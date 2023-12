Home

L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile):

Oggi, una configurazione astrale in lenta normalizzazione promette un miglioramento graduale della serenità nella vostra vita sentimentale. Il rapporto con il partner si consolida, ma è importante considerare la possibilità di eventuali sbalzi d’umore. Nel settore professionale, Mercurio richiede idee innovative per sbloccare progetti che stanno procedendo a rilento. Approfittate di questo periodo per recuperare terreno. Voto – 7️⃣

Toro (20 Aprile – 20 Maggio):

Nella sfera sentimentale, Luna e Venere sembrano in contrasto, mettendo a dura prova il vostro rapporto. Attenzione alle aspettative alte se siete single. Tuttavia, sul fronte lavorativo, la giornata si presenta proficua grazie a Mercurio, soprattutto per coloro nati nella prima decade del segno. Voto – 6️⃣

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno):

Questo mercoledì porta con sé un’atmosfera un po’ sottotono sul fronte amoroso, a causa della Luna in quadratura. Sarà bene non aspettarsi un ottimo umore nei confronti del partner in questo periodo. Tuttavia, per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a cavarsela abbastanza bene. Nonostante le limitate energie disponibili, manterrete un atteggiamento ottimista. Voto – 6️⃣

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio):

Con Mercurio in opposizione dal segno del Capricorno, non è necessario avere fretta sul fronte professionale. Potrete prendervi il tempo necessario per concludere le vostre mansioni senza ansia da prestazione. In amore, grazie a Luna e Venere in buon aspetto, sarete in grado di esprimere appieno le vostre emozioni, anche se siete single. Voto – 7️⃣

Leone (23 Luglio – 22 Agosto):

Venere in quadratura dallo Scorpione potrebbe rendere complicato questo periodo di festività. Dovrete impegnarvi per comprendere i desideri del partner e cercare di stabilire un legame solido. Sul versante lavorativo, con Marte favorevole, affronterete numerosi impegni con attività e dinamismo. Voto – 7️⃣

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre):

Oggi è un’ottima giornata grazie a un cielo piuttosto equilibrato. In amore, Luna e Venere saranno dalla vostra parte, contribuendo a rendere la vostra relazione di coppia incantevole. Sul fronte professionale, sebbene Marte possa rallentarvi, la presenza favorevole di Mercurio e Giove vi permetterà di avere la situazione sotto controllo, prestando attenzione a ogni dettaglio. Voto – 8️⃣

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre):

Il transito dei pianeti sembra poco influente nei vostri confronti sul fronte sentimentale. Tuttavia, potrete godere di una piacevole tranquillità con il partner, utile per costruire un rapporto sereno. In ambito lavorativo, potreste non essere sempre sicuri delle vostre scelte considerato Mercurio in quadratura. Voto – 7️⃣

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre):

Oggi si prospetta un ottimo cielo in campo amoroso. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che procederà lungo la giusta direzione e verso momenti pieni d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il sostegno di Mercurio vi permetterà di prendere le giuste decisioni da applicare ai vostri progetti professionali. Voto – 9️⃣

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre):

La Luna in Vergine potrebbe causare qualche tensione in ambito amoroso. Il vostro rapporto sarà ancora affiatato, ma è consigliabile non superare certi limiti in questo periodo. Sul fronte professionale, Marte vi aiuterà a reagire bene a ogni ostacolo da superare. Non sarete tra i migliori del vostro settore, ma ve la caverete bene. Voto – 7️⃣

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio):

Il transito planetario si presenta ottimo. Sul fronte amoroso, ci penseranno la Luna e Venere ad alimentare il vostro rapporto, riempiendolo di momenti davvero teneri. Sul versante professionale, approfittate della presenza benefica di Mercurio per raggiungere importanti obiettivi. Voto – 8️⃣

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio):

Il pianeta Venere in quadratura dal segno dello Scorpione renderà questa giornata poco romantica. Anche voi single potreste non essere così interessati ai sentimenti, ma più concentrati sul vostro benessere. In campo professionale, avrete buone energie da spendere per i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto – 6️⃣

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo):

Sarà un mercoledì valido grazie anche a un buon cielo a supportarvi. In campo amoroso, potrete contare su Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in opposizione. Cercherete di essere comunicativi oltre che romantici, comprensivi verso i desideri del partner. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in quadratura potrebbe rallentarvi, ma con Mercurio, Giove e Saturno favorirà un mercoledì valido grazie anche a un buon cielo a supportarvi. In campo amoroso, potrete contare su Venere in trigono, ma attenzione alla Luna in opposizione. Cercherete di essere comunicativi oltre che romantici e comprensivi verso i desideri del partner. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in quadratura potrebbe rallentarvi, ma con Mercurio, Giove e Saturno favorevoli, avrete idee e un po’ di fortuna dalla vostra parte. Affrontate la giornata con fiducia. Voto – 8️⃣

L’oroscopo di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 è a cura di Astrid

