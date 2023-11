Home

Oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023

22 Novembre 2023

L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): Momentum positivo!

La Luna in posizione attiva, pronta ad entrare nel vostro segno domani, renderà questo mercoledì di novembre straordinario. Le coppie avranno l’opportunità di vivere una giornata piacevole e travolgente, soprattutto se coltivano una relazione solida. I single sono invitati a superare delusioni passate, aprendosi alle emozioni e seguendo l’istinto. Potrebbero nascere rapporti vivaci e significativi.

Le configurazioni astrali sostengono azioni coraggiose e trasformative anche nel lavoro, con prospettive di offerte che potrebbero rivoluzionare la vita.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★.

Giornata caratterizzata dai soliti alti e bassi legati alla routine, ma la normalità non è negativa. Le stelle, parzialmente favorevoli, vi doneranno sensibilità per percepire gli umori della persona amata. Questo vi consentirà di comprendere i desideri del vostro partner e gestire eventuali malumori. I single possono aspettarsi incontri significativi, con nuove seduzioni in luoghi fuori dal comune.

Momenti di serenità aiuteranno ad affrontare questioni impegnative, con progressi concreti soprattutto sul fronte lavorativo. Sfruttare le competenze accumulate sarà cruciale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★.

Oggi per molti di voi si prospetta una giornata sottotono. L’influenza disarmonica di alcune stelle può generare confusione nella sfera sentimentale, portando incertezze nelle coppie. È importante trovare la forza interiore per affrontare le sfide e ripristinare la serenità. I single potrebbero sperimentare ansia, ma è consigliabile prendersi del tempo, respirare profondamente e comunicare apertamente.

Nel lavoro, alcuni potrebbero desiderare un cambiamento, ma è consigliato rallentare i ritmi anziché cercare cambiamenti radicali.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★.

Ottimo periodo in arrivo! Le coppie potrebbero vivere una giornata da sogno, riscoprendo l’equilibrio. Dedicare del tempo a fare cose insieme, anche apparentemente banali, porterà a piacevoli sorprese. I single potrebbero incontrare qualcuno affascinante, quindi è il momento di concedersi un’altra opportunità.

Nel lavoro, si prospettano nuove energie vitali e progressi concreti verso gli obiettivi.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★.

Giornata promettente dedicata alla distensione e al buon dialogo. Sentirete un forte bisogno di affetto e stimoli dalla vostra coppia. Le stelle favoriranno l’apertura sociale, offrendo opportunità intriganti per ravvivare la passione. I single potrebbero sperimentare un miglioramento nell’atteggiamento generale, aprendosi a nuove connessioni.

Nel lavoro, le vostre qualità come la pazienza e la capacità razionale saranno chiavi per il successo e il consenso generale.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★.

Si preannuncia una giornata stabile e positiva, seppur intermezzato da piccoli intoppi. L’amore sarà alla vostra portata, sia per le coppie consolidate nel tempo sia per i nuovi amori. Momenti di dolcezza, anche intensa, sono in arrivo, magari accanto a una persona davvero speciale.

Il pianeta Venere sarà abbastanza positivo, attivo quanto basta per garantire un mercoledì piacevole, ricco di nuove emozioni, da condividere con il vostro partner. Anche se alcuni single potrebbero preferire rimanere tali per un po’ più a lungo, le stelle riservano spesso sorprese inaspettate. Potrebbe scoccare la “famosa scintilla” improvvisamente, magari durante una passeggiata per strada, dove troverete due occhi che riflettono una grande voglia di vita!

Sul fronte lavorativo, il vostro ruolo sarà di rilievo. Sarete in grado di instaurare buoni rapporti con tutti, compresi i colleghi più critici. La vostra pazienza, calma e capacità razionale di risolvere questioni con garbo saranno fondamentali per ottenere stima e consenso generale

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★.

Il segno della Bilancia è noto per il suo orgoglio e la determinazione. Il 22 novembre, sarà importante mantenere un atteggiamento aperto e non lasciarsi travolgere dall’orgoglio nelle relazioni con gli altri. A causa del forte spirito competitivo, sarà essenziale mantenere un approccio positivo senza cadere nell’eccessiva competizione. Concentratevi sui vostri obiettivi principali e su come raggiungerli senza perdere di vista la visione complessiva delle cose.

In generale, potreste sperimentare una sensazione di delusione, specialmente se il partner non dovesse agire nel modo sperato, rendendo difficile gestire le emozioni. Occhio all’agitazione! In alcuni casi, nel corso della giornata potrebbero nascere nervosismi e ansie, stimolando la necessità di cambiamento o l’abbandono di vecchie abitudini. Iniziate a modificare le cose negative a favore di ciò che desiderate. Nel contesto lavorativo, potrebbe non essere il momento ideale per fare richieste. Saggio chi saprà mantenere un profilo più basso finché la situazione non si calmi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★.

La previsione generale per questo giro di boa infrasettimanale promette una giornata piuttosto positiva in arrivo. Le prospettive per la sfera sentimentale sono incoraggianti! La Luna porterà un flusso costante di energia positiva nella coppia, il che spingerà entrambi a essere più aperti e disponibili l’uno verso l’altro. Una storia d’amore recentemente contrastata potrebbe mostrare promesse molto interessanti.

All’inizio potrebbe essere difficile avere fiducia in una nuova relazione, ma con l’armonia nel cuore vi sentirete incoraggiati a farlo: questo potrebbe rivelarsi un passo che non rimpiangerete. Spesso, per investire in qualcosa di significativo, è necessario prendere dei rischi, quindi anche un piccolo gesto romantico da parte della persona che vi interessa potrebbe davvero colpire: anche se non sarà qualcosa di straordinario, toccherà le corde profonde dell’anima.

Anche nel vostro ambiente lavorativo, il cielo si prospetta sereno: nulla sembrerà preoccuparvi o distogliervi da questo stato di benessere psicofisico. Sarà importante non permettere a “certi colleghi” di influenzarvi in ciò che ben sapete.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★.

Durante questa giornata avete la possibilità che possa presentarsi un’opportunità lavorativa assai interessante . Potreste ricevere una proposta stimolante o essere coinvolti in un progetto che mette in luce le vostre competenze. Prima di prendere una decisione, valutate attentamente i pro e i contro e seguite il vostro istinto.

La combinazione di creatività e visione positiva del futuro sarà premiata con un aumento di responsabilità o con un’interessante opportunità di carriera in arrivo. Inoltre, una costante ricerca di opportunità di investimento e il vostro buon istinto finanziario vi riserveranno piacevoli sorprese in termini di entrate. Nell’ambito amoroso, la propensione ad abbattere le barriere e a osare, magari assumendo dei piccoli rischi per cercare l’avventura a ogni costo, potrebbe regalarvi una soddisfazione positiva.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★.

Giornata abbastanza positivo, tuttavia per alcuni di voi con un ascendente meno favorevole, la giornata potrebbe presentare qualche incombenza in più a cui dover tenere testa. Se avete attraversato un periodo di incertezza nella relazione, non temete: da questo momento in poi, ritornerete a volare su un cielo relativamente sereno.

Anche se alcune questioni potrebbero rimanere irrisolte, tutto sembrerà avviarsi verso una risoluzione più agevole, procedendo su un percorso più agevole. In linea di massima, comunque, si prevede un giorno discretamente piacevole sul fronte sentimentale: potreste sperimentare un’onda di energia e un notevole entusiasmo. Siete pronti a fare un passo avanti nelle relazioni, sia personali che professionali? Potrebbe essere il momento di prendere una decisione riguardo a un progetto in cui siete coinvolti al momento. Sia il vostro stato fisico che mentale si presenteranno in buona forma: utilizzateli entrambi per intraprendere attività utili e appaganti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★.

Questo mercoledì si prospetta particolarmente significativo per il settore amoroso: pronti a ripartire in campo sentimentale? La presenza favorevole della Luna nel segno dell’Ariete promette una sensibilità accentuata e un intuito acuto. Questa combinazione vi guiderà nel prendere decisioni ponderate, sia nel contesto sentimentale che in ambito lavorativo.

In amore sarà importante accogliere con apertura le diverse esperienze che si presenteranno lungo il percorso. Il consiglio è quello di essere pronti ad abbracciare le novità e ad approfondire le relazioni in modo autentico, sfruttando la vostra intuitività nel comprendere appieno le dinamiche affettive. Sul fronte professionale, avrete a disposizione tutte le risorse necessarie per portare avanti i vostri progetti. Potreste incrociare ostacoli lungo il cammino, ma la vostra perseveranza darà modo di continuare a testa alta: avete le carte in regola per affrontare qualsiasi problema

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★.

Piacevoli scossoni in amore per diversi di voi del segno. Un tocco di entusiasmo potrebbe rivitalizzare una storia d’amore che potrebbe aver perso un po’ di vigore, portando a esperienze inaspettate e intense con il vostro partner.

Se avvertirete il desiderio di cambiare la vostra situazione sentimentale, questa sarà la giornata più favorevole per agire. Concentratevi sui vostri obiettivi e vi vedrete premiati! Affidatevi a una persona di fiducia, perché sarà proprio questa persona a darvi una nuova prospettiva su un pensiero che vi assilla da un po’ di tempo.

Nel campo lavorativo, Nettuno favorirà le comunicazioni e vi suggerirà di esplorare opportunità di lavoro con nuove aziende che in questi giorni offrono interessanti posizioni aperte. Sfruttate questa energia positiva per ampliare le vostre prospettive professionali:

L’oroscopo di oggi, mercoledì 22 novembre 2023 è a cura di Astrid

