettono in discussione la tua personalità e la tua indipendenza. Potresti sentirti tentato/a di abbandonare alcune convinzioni e avere difficoltà a riconoscere le buone opportunità. Tuttavia, non perdere la pazienza; le cose miglioreranno già domani. Nella sfera amorosa, con Urano e Giove in Ariete potrebbero esserci contrasti con il partner, ma questa fase potrebbe anche offrire l’opportunità di migliorare la vostra intesa.

L’oroscopo è a cura di Astrid

