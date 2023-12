Home

Oroscopo di oggi, sabato 23 dicembre 2023

23 Dicembre 2023

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★

Siate fiduciosi! In ogni relazione è prezioso, se non auspicabile, aggiungere quel tocco di sana fiducia nel destino, sia durante la giovinezza che in età più matura. Coltivare un atteggiamento positivo verso il proprio partner sarà fondamentale per rendere la vita insieme più serena e appagante. Se siete single, concedetevi una giornata di completo relax: potreste optare per un trattamento spa, dedicarvi alla lettura di un libro o guardare i vostri film preferiti. Questa dovrebbe essere un’opportunità rigenerante per staccare dalla routine quotidiana e alleviare lo stress delle festività. In questo momento è necessario mantenere la giusta lucidità e non lasciarsi cogliere dalla smania di fare soldi, perché è sempre questo a far commettere errori, anche alle persone più oculate ed attente!

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★★

Ottimo inizio weekend per il segno. Alcune situazioni che erano rimaste in sospeso col partner troveranno finalmente una giusta soluzione. Questo nuovo chiarimento riguardo all’amore vi porterà a costruire basi ancora più solide e affidabili, ovviamente insieme all’amato/a, grazie agli astri che vi offriranno opportunità per rinnovare l’armonia persa e uscirne più forti. Se siete single e i vostri sentimenti sono ancora vivi, troverete la forza per risvegliare la passione e il desiderio di innamorarvi nuovamente. Una telefonata a un vecchio amico (o amica) potrebbe portare buone notizie capaci di illuminare la giornata migliorando l’umore. L’impegno sul lavoro sta per essere ricompensato: potreste avvicinarvi alla tanto desiderata promozione, che finalmente potrebbe essere dietro l’angolo.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

L’oroscopo di oggi, 23 dicembre, mette sul piatto della bilancia un sabato abbastanza positivo. Sarete un solido sostegno per coloro che vi circondano, offrendo protezione in ogni situazione e ricevendo in cambio un amore sincero. Le coppie stabili organizzeranno con successo momenti di fuga durante le festività natalizie, creando preziosi ricordi da condividere insieme. Per i single, numerosi pianeti vi offriranno supporto: se state cercando l’anima gemella, sarà quasi come tendere la mano e cogliere la prima mela a portata di mano! Mercurio vi aprirà a ottime opportunità lavorative, offrendovi la possibilità di risolvere problemi di lunga data attraverso varie e vantaggiose prospettive.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★

Sotto l’influenza delle stelle, sarete fortunati nell’ambito affettivo. Sarà un periodo propizio per organizzare i prossimi momenti festivi insieme alla dolce metà, avendo cura di scegliere compagnie e luoghi che vi mettano a vostro agio. Se siete single, un cielo favorevole potrà arricchire il vostro fascino naturale, supportato da un auspicabile allineamento astrale. Inoltre, un’intuizione provvidenziale potrebbe condurvi verso la persona giusta, portandovi l’amore tanto desiderato. Nel campo lavorativo, vi attende un’opportunità interessante. Affrontando queste sfide con fiducia in voi stessi, scoprirete che saranno più accessibili di quanto possiate pensare.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★

Intraprendenti! Sarà un giorno assai propizio per esplorare i sentimenti, poiché nell’ambito della relazione di coppia si respirerà un’atmosfera di armonia. Approfittate di questo, per manifestare con affetto e calore (elementi che non vi mancano, essendo un segno di Fuoco pieno di vitalità) i vostri sinceri sentimenti alla persona che avete scelto come compagna di vita. Per i single, questa giornata rappresenta un’occasione ideale per ricevere e donare amore, poiché le stelle sosterranno l’intraprendenza e il fascino naturale che avete, grazie a un’ottimo supporto astrale come mai prima! Sul fronte lavorativo, cercate di cogliere appieno le opportunità offerte da alcuni pianeti, poiché potrebbe essere una giornata fortunata dal punto di vista economico.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★

Si preannuncia un sabato poco positivo. È essenziale imparare a concedere spazio, permettendo alla luce della persona amata di brillare, anziché litigare per piccole questioni insignificanti. Questo atteggiamento altruista all’interno di una relazione amorosa può portare sicuramente gratificazioni rilevanti da parte del partner e rendervi la vita serena. Per i single, potrebbe emergere una certa nostalgia durante la giornata, magari ripensando a momenti felici con qualcuno del passato. A volte, le situazioni possono complicarsi senza che si comprenda il motivo preciso, ma sarà fondamentale andare avanti e concedersi una nuova opportunità. Nel contesto lavorativo, potrebbero ancora sorgere delle difficoltà. Tuttavia, pretendere una perfezione assoluta rimane un’illusione importante da superare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★

In questo inizio di weekend, è consigliabile prendersi del tempo per riflettere su ciò che realmente merita attenzione. Forse avete trascurato alcune possibilità a scapito di sogni poco realistici. In amore, potrebbero sorgere piccoli problemi senza motivo apparente: con lucidità, senz’altro li supererete facilmente. Sul lavoro, potrebbe essere il momento di seguire il buon istinto, nonostante le recenti delusioni. Questo finale di settimana potrebbe dare un’opportunità per riconsiderare le priorità e concentrarsi su ciò che veramente conta. Forse è il momento di riprendere in mano le speranze e lasciar perdere i sogni irrealistici. In amore, piccole problematiche potrebbero sorgere: affrontatele con chiarezza mentale in modo da superarle facilmente. Sul fronte lavorativo, è il momento di fare un’eccezione e seguire qualche buon consiglio.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★

Le previsioni astrali per la giornata di sabato suggeriscono un periodo di introspezione e riposo. Sarà un’opportunità per dedicarvi al benessere interiore e individuare le vostre reali esigenze personali. Anche se potreste sentirvi un po’ svogliati, ciò non dovrebbe essere motivo di preoccupazione. Sul fronte lavorativo, sarà importante mantenere l’ordine e affrontare le problematiche del giorno con organizzazione. In amore, sarà il momento di apprezzare le piccole gioie della relazione e analizzare con calma il rapporto. Ricordate di assecondare i bisogni del vostro corpo e non sentitevi in colpa se avrete bisogno di declinare qualche invito per prendervi cura di voi stessi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

State vivendo un ottimo periodo, sottolineato meritatamente da cinque splendide stelline fortunate. Nell’ambito dei sentimenti, la vostra sensibilità si rivelerà una qualità preziosa, espressa attraverso l’attenzione e la premura verso la persona amata. L’atmosfera affettiva intorno a voi sarà rilassata e serena. Il vostro partner apprezzerà sicuramente le vostre attenzioni: dimostrando comprensione, riceverete in cambio gentilezza e solidarietà. Se siete single e desiderate vivere un grande amore, è il momento di cogliere ogni occasione e sperare nel miglior risultato. In questo periodo la vostra immagine risulterà ancor più positiva, grazie alla vostra capacità di irradiare gioia e coinvolgere gli altri. Nel campo lavorativo, gli astri vi proteggeranno e non sarà necessario attendere a lungo per vedere realizzato un progetto a cui tenete particolarmente.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): “top del giorno”

La presenza della Luna in Toro porterà una buona dose di positività in diversi ambiti della vostra vita. Questo astro favorirà ampiamente le vostre dinamiche emotive, facilitando la risoluzione di eventuali questioni irrisolte nelle relazioni. L’attenzione sarà centrata soprattutto sull’ambito affettivo, con un’atmosfera di positività non ancora del tutto definita: cercate di essere più rilassati, godendo di momenti dolci e preziosi da cogliere al volo. Nel lavoro, potreste sperimentare un periodo con poche idee e alcune non troppo chiare, il che potrebbe rallentare lo sviluppo della vostra sfera professionale. Ci potrebbero essere, seppur per pochi, delle opportunità di viaggiare o fare spostamenti brevi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Si profila un sabato blando, comunque positivo quanto basta. Attualmente, alcune questioni familiari richiedono la vostra completa attenzione. Oltre agli aspetti pratici, è fondamentale mostrare maggiore affetto. Qualcuno molto vicino potrebbe avere paura di chiedere aiuto perché vi vede distratti. È importante dimostrare il contrario. Sul fronte lavorativo, i progressi saranno graduali ma costanti, quindi evitate di lasciarvi prendere dalla fretta e di commettere errori inutili. Nell’ambito amoroso, è cruciale avere fiducia. Condividete le vostre preoccupazioni con la persona amata, poiché nascondere la verità potrebbe non essere così efficace come credete. Single? Un consiglio: provate a non giudicare troppo presto: le prime impressioni non sempre riflettono la realtà.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

In ambito sentimentale si prevedono stelle favorevoli, portatrici di vitalità alle relazioni sentimentali. La monotonia e la staticità saranno solo ricordi lontani: la giornata si prospetta dinamica. Affrontate questo avvio di weekend con fiducia poiché promette una buona sintonia e un’attrazione intrigante con il partner abituale. Per voi single, è tempo di muovervi con determinazione: accettate un’offerta di viaggio e rafforzate i legami con persone lontane. Una serie di sorprese potrebbe offrire nuove opportunità, regalando incontri inaspettati. A volte, avete tendenza a seguire strade che portano alla tristezza, trascurando l’ottimismo: è giunto il momento di cambiare atteggiamento e godere appieno della vita. Nel lavoro, la giornata metterà alla prova le vostre capacità e vi chiederà di dimostrare abilità nel superare gli ostacoli.

L’oroscopo di oggi, sabato 23 dicembre 2023 è a cura di Astrid

