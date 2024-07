Home

Oroscopo di oggi, venerdì 12 luglio 2024. Turbolenze per Leone, Sagittario in difficoltà, Bilancia al top

11 Luglio 2024

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 luglio 2024, ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile)★★★★★:

In amore, evitate le polemiche e concentratevi sulla comprensione reciproca. La chiarezza nelle vostre intenzioni vi aiuterà a mantenere relazioni armoniose. Potreste trovare conforto in un dialogo aperto con il vostro partner, superando eventuali malintesi.

Sul piano professionale, siate decisi e focalizzati sui vostri obiettivi. Affrontate le sfide con determinazione, come un vero guerriero dell’Ariete.

Toro (20 aprile – 20 maggio)★★★★:

Avete un atteggiamento diffidente, ma questo è un periodo favorevole per nuovi incontri. Apritevi di più e cercate di fidarvi delle persone giuste. Relazioni significative vi attendono: potreste incontrare qualcuno che vi sorprenderà con la sua sincerità e profondità.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)★★:

Le persone con cui interagite possono influenzare le vostre azioni e pensieri. Seguite il vostro cuore e prendete decisioni basate sui vostri desideri, non sulle opinioni altrui. Questo è un momento di autenticità e spontaneità. Esplorate nuove idee e connessioni.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)★★★★:

Potreste essere incerti su decisioni lavorative quindi valutate attentamente i pro e i contro di una nuova proposta. Mantenete la mente aperta per opportunità significative. Ricordate che ogni scelta ha un impatto sul vostro futuro, quindi agite con saggezza.

Leone (23 luglio – 22 agosto)★★:

Dal punto di vista emotivo, potreste affrontare turbolenze dovute a cambiamenti improvvisi. Ricordate che solo ciò che ha un valore duraturo rimane. Abbracciate le trasformazioni come opportunità di crescita e rafforzamento personale. Siate fieri del vostro spirito leonino e affrontate la vita con grinta e passione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) ★★★★★:

È un momento propizio per investire su voi stessi e perseguire obiettivi ambiziosi. Le stelle vi invitano a credere nelle vostre capacità, un’azione che di solito evitate di fare. Fate un bilancio delle vostre risorse e pianificate con attenzione. La vostra dedizione e precisione vi porteranno lontano

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) ★★★★★

Oggi sarà una giornata estremamente positiva per voi, grazie all’influsso favorevole della Luna che entra nel vostro segno. Sin dal mattino, vi sentirete pieni di energia e pronti a affrontare qualsiasi sfida con entusiasmo. In amore, la combinazione tra Luna e Venere porterà romanticismo e dolcezza nella vostra vita. Approfittate di questo periodo per trascorrere momenti speciali con il partner, che saranno caratterizzati da tenerezza e affetto. Anche i single avranno ottime opportunità: una nuova conoscenza stimolante potrebbe trasformarsi in qualcosa di più significativo.

Sul lavoro, l’energia e la determinazione saranno alle stelle. Avrete la capacità di gestire compiti importanti con efficienza, guadagnandovi l’ammirazione dei colleghi e superiori. La vostra capacità di creare legami con persone influenti potrebbe portarvi vantaggi significativi e aprire nuove opportunità professionali.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) ★★★★★

Il vostro venerdì si preannuncia eccezionale, con molti aspetti della vostra vita che vi daranno soddisfazioni. La Luna, che sta per entrare nel vostro segno, vi aiuterà a trovare risposte a molte delle vostre domande. In amore, le relazioni saranno particolarmente armoniose e potrete godere di una serata romantica che rafforzerà ulteriormente la complicità con il partner. Anche la vita familiare sarà serena, con momenti piacevoli da condividere con i vostri cari. I single avranno una giornata brillante: il cielo vi renderà socievoli e affascinanti, facilitando nuovi incontri.

Nel lavoro, farete progressi notevoli nei progetti che vi stanno a cuore. La vostra determinazione e capacità di superare le difficoltà vi porteranno a raggiungere risultati importanti, con soddisfazioni che non tarderanno ad arrivare.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) ★★

La giornata di oggi potrebbe presentare qualche difficoltà per voi. Le stelle prevedono un venerdì poco positivo, segnato da tensioni e incomprensioni. In amore, comunicare con il partner potrebbe risultare complicato e potreste avere la sensazione di parlare lingue diverse. È importante mantenere la calma e non complicarsi la vita con mosse avventate. Se siete single, il consiglio è di prendervi una pausa, rilassarvi e considerare un cambiamento di look prima di tornare in gioco.

Sul lavoro, cercate di evitare conflitti con i colleghi e di risolvere eventuali tensioni con il dialogo. La giornata richiederà pazienza e prudenza per evitare errori che potrebbero peggiorare la situazione.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) ★★★★

Un venerdì che si preannuncia tranquillo, con poche sorprese ma anche poche difficoltà. In amore, avrete la possibilità di affrontare eventuali problemi di coppia con chiarezza e determinazione. È il momento giusto per essere diretti e superare qualsiasi titubanza sentimentale, rafforzando così il vostro rapporto. I single potrebbero rivedere un vecchio amico o amica, riscoprendo sentimenti che pensavano dimenticati.

Nel lavoro, mantenete alta la concentrazione per evitare distrazioni e trasformate eventuali imprevisti in opportunità. La vostra capacità di adattamento vi aiuterà a gestire al meglio le sfide della giornata.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) ★★★★

Oggi sarà una giornata serena, caratterizzata da una piacevole routine senza grandi sorprese. In amore, potrete godere di momenti di dolcezza e di un forte trasporto emotivo con il partner. Anche i single vivranno una giornata tranquilla, con un buon umore che permetterà loro di affrontare tutto con leggerezza. La capacità di gestire ogni situazione con disinvoltura vi permetterà di godervi ogni momento.

Sul lavoro, è importante non procrastinare: concludete ciò che potete oggi. Marte in posizione favorevole vi darà l’energia necessaria per ristabilire dialoghi e collaborazioni in sospeso, portando a termine compiti importanti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) ★★★★

Il vostro venerdì sarà caratterizzato da una serena stabilità. In amore, l’influsso parzialmente favorevole della Luna vi renderà più affascinanti e circondati da persone pronte a riempirvi di complimenti. Gli amici e i parenti stretti desidereranno passare del tempo con voi, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole. I single godranno di una giornata tranquilla, con poche sorprese ma con la soddisfazione di vedere le cose evolversi come desiderato.

Nel lavoro, si prospettano piccole ma interessanti soddisfazioni. Alcune incombenze sembreranno più facili da gestire, offrendovi un senso di leggerezza e permettendovi di concludere la settimana lavorativa in modo positivo.

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 luglio 2024 è a cura di Astrid

