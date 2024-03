Home

Oroscopo di oggi, sabato 2 marzo 2024. Sagittario al top, Gemelli, Cancro e Scorpione a 5 stelle, Ariete down

1 Marzo 2024

L’oroscopo di oggi, sabato 2 marzo 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★.

La giornata si prospetta con qualche difficoltà nel rapporto di coppia per questo è importante comunicare apertamente con il partner per superare le divergenze. Per i single, potrebbe esserci un momento di tensione. Sul lavoro, fate attenzione alle parole dette sotto stress, queste infatti, potrebbero creare tensioni

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★.

In amore, è necessario esprimere chiaramente le proprie ragioni e cercare una soluzione con il partner. Infatti potreste essere voi a non comunicare bene. Per i single, è il momento di prendere decisioni definitive. Dovete decidere dove andare e non tenere i piedi su più staffe. Sul lavoro, coinvolgere figure esterne potrebbe portare nuove prospettive e risultati positivi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★.

Questa sarà una giornata favorevole per consolidare le relazioni di coppia e pianificare il futuro insieme. I single potrebbero sperimentare momenti di gratitudine e apprezzamento. Sul lavoro, il supporto dei colleghi vi aiuterà a organizzare il lavoro in modo ottimale, quindi non rifiutate aiuti

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★.

Vi si prospetta una giornata straordinaria. La giornata infatti è caratterizzata da un buon umore e un coinvolgimento positivo del partner. Per i single, nuove opportunità potrebbero aprirsi attraverso conversazioni significative. Sul lavoro, mettete in mostra le vostre competenze per ottenere riconoscimenti e nuove opportunità.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★.

Discorsi importanti riguardanti la convivenza e il futuro della coppia, questi saranno essenziali per progettare il vostro futuro. Se avete paura di affrontare l’argomento oggi le stelle promettono la giornata giusta per farsi avanti. I single potrebbero vivere momenti intensi, emozionanti e inaspettati. Una nuova anima gemella potrebbe infatti farsi avanti. Sul lavoro, dedicatevi a nuove attività finanziarie con determinazione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★.

Inizio del weekend all’insegna della positività e con un umore elevato. In amore, la comunicazione con il partner sarà facilitata. Questo contribuirà ad avvicinarvi ancora di più. I single invece potrebbero vivere momenti di condivisione profonda con gli amici. Sul lavoro, interagire con i colleghi porterà a risultati soddisfacenti pertanto ricorda di non fare di testa tua

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★.

Oggi è una giornata di grande positività per i nativi della Bilancia. Buone notizie potrebbero arrivare, soprattutto per coloro che attendevano risposte o riscontri. Tuttavia fate attenzione a non prestare troppa attenzione a voci non confermate, che potrebbero portare confusione. In amore, dedicatevi al vostro partner con affetto e disponibilità, soddisfacendo i suoi desideri e consolidando il legame. Per i single, l’amore potrebbe bussare presto alla porta. Nel lavoro, è il momento di portare avanti un progetto importante e preparatevi per una piacevole sorpresa che stimolerà la vostra mente.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★.

Le cinque stelle della fortuna illuminano la giornata degli Scorpioni. Iniziate con il piede giusto e preparatevi a brillare. Raggiungete il vostro massimo potenziale e affrontate le sfide con energia e determinazione. In amore, affrontate le difficoltà con coraggio e cercate di superare le situazioni complesse con il vostro partner. Per i single, è un momento propizio per fare incontri interessanti. Sul lavoro, cogliete le opportunità che si presentano e preparatevi per un periodo di successo e realizzazione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ‘Top del giorno’.

Con l’arrivo della Luna nel vostro segno, è tempo di sorridere in amore. La giornata si prospetta piacevole e fortunata, grazie alla generosa influenza lunare. Affrontate nuove sfide con il vostro partner e pianificate il futuro insieme. I single potrebbero fare incontri significativi e godersi momenti di piacere. Sul lavoro, stringete nuove collaborazioni e sfruttate al massimo le opportunità che si presentano.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★.

La giornata si preannuncia tranquilla e serena per i Capricorno. Ricerca della tranquillità e normalità sono le parole chiave. In amore, trascorrete momenti piacevoli con il vostro partner e godetevi la compagnia degli amici. Per i single, ci sono opportunità di incontri interessanti e gratificanti. Sul lavoro, sfruttate la vostra determinazione per perseguire i vostri obiettivi e cogliere le opportunità che si presentano.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★.

Un inizio di weekend all’insegna della normalità. La giornata si prospetta piacevole e vivibile, con pochi alti e bassi. Avete voglia di qualcosa di diverso, ma non è ancora chiaro cosa desideriate. In amore, dedicate tempo al vostro partner e cercate di capire le vostre esigenze. I single potrebbero fare incontri interessanti e divertenti. Sul lavoro, usate la vostra diplomazia per portare avanti i vostri progetti senza timori.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★.

Un periodo di stallo si prospetta per i Pesci. Fate attenzione a non agire impulsivamente e prendetevi del tempo per riflettere. In amore, affrontate le difficoltà con pazienza e cercate di capire cosa volete veramente. I single potrebbero fare incontri inaspettati, ma è importante mantenere la calma e valutare le situazioni. Sul lavoro, rimediate agli eventuali errori passati e preparatevi per affrontare nuove sfide con determinazione.

L’oroscopo di oggi, sabato 2 marzo 2024 è a cura di Astrid

