Oroscopo di oggi, sabato 13 luglio 2024. Il weekend inizia sottotono per il Toro e Pesci, l’Acquario brilla su tutti i segni

12 Luglio 2024

L’oroscopo di oggi, sabato 13 luglio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Oggi è una giornata abbastanza positiva per gli Arieti. Se siete in coppia e avete bisogno di farsi perdonare qualcosa, iniziate a riempire il vostro partner di dolci attenzioni. Sebbene possa esserci un’iniziale resistenza, è probabile che alla fine il partner chiuderà un occhio, permettendovi di ritrovare la serenità e la felicità insieme. Per i single, il consiglio è di concentrarsi sul rafforzamento dell’autostima. Gli sforzi costanti orientati alla crescita personale vi trasformeranno in una persona completamente nuova prima di quanto immaginiate. Anche il settore lavorativo è in ripresa. La giornata sarà favorevole per sollecitare crediti, effettuare operazioni speculative o investire in beni immobili.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★

Questo inizio di weekend potrebbe essere leggermente sotto tono per i Toro. Se notate comportamenti strani nel partner, evitate di cercare risposte spiando o raccogliendo indizi di nascosto. Sarebbe molto più utile affrontare direttamente la questione, parlando apertamente con il partner per risolvere insieme qualsiasi dubbio. I single potrebbero trovarsi a fare paragoni con il passato, mettendo a disagio le nuove conoscenze. È importante limitare queste esternazioni per evitare risultati negativi. Prima di investire tempo e denaro in nuovi progetti lavorativi, assicuratevi di avere risorse sufficienti per non sottrarle alle attività già in corso. Evitare scelte azzardate vi aiuterà a non avere rimpianti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

L’oroscopo di oggi prevede un sabato molto positivo per i Gemelli, con tante opportunità di successo e fortuna. Le stelle saranno dalla vostra parte, offrendo ogni opportunità per realizzare ambiziosi progetti d’amore. Trovate il coraggio che a volte vi manca e dimostrate al partner quanto lo amate. Per i single, con Venere in armonia, sarete dotati di bellezza e fascino. Sarà proprio lei a guidarvi nella giusta direzione, aiutandovi a fare le scelte migliori per ogni situazione. Sul lavoro, la vostra buona volontà non conoscerà limiti. Sarete molto apprezzati e godrete di una libertà che altri potranno solo sognare.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

Il weekend inizia all’insegna della serenità per i Cancro. L’intesa amorosa con il partner sarà invidiabile e la complicità perfetta. Molti nativi del segno vivranno momenti di dolcezza, forti emozioni e una notevole carica passionale, preludio a una serata magnifica. Per i single, ritrovare l’armonia perduta sarà un obiettivo raggiungibile. Questa giornata sarà speciale, permettendovi di stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con cui eravate in conflitto. Eventuali tensioni recenti tenderanno ad attenuarsi fino a scomparire. Sul lavoro, è un momento eccellente per presentare i vostri progetti a chi conta, mostrando di che pasta siete fatti.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★

Nonostante il periodo discretamente positivo, oggi sarete particolarmente effervescenti e fantasiosi. Avrete la strada aperta per una giornata e una serata divertente e rilassante da condividere con la persona amata. Passerete un sabato spensierato, senza intoppi, scintillando di energia e con una sintonia incredibilmente alta con partner, figli e parenti stretti. Per i single, gli astri saranno dalla vostra parte, migliorando il benessere psicofisico. Chi si fosse sentito un po’ giù di tono, certamente si sentirà alleggerito e pronto a lanciarsi in nuove avventure sentimentali. Sul lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni senza farvi sopraffare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa giornata.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★

La giornata di oggi promette di essere molto dolce in amore per i Vergine. Eventuali difficoltà nella relazione sembrano superate e non torneranno per un bel po’. Potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e concentrarvi su ciò che desiderate, magari trascurato di recente, rendendo ogni relazione più serena. Per i single, sarà un sabato dedicato alla rinascita emotiva. Grazie al vostro “bel caratterino”, lascerete finalmente alle spalle preoccupazioni e tensioni recenti. Vi sentirete padroni della vostra vita, pronti a riprendere il controllo con determinazione. Sul fronte professionale, aspettatevi cambiamenti positivi che contribuiranno al vostro successo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★

Oggi è previsto un sabato fortunato per la Bilancia. Il cielo è colmo di stelle favorevoli sia per l’amore che per il lavoro. Venere vi dona un fascino irresistibile e un magnetismo che accende la passione nelle coppie e regala incontri indimenticabili ai single. Ascoltate il vostro intuito, sarà la vostra guida in questo mare di felicità. Sul fronte professionale, il successo è dietro l’angolo. La vostra intraprendenza vi guiderà verso scelte vincenti, aprendo le porte a un futuro ricco di sorprese positive. Non abbiate paura di osare e di guardare lontano, il traguardo è a portata di mano.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

La giornata si prospetta positiva in amore per molti Scorpioni. È il momento giusto per pianificare progetti importanti che possono dare nuova linfa alla vita di coppia. L’intesa con il partner sarà alle stelle, arricchita da momenti di complicità e passione. Se siete single, la Luna vi invita alla diplomazia e al buonsenso. Non lasciatevi prendere dall’impazienza: con un pizzico di calma e riflessione, anche voi potrete presto vivere la vostra libertà in pieno. Sul fronte lavorativo, la vostra mente sarà lucida e attiva. Troverete soluzioni brillanti a qualsiasi problema, conquistando il plauso di superiori e colleghi. Sfruttate al meglio le opportunità che si presenteranno.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★

Oggi si prospetta un sabato moderatamente positivo per i Sagittari. In amore, la vostra relazione viaggia a gonfie vele. Un pizzico di brio in più, condito da tanta passione, renderà il vostro amore davvero impeccabile. Approfittate per vivere momenti indimenticabili con la persona amata. Anche la positività sarà alle stelle per molti di voi, tendendo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo ottimismo sarà la chiave per sciogliere eventuali tensioni nella coppia. Se siete single, potreste trovarvi in un momento di confusione. Sentimenti imprecisi potrebbero causare un leggero malessere, facendovi dubitare della scelta di rimanere single. Forse è il momento di fare chiarezza. Nel lavoro, non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà. Il vostro impegno sarà presto ricompensato.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★

L’inizio del weekend sarà vincente per i Capricorni, grazie alla buona sorte in quantità. Se la vostra vita di coppia è già stabile e appagante, preparatevi a un ulteriore salto di qualità. Il rapporto con il partner si rafforzerà ancora di più, grazie alla complicità e all’amore che vi lega. Anche per i single sarà un periodo ricco di positività. Vi sentirete pieni di energia e ricettivi nei confronti degli altri, conquistando il favore di chi conta. Preparatevi a nuove amicizie e incontri inaspettati. Sul fronte lavorativo, la vostra disponibilità sarà premiata. Sarete pieni di energie e pronti ad aiutare i colleghi in difficoltà. Potrebbero arrivare nuove opportunità di avanzamento professionale: tenete gli occhi aperti!

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★★

L’Acquario merita oggi la corona di segno migliore del momento. La fortuna sorride soprattutto alla vita sentimentale. Con il partner vivrete momenti di complicità e passione. Il buon umore sarà contagioso e renderete l’atmosfera romantica. Preparatevi a sorprese e dichiarazioni d’amore che vi lasceranno senza fiato. Anche i single potranno godere di tanta positività. Vi sentirete liberi e pronti a vivere nuove avventure. Il fascino sarà alle stelle, potreste fare incontri interessanti. In ambito lavorativo, è il momento giusto per osare e mettersi in gioco. Avete le carte in regola per ottenere successi importanti. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, il periodo vi sorride.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★

L’inizio del weekend potrebbe essere un po’ sottotono per i Pesci. Cercate di lasciarvi alle spalle eventuali dissidi e ponetevi nei confronti degli altri con semplicità e sincerità. In amore, la giornata potrebbe iniziare con qualche incertezza, ma queste si risolveranno presto. Per aumentare la complicità con il partner, mantenete la calma e la serenità. Vivrete momenti piacevoli a fine serata con la vostra dolce metà. Le difficoltà attuali vi spingono a risolvere situazioni fuori controllo. L’intesa e la complicità di coppia potrebbero richiedere una revisione. Se siete in cerca di occupazione, pazientate ancora un po’: presto arriveranno buone notizie

L’oroscopo di oggi, sabato 13 luglio 2024 è a cura di Astrid

