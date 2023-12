Home

Oroscopo

Oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023

Oroscopo

8 Dicembre 2023

Oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023

Oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Nella sfera sentimentale, la Luna favorevole promette tranquillità e piacere nel rapporto di coppia. Ai single si consiglia di procedere con calma nei nuovi incontri, evitando fretta. Tuttavia, sul versante professionale, la posizione di Mercurio potrebbe rendere le vostre azioni meno incisive, con evidenti difficoltà nel portare a termine i progetti. Nonostante ciò, la determinazione può superare gli ostacoli. Voto – 7️⃣

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★

La giornata inizia con qualche complicazione per i nati sotto il segno del Toro. Con Luna e Venere in opposizione, potreste faticare a vedere il lato positivo del vostro rapporto di coppia. Si consiglia di ampliare le prospettive e evitare critiche infondate al partner. Sul fronte lavorativo, la presenza favorevole di Mercurio vi aiuterà a gestire bene i progetti, senza molti ostacoli di fronte, e il successo sarà a portata di mano. Voto – 6️⃣

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

Voi Gemelli oggi avete bisogno di un tocco di dolcezza nella vita sentimentale. La Luna ha offerto supporto nei giorni precedenti, ma ora è il momento di dimostrare simpatia e vitalità nel rapporto. Sul fronte professionale, nonostante un cielo non del tutto favorevole, avrete una discreta performance. Voto – 7️⃣

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

La giornata di sabato si preannuncia leggera e piacevole per per molti di voi del Cancro. Con Luna e Venere in trigono, la splendida intesa con il partner caratterizzerà il periodo. Vi sentirete spesso felici, come se tutto fosse possibile. Nonostante Mercurio in opposizione possa portare qualche imprevisto sul fronte lavorativo, sarete in grado di gestirli senza troppi problemi. Voto – 8️⃣

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★

La giornata di oggi si presenta con una configurazione astrale sottotono. L’umore potrebbe non essere sempre al massimo, considerando le influenze negative di Luna e Venere. Un atteggiamento malinconico vi spingerà a riflettere sulla vostra attuale situazione sentimentale. Sul lavoro, potreste desiderare di fare di più per voi stessi e i vostri progetti, ma comprenderete che raggiungere un livello superiore richiederà sforzi aggiuntivi. Voto – 6️⃣

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★

Oggi le stelle sorridono ai nati sotto il segno della Vergine, regalando un cielo ottimo, soprattutto in amore. Grazie a Luna e Venere in sestile, avrete buone occasioni di conquistare il cuore della persona amata. Sul fronte lavorativo, la situazione sarà sotto controllo grazie alle influenze positive di Mercurio e Giove, anche se l’opposizione di Marte potrebbe causare stanchezza. Voto – 8️⃣

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

Per voi nati sotto questo segno questo sabato si prospetta sereno in campo amoroso. Nonostante l’assenza della Luna nel vostro cielo, la relazione di coppia sarà stabile. Potreste avere ancora molte decisioni da prendere per vivere un rapporto appagante. Sul versante professionale, la posizione di Mercurio in quadratura potrebbe disorientarvi, rendendo incerte le vostre decisioni. Tuttavia, una volta che i vostri progetti prenderanno forma, avrete un quadro più chiaro. Voto – 8️⃣

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★

Le stelle nella giornata di oggi favoriranno la sfera sentimentale di molti nati sotto questo segno regalando grandi soddisfazioni. Con Luna e Venere favorevoli, non potreste chiedere di meglio per il vostro rapporto, soprattutto se nati nella prima decade. Sul lavoro, collezionerete buoni risultati grazie a Mercurio, raggiungendo intense soddisfazioni. Voto – 9️⃣

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★

La giornata di oggi si presenta stabile e soddisfacente per i Sagittario. Nonostante un cielo poco influente, avrete la capacità di costruire la vostra vita, sentimentale e professionale, passo dopo passo, evitando errori e adattandovi alle esigenze familiari e professionali. Voto – 8️⃣

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★

Oggi curerete molto attentamente i vostri rapporti rapporto, merito della presenza benefica della Luna e di Venere in sestile dal segno dello Scorpione. Per i single, questo è un bel periodo per rendere più magiche le imminenti festività. Sul lavoro, la situazione è sotto controllo grazie a Mercurio, e raggiungerete i vostri obiettivi senza troppi problemi. Voto – 8️⃣

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★

Voi nati sotto il segno dell’Acquario oggi vi trovate in una configurazione astrale con Luna e Venere in cattivo aspetto. È necessario prestare maggiore attenzione al benessere del partner e cercare di capire e realizzare i suoi desideri. Sul lavoro, la concentrazione sarà necessaria per una giornata proficua. Voto – 6️⃣

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

Questo sabato voi Pesci vivrete una giornata serena. Godeteo di un rapporto affiatato, che consente di vivere momenti d’amore spensierati. Sul fronte professionale, ve la caverete abbastanza bene grazie a Mercurio e Giove. Anche se Marte potrebbe togliervi energie, sarete in grado di raggiungere i vostri obiettivi prefissati

L’oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2023 è a cura di Astrid

#Ariete #Toro #Gemelli #Cancro #Leone #Vergine #Bilancia #Scorpione #Sagittario #Capricorno #Aquario #Pesci

#oroscopodelgiorno #oroscopo9dicembre2023 #oroscopooggi #oroscopo #astrologia #astri #zodiaco #segnizodiacali #ast

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin