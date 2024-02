Home

L’oroscopo di oggi, sabato 3 febbraio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 20 aprile) ★★:

non sarà un weekend facile per voi, cari Ariete. Il cielo vi metterà alla prova, soprattutto in amore, dove potreste incontrare delle difficoltà di comunicazione o di intesa con il vostro partner. Non lasciatevi scoraggiare, però, perché la domenica potrebbe riservarvi delle sorprese positive, grazie alla Luna in Sagittario che vi renderà più ottimisti e avventurosi. In ambito lavorativo, fate attenzione alle vostre spese e ai vostri investimenti, cercando di essere prudenti e razionali.

Toro (21 aprile – 20 maggio) ★★★:

il successo sarà a portata di mano per voi, cari Toro. Il cielo vi sarà favorevole, soprattutto in ambito professionale, dove potrete dimostrare tutto il vostro valore e la vostra competenza. Sarete apprezzati e stimati da colleghi e superiori, e potrete raggiungere i vostri obiettivi con facilità. In amore, invece, dovrete fare uno sforzo per essere più presenti e affettuosi con il vostro partner, che potrebbe sentirsi trascurato o insoddisfatto. Non fatevi distrarre da altre cose e dedicatevi al vostro rapporto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno) ★★★★:

avrete grande volontà e determinazione in questo periodo, cari Gemelli. Il cielo vi sosterrà, soprattutto in campo professionale, dove potrete portare avanti i vostri progetti con entusiasmo e creatività. Avrete delle ottime idee e delle buone opportunità, che saprete sfruttare al meglio. In amore, invece, dovrete fare attenzione a non superare certi limiti, che potrebbero compromettere la vostra relazione. Siate sinceri e leali con il vostro partner, e non fatevi tentare da altre persone.

Cancro (22 giugno – 22 luglio) ★★★:

la Luna in trigono vi aiuterà a vivere una relazione più tranquilla e armoniosa all’inizio di questo weekend, cari Cancro. Venere sarà ancora in opposizione, ma non vi creerà grossi problemi, se saprete essere comprensivi e tolleranti con il vostro partner. Cercate di dialogare e di ascoltarvi, senza farvi influenzare da fattori esterni. Sul fronte professionale, invece, non aspettatevi grandi novità o cambiamenti in questo periodo. Le risorse a disposizione saranno poche e non vi permetteranno di realizzare i vostri sogni. Dovrete accontentarvi di quello che avete e di fare il possibile.

Leone (23 luglio – 23 agosto) ★★★:

sfera sentimentale altalenante in questo periodo, cari Leone. La Luna in quadratura dal segno dello Scorpione vi renderà più emotivi e impulsivi, e potreste avere dei contrasti o delle incomprensioni con il vostro partner. Cercate di non esagerare e di non dire cose di cui potreste pentirvi. Siate più calmi e riflessivi, e cercate di capire le esigenze e i sentimenti dell’altra persona. Sul fronte professionale, invece, avrete buone capacità e buone possibilità di dimostrare a chi di dovere che siete la persona più adatta al vostro ruolo. Sarete in grado di affrontare le sfide e di risolvere i problemi con efficacia e sicurezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre) ★★★★★:

un inizio di fine settimana splendido per voi, cari Vergine. L’oroscopo vi darà soddisfazioni in amore, grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Potrete vivere dei momenti romantici e appassionati con il vostro partner, che vi farà sentire amati e desiderati. Se siete single, potreste fare un incontro interessante e coinvolgente, che potrebbe diventare qualcosa di più. Anche nel lavoro sarete tra i migliori del vostro settore, dimostrando grande intraprendenza e forza nei vostri progetti. Avrete delle buone intuizioni e delle buone collaborazioni, che vi porteranno dei risultati eccellenti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★

Un giorno classificato come “sottotono” si preannuncia. In amore, potrebbero sorgere piccole incomprensioni, ma la vostra intelligente prontezza vi aiuterà a gestirle con saggezza. Se avete bisogno di tranquillità, concedetevi un momento solitario in un luogo sereno. Per i single, le questioni attuali potrebbero subire uno stop temporaneo, ma resistete, perché passerà presto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★

L’avvio del weekend porta buona positività e piacevoli sorprese. In amore, il rapporto con il partner sarà positivo, e per chi ha problematiche aperte, ci sono buone possibilità di risolverle in modo convincente. Siate gentili, poiché la gentilezza che offrite all’Universo torna sempre a voi con effetti positivi. I single potrebbero godere di un’atmosfera tranquilla e rassicurante. Nel lavoro, nuove offerte meritano seria considerazione.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Un periodo felice si prospetta in diversi campi. In amore, vi sentirete forti e coraggiosi, con la possibilità di divertirvi e godere della vita. I single potrebbero vivere una dolce favola sentimentale. Sul fronte lavorativo, è un periodo delizioso per affrontare varie situazioni con abilità e sfruttare nuove opportunità.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

Il prossimo giorno non si annuncia affatto malvagio. In amore, cercate di chiarire eventuali questioni con il partner e evitate la gelosia. I single potrebbero brillare per simpatia e senso dell’umorismo in occasioni sociali. Nel lavoro, non mancheranno soddisfazioni e stimoli, ma ci saranno anche impegni importanti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★

Sarete suscettibili e si consiglia di stare lontano da persone che potrebbero irritarvi. In amore, potrebbero esserci momenti “strani” e difficoltà a passare sopra a mancanze percepite. I single potrebbero optare per la solitudine, ma attenzione alle delusioni. Sul lavoro, potrebbe esserci malumore, ma cercate soluzioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

La giornata sarà abbastanza positiva. In amore, sfruttate la fantasia e la curiosità, godendo di un periodo passionale e appagante. I single dovrebbero dedicare il tempo a attività rilassanti. Sul fronte lavorativo, nonostante gli sforzi, i risultati potrebbero tardare, ma mantenete la determinazione.

L’oroscopo di oggi, sabato 3 febbraio 2024 è a cura di Astrid

