4 Ottobre 2023

L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, è influenzato dal transito di Mercurio, il pianeta della comunicazione, che cambia segno due volte in questo mese. Dal 1 al 10 ottobre, Mercurio si sposta dal Leone alla Vergine, portando maggiore precisione e analisi nel modo di esprimersi. Dal 10 al 31 ottobre, Mercurio entra in Bilancia, favorendo l’armonia e la diplomazia nelle relazioni. Venere, il pianeta dell’amore, si trova nel segno del Leone fino al 18 ottobre, donando passione e generosità ai sentimenti. Marte, il pianeta dell’azione, rimane in Vergine fino al 23 ottobre, stimolando la produttività e il senso pratico. Giove, il pianeta della fortuna, è in Ariete, segno di fuoco che esalta la sua energia e il suo entusiasmo. Saturno, il pianeta della responsabilità, è in Acquario, segno d’aria che favorisce l’innovazione e la libertà. Urano, il pianeta del cambiamento, è anch’esso in Ariete, creando situazioni imprevedibili e sfidanti. Nettuno, il pianeta dell’illusione, è in Pesci, segno d’acqua che amplifica la sua sensibilità e la sua spiritualità.

Vediamo ora come questi influssi planetari si riflettono sui dodici segni dello zodiaco:

Ariete:

è il momento perfetto per mettere da parte la riservatezza e adottare un atteggiamento più solare verso il partner, riuscire a riconoscere il lato migliore nelle parole e nei gesti della persona che vi circonda; un modo straordinario per costruire relazioni positive. È davvero entusiasmante constatare che l’intuito vi sta guidando verso progetti interessanti, specialmente con una persona profondamente innamorata di voi. Per i single, ricordate sempre la vostra straordinarietà e il fatto che meritate il meglio nella vita.

Toro:

state pianificando con il partner una serie di attività e di momenti irresistibili che vi emozionano al solo pensiero. In molti attraversate un periodo eccezionale nella relazione. Le stelle sembrano essere totalmente dalla vostra parte, anche perché, statistiche alla mano, tantissimi single sembrano essere scomparsi completamente da questo segno zodiacale! Non chiudetevi in casa, pertanto, ma lasciatevi andare nell’accettare inviti da nuove e simpatiche persone.

Gemelli:

sarà una giornata davvero spettacolare. Che siate in una relazione di coppia duratura o in un rapporto iniziato da poco, avrete l’opportunità di vivere emozioni profonde, intense e indimenticabili. La speciale alchimia che i pianeti sembrano volervi far sperimentare con la persona che avete accanto, vi stimolerà a dare il massimo di voi stessi per rendere la vita a due davvero straordinaria.

Cancro:

avrete modo di vivere appieno la relazione amorosa. Con il partner potrete fluttuare armoniosamente, avvolti da un’atmosfera di spensieratezza. Il vostro fascino e le buone maniere saranno le chiavi per raggiungere gli obiettivi amorosi prefissati. Nel lavoro, sarete estremamente attivi nel risolvere ogni piccolo problema legato all’attività. Dedicherete tempo anche alla pianificazione di progetti futuri.

Leone:

nonostante la presenza di una Luna un po’ dispettosa, potreste considerare l’opportunità di creare un ambiente accogliente nella vostra casa: arricchitela con elementi in grado di creare ispirazione, di conseguenza facendovi sentire a vostro agio. Questo potrebbe contribuire a migliorare la relazione, perciò affrontatela con serenità, cercando di non imporre troppo le vostre idee al partner. Per i single, fondamentale sarà dedicare tempo al proprio benessere.

Vergine:

si prevede un’esplosione straordinaria di sensualità. Unirete abilmente l’arte della seduzione a una chiara condivisione dei progetti ambiziosi con il partner. Questa intensa fusione di desiderio renderà la relazione ancora più speciale, creando un legame che si preannuncia duraturo. Per i single, si prevede un periodo felice nel campo dei sentimenti. Nella seconda parte della giornata le stelle creeranno un’atmosfera da sogno, regalando autentiche emozioni e belle sorprese.

Bilancia:

sarà una giornata abbastanza favorevole tuttavia, potrebbero verificarsi alcune piccole situazioni scomode, ma gestibili con discrezione e tanta pazienza quindi cercate di concentrarvi solo sugli aspetti positivi delle cose. Le aspirazioni amorose potrebbero subire dei cambiamenti significativi, con nuovi desideri che emergeranno probabilmente tra fine pomeriggio e metà serata.

Scorpione:

potrete sperimentare un notevole dinamismo grazie alla posizione parzialmente favorevole di alcuni astri. Sarà questa l’occasione ideale per concentrarsi sul miglioramento delle relazioni. La famiglia sarà una fonte di affetto e sostegno. Il vostro equilibrio interiore sarà un grande punto di forza per affrontare le sfide della vita.

Sagittario:

sarete in grado di esprimere al meglio il vostro potenziale creativo e intellettuale. Avrete idee brillanti e originali che vi faranno notare dagli altri. Potreste anche ricevere delle proposte interessanti o delle opportunità di viaggio o di studio. In amore, sarete più aperti e generosi, cercando di condividere le vostre esperienze e i vostri sogni con il partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpirà per la sua cultura o il suo carisma.

Capricorno:

sarete più attenti e responsabili nella gestione delle vostre finanze. Potreste anche trovare dei modi per aumentare i vostri guadagni o per risparmiare in modo intelligente. In amore, sarete più fedeli e leali, mostrando al partner il vostro affetto e il vostro impegno. Se siete single, potreste attrarre qualcuno che vi apprezzerà per la vostra serietà e la vostra maturità.

Acquario:

sarete più socievoli e comunicativi, cercando di ampliare i vostri orizzonti e le vostre conoscenze. Potreste partecipare a eventi, incontri o conferenze che vi arricchiranno dal punto di vista umano e culturale. In amore, sarete più armoniosi e comprensivi, cercando di trovare un equilibrio tra il vostro spazio e quello del partner. Se siete single, potreste fare delle amicizie interessanti o dei flirt piacevoli.

Pesci:

sarete più intuitivi e sensibili, percependo le sfumature e le emozioni degli altri. Potreste anche avere delle visioni o dei sogni significativi che vi daranno delle indicazioni sul vostro cammino spirituale. In amore, sarete più romantici e affettuosi, cercando di creare una connessione profonda con il partner. Se siete single, potreste vivere delle situazioni magiche o misteriose che vi faranno battere il cuore.

L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023 è a cura di Astrid

