L’oroscopo di oggi, sabato 20 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile):

Oggi potresti sentirti più energico e intraprendente del solito, grazie al transito della Luna nel tuo segno. Approfitta di questa spinta per portare avanti i tuoi progetti e per esprimere la tua personalità. In amore, potresti vivere momenti appassionati e intensi, ma attenzione a non essere troppo impulsivo o autoritario. Se siete di fronte a decisioni lavorative, questo è il momento ideale per prenderle

Toro (21 aprile – 20 maggio):

Questo sabato potresti sentirti più riflessivo e bisognoso di tranquillità, a causa degli influssi planetari leggermente dissonanti. Dedica del tempo a te stesso e al tuo benessere interiore, magari praticando qualche attività rilassante o spirituale. In amore, potresti avere bisogno di più intimità e comprensione, ma evita di chiuderti in te stesso o di essere troppo possessivo. Sul lavoro grazie al favorevole Marte potrebbe realizzarsi un vostro progetto che sognate da tempo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno):

Questo sabato potreste sentirvi più socievoli e comunicativi del solito, grazie all’influenza della Luna nel tuo settore delle amicizie. Approfitta di questa giornata per incontrare persone interessanti e condividere idee e progetti. In amore, potresti vivere momenti divertenti e stimolanti, ma attenzione a non essere troppo superficiale o incoerente. La Luna inoltre vi sosterrà nel raggiungimento di un importante obiettivo lavorativo

Cancro (22 giugno – 22 luglio):

Oggi potresti sentirti più ambizioso e responsabile del solito, a causa del transito della Luna nel tuo settore professionale. Approfitta di questa giornata per dimostrare le tue capacità e per raggiungere i tuoi obiettivi. In amore, potresti vivere momenti importanti e significativi, ma evita di essere troppo emotivo o dipendente. Sono previste piccole soddisfazioni nel campo lavorativo che che vi incoraggeranno.

Leone (23 luglio – 23 agosto):

Questo sabato il quadro astrale potrebbe farvi sentire più ottimisti e avventurosi del solito. Approfitta di questa giornata per ampliare i tuoi orizzonti e per scoprire nuove realtà. In amore, potresti vivere momenti entusiasmanti e generosi, ma attenzione a non essere troppo orgoglioso o arrogante. Sul lavoro sarete in grado di mettere in mostra le vostre migliori qualità, dando un’immagine di competenza

Vergine (24 agosto – 22 settembre):

Questo inizio di weekend potresti sentirti più profondo e trasformativo del solito, a causa degli influssi di Saturno e Marte che potrebbero incrementare crisi e risorse. Approfitta di questa giornata per affrontare le tue paure e per liberarti da ciò che non ti serve più. In amore, potresti vivere momenti intensi e appassionati, ma evita di essere troppo critico o perfezionista. Incertezza anche nel mondo lavorativo, fate attenzione: cercate strategie per gestire la situazione con saggezza.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Questo per voi sarà un saboto armonioso e vi sentirete più collaborativi del solito nel settore delle relazioni, grazie all’influsso di Venere. Approfitta quindi di questa giornata per migliorare i tuoi rapporti con gli altri e per trovare il giusto equilibrio. In amore, potresti vivere momenti romantici e affettuosi, ma attenzione a non essere troppo indeciso o dipendente. In campo lavorativo, gli astri fanno presente che le vostre energie stanno diminuendo, questo potrebbe essere il momento giusto per concedersi una breve pausa

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre):

Oggi potresti sentirti più diligente e meticoloso del solito, a causa dell’influenza del grande. Approfitta di questa giornata per svolgere i tuoi compiti con efficienza e per curare il tuo benessere fisico. In amore, potresti vivere momenti profondi e magnetici, ma evita di essere troppo geloso o ossessivo. Anche nel lavoro risentirete dell’influenza di Giove, cercate quindi di liberarvi dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane, fate uno stop, prendete una pausa e godetevi appieno questa giornata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre):

Questo inizio weekend si prospetta abbastanza positivo e potresti sentirti più creativo e giocoso del solito. Se hai bisogno di rinnovare rapporti un po’ logori allora approfitta di questa giornata per esprimere il tuo talento e per divertirti con le persone che ami. Se ci riuscirai, in amore, potresti vivere momenti allegri e avventurosi, tuttavia fate attenzione a non essere troppo esagerato o irresponsabile. Sul lavoro accettate aiuti se necessario, questo vi renderà meno pesa la giornata lavorativa

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):

Oggi potresti sentirti più serio e prudente del solito, approfitta di questa giornata per consolidare le tue basi e per riflettere sul tuo passato per consolidare il futuro; molti di voi potrebbero sentire il desiderio di consolidare la propria famiglia con l’arrivo di figli. In amore, potresti vivere momenti importanti e duraturi, ma evita di essere troppo rigido o pessimista. Per quanto riguarda il lavoro gli astri non offriranno un buon momento, si prospettano poche soddisfazioni e scarse sicurezze

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio):

Oggi potresti sentirti più originale e innovativo del solito, questo sabato si . preannuncia estremamente positiva. Approfitta di questa giornata per esplorare nuove idee e per condividerle con gli altri. In amore, potresti vivere momenti stimolanti e sorprendenti, ma attenzione a non essere troppo distaccato o ribelle. Se siete soddisfatti della vostra attuale situazione nel lavoro, continuate sulla stessa strada; altrimenti, sforzatevi di apportare cambiamenti

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):

Oggi potresti sentirti più sensibile e intuitivo del solito, a causa degli influssi di Luna e Venere. Approfitta di questa giornata per valutare le tue risorse e per seguire il tuo istinto. In amore, potresti vivere momenti dolci e romantici, tuttavia, evita di essere troppo confuso o illusorio. Chi è già in coppia dovrebbe prestare attenzione a non innescare tensioni con il partner. Nel mondo lavorativo cercate di mantenere la vostra attenzione focalizzata sugli obiettivi, ignorando coloro che cercano di seminare dubbi sulle vostre scelte

L’oroscopo di oggi, sabato 20 gennaio 2024 è a cura di Astrid

