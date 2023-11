Home

Oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023

Oroscopo

25 Novembre 2023

Oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023

Oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023

L’oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

La giornata di oggi si prospetta complicato in amore. La persistente influenza di Venere continua a creare situazioni complesse, rendendovi difficile superare certi ostacoli. Sul fronte professionale, Mercurio sarà un valido alleato, aiutandovi a essere razionali e a gestire i vostri progetti con attenzione per raggiungere i vostri obiettivi.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

Previsioni astrali favorevoli secondo l’Oroscopo. La Luna in congiunzione porterà ottimismo e positività, regalandovi momenti piacevoli con le persone a voi care. Nell’ambito lavorativo, siate sicuri dei risultati che potete ottenere, ma evitate di esagerare.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Il trigono di Venere dal segno amico della Bilancia renderà più interessante il lato sentimentale di questo fine settimana. Siate creativi nella vostra relazione, che siate single o meno. Sul fronte lavorativo, volate basso per ora e cercate soluzioni adeguate per i vostri progetti.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Un sabato senza particolari spunti d’interesse. Potreste sentirvi senza meta sul fronte professionale e faticare a trovare un progetto su cui investire. In amore, il dialogo potrebbe non essere al top, ma la Luna dal Toro vi offre un aiuto, anche se è meglio non avere troppe aspettative.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Previsioni astrali sottotono in questo sabato. Nonostante Venere sia a favore, la Luna in quadratura potrebbe causare incomprensioni nella vostra relazione. Sul fronte lavorativo, nonostante l’impegno, otterrete risultati più interessanti da progetti in corso.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

La Luna in Toro rende movimentato questo fine settimana dal punto di vista sentimentale. È un periodo propizio per esprimere emozioni, soprattutto per i nati nella prima decade. Sul lavoro, potreste ricevere riscontri un po’ deludenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Sfera sentimentale appagante grazie a Venere in congiunzione. Il vostro entusiasmo si rifletterà nella relazione, e sarete più sicuri delle vostre scelte in ambito lavorativo grazie a Marte e Mercurio. Ottimo periodo per progetti interessanti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Periodo meno invitante del solito sul fronte sentimentale a causa della Luna in opposizione. Sul lavoro, vi caverete bene nonostante possiate aver perso un po’ di smalto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

Periodo stabile secondo l’oroscopo. Il rapporto con la persona amata si intensificherà grazie a Venere. Sul lavoro, raggiungerete obiettivi interessanti grazie a Marte e Mercurio.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

Si prospetta una giornata migliore dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Anche se Venere potrebbe causare qualche grattacapo, riuscirete a vedere il lato positivo della vostra relazione. Nel lavoro, impegno nei progetti senza ambizioni eccessive.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Sfera sentimentale altalenante in questo fine settimana. Nel lavoro, i vostri progetti andranno avanti, e vi sentirete più vicini ai vostri obiettivi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Con la Luna in sestile dal Toro, dedicherete più tempo alla persona amata. Anche i single saranno più romantici, pronti a impegnarsi in nuovi rapporti. Nel lavoro, nonostante sfide da Marte e Mercurio, Giove e Saturno vi sosterranno.

Oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023

L’oroscopo di oggi, sabato 25 novembre 2023 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo25novembre2023 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali

