Oroscopo di oggi, sabato 23 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

23 Settembre 2023

Oggi la giornata sarà influenzata da alcuni aspetti planetari favorevoli e sfavorevoli, che potranno rendere il vostro umore e il vostro modo di relazionarvi con gli altri più o meno armonioso. Ora, esploriamo cosa hanno in serbo gli astri per i nostri segni zodiacali oggi:

Ariete:

Oggi potreste sentirvi un po’ insofferenti o irrequieti. Potreste avere voglia di fare qualcosa di diverso dal solito, di vivere delle emozioni forti o di cambiare aria. Attenzione però a non essere troppo impulsivi o ribelli e a non creare dei problemi con le persone che vi stanno vicino. In amore, potreste trovare una persona che vi stimola intellettualmente e vi fa scoprire nuovi orizzonti. In lavoro, potreste avere delle buone opportunità di crescita professionale o di viaggio.

Toro:

Oggi potrete godere della presenza di un pianeta amico, che vi spinge positivamente verso gli altri, dando modo di mostrare un comportamento affettuoso, in famiglia e con gli amici di sempre. Potrete anche contare su un altro pianeta amico, che vi regalerà energia e vitalità. Potreste avere voglia di vivere delle esperienze piacevoli, di coccolare e di lasciarvi coccolare. Questa è una buona giornata per coltivare la vostra bellezza, il vostro benessere e il vostro piacere. In amore, potreste vivere una fase di armonia e complicità con il vostro partner. In lavoro, potreste dimostrare la vostra efficienza e la vostra praticità.

Gemelli:

dovrete fare i conti con un pianeta contrario, che può limitare un poco la vostra lucidità e far aumentare il nervosismo nella comunicazione. Potreste avere difficoltà a esprimervi al meglio o a capire gli altri. Cerca di non essere troppo polemico o irascibile e di ascoltare anche gli altri. In compenso potrete godere di un altro pianeta amico, che vi renderà più ottimisti e curiosi. Potreste avere voglia di interagire con le persone intorno a voi, imparare cose nuove e divertirvi. In amore, potreste incontrare una persona che vi affascina con il suo spirito avventuroso e il suo senso dell’umorismo. In lavoro, potreste avere delle idee brillanti e originali.

Cancro:

potrete beneficiare dell’armonia tra alcuni pianeti amici, che vi regaleranno delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo e familiare. Potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra dedizione. Potreste anche avere delle buone notizie o dei buoni consigli da parte delle persone care. Cerca di non essere troppo ansioso o pessimista e di fidarti del tuo istinto. In amore, potreste vivere una fase di dolcezza e intimità con il vostro partner. In lavoro, potreste ricevere dei riconoscimenti o delle gratificazioni per il vostro impegno e la vostra dedizione.

Leone:

dovrete affrontare la giornata con il classico sereno – variabile. Un pianeta amico vi facilita il cammino in ogni campo, specie in quello sociale e familiare. Potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative. Attenzione però a un altro pianeta contrario, che potrebbe rendervi più superficiali o vanitosi. Cerca di non essere troppo egocentrico o arrogante e di essere generoso con gli altri. In amore, potreste trovare una persona che vi apprezza per il vostro carisma e la vostra creatività. In lavoro, potreste mettere in mostra le vostre doti di leadership e di organizzazione.

Vergine

Oggi potrete contare su un pianeta amico, che vi darà una grande capacità di risolvere rebus intricati e di fare resoconti perfetti. Potrete condividere il vostro sapere con gli altri e dimostrare la vostra intelligenza. Attenzione però a un altro pianeta contrario, che potrebbe rendervi più critici o esigenti. Potreste avere voglia di migliorare le vostre relazioni, ma anche di trovare dei difetti o delle mancanze negli altri. Cerca di non essere troppo pignolo o severo e di essere tollerante con gli altri. In amore, potreste vivere una fase di chiarimento o di confronto con il vostro partner. In lavoro, potreste avere delle opportunità di apprendimento o di formazione.

Bilancia:

potrete godere dell’influsso lunare, vi darà una spinta di energia e di ottimismo. Sarà un sabato molto interessante, sia in amore che in lavoro. In amore, potrete sfruttare la vostra capacità di dialogo e di umorismo per rendere la vita di coppia più divertente e stimolante. Se avete dei progetti in comune, questo è il momento giusto per metterli in pratica. Se siete single, potrete usare il vostro fascino e la vostra chiarezza di idee per avvicinare e conquistare chi vi interessa. In lavoro, potrete dimostrare le vostre qualità e le vostre competenze, ottenendo consensi e apprezzamenti. Potrete anche proporre dei cambiamenti positivi, che saranno accolti con favore.

Scorpione:

potreste vivere una giornata abbastanza tranquilla, senza particolari scosse o sorprese. In amore, potrete contare su una buona dose di sensibilità e dolcezza, che vi porterà a essere più disponibili verso il partner. Se ultimamente avete mostrato distacco e freddezza, d’ora in poi sentirete un forte desiderio di ravvivare la vita di coppia. Questo è il momento ideale per risvegliare passioni sopite e rafforzare il legame. Per i single, la giornata si prospetta rilassata e positiva, con una buona dose di attivismo. Sarete svegli e motivati, pronti a mettere in pratica idee vincenti, anche se alcune richiederanno impegno costante. Nel lavoro, avrete facilità nel farvi valere, conquistare posizioni di prestigio o mettervi in evidenza. Sarà un’ottima giornata per affrontare eventuali questioni con un certo successo.

Sagittario:

Oggi potreste affrontare qualche sfida o difficoltà, sia in amore che in lavoro. In amore, potreste avere delle oscillazioni emotive o dei momenti di suscettibilità, che potrebbero creare delle tensioni o dei malintesi con il partner. Cerca di evitare qualsiasi eccesso o provocazione, che potrebbero peggiorare la situazione. Questo periodo può essere sfruttato per una riflessione personale e per sviluppare strategie per gestire ansia e nervosismo. Per i single, la giornata potrebbe comportare alcune sfide, ma non ci sono influenze astrali particolarmente ostili. È essenziale sentirsi liberi nelle proprie scelte senza la necessità di giustificarsi con gli altri. È preferibile evitare discussioni che potrebbero portare a conflitti con le persone del proprio entourage. Nel lavoro, potreste incontrare delle resistenze o degli ostacoli, che richiederanno pazienza e determinazione da parte vostra. Tuttavia, alcuni progetti potrebbero evolversi positivamente con il passare del tempo.

Capricorno:

potrete vivere una giornata eccellente, sotto tutti i punti di vista. In amore, potrete godere di una grande armonia e complicità con il vostro partner, condividendo progetti e sogni per il futuro. Se avete voglia di divertirvi o di cambiare aria, questo è il momento giusto per organizzare una gita o una vacanza insieme. Se siete single, potrete approfittare della vostra esperienza e della vostra saggezza per trovare la persona giusta per voi. Potreste incontrare qualcuno che vi colpisce per la sua maturità e la sua affidabilità. Nel lavoro, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno e delle vostre iniziative, ottenendo dei risultati soddisfacenti. Potrete anche avere delle buone notizie o delle opportunità di crescita professionale.

Acquario:

potrete vivere una giornata complessivamente positiva, anche se con momenti non sempre lineari. In amore, potrete godere di una buona sintonia con il vostro partner, grazie alla vostra capacità di comunicare e di scherzare. Se avete dei progetti in comune, questo è il momento giusto per realizzarli. Se siete single, potrete sfruttare la vostra intuizione e la vostra determinazione per raggiungere i vostri obiettivi. Potreste avere delle opportunità vantaggiose nelle trattative e nei rapporti di lavoro. In lavoro, potrete dimostrare la vostra concretezza e la vostra originalità, proponendo dei cambiamenti strutturali che saranno accolti con favore.

Pesci:

potreste vivere una giornata di routine, senza particolari scosse o sorprese. In amore, potrete godere di una certa serenità grazie agli aspetti favorevoli di alcune stelle. Dimostrerete al partner attenzione e premura, con grande sicurezza. Se siete single, potrete soddisfare diversi piccoli desideri: gesto non affatto infantile, ma che potrebbe contribuire a rendere il periodo molto migliore. Prestate una mano al prossimo, anche se ciò richiedesse del tempo: avrete un amico in più dalla vostra parte. Questo weekend sarà significativo per la vita sociale: uscirete con gli amici e farete nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta che non dovreste sottovalutare.

L’oroscopo è a cura di Astrid

