Oroscopo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024

1 Febbraio 2024

L’oroscopo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★.

Oggi è consigliabile iniziare la giornata con una profonda respirazione per prepararsi ad affrontare le solite questioni senza sentirsi già esausti alla fine della giornata. La comprensione reciproca potrebbe rivelarsi difficile, soprattutto se si tende a chiudersi in se stessi. Pertanto, sarà fondamentale aprirsi e comunicare con il proprio partner anziché permettere che il malumore rovini l’armonia generale. Per i single, potrebbe essere un momento in cui la passione si riaccenderà per una persona con caratteristiche opposte alle vostre. Nonostante possano sorgere tensioni, è utile cambiare prospettiva e considerare che anche le situazioni apparentemente sfavorevoli potrebbero (alla fine) risolversi positivamente. Sul lavoro, affronterete le situazioni con determinazione: focalizzatevi sulla risoluzione dei problemi anziché sulle critiche, perché la positività potrebbe portare a risultati favorevoli.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★.

Questo venerdì si presenta con una blanda positività, dunque all’insegna di ritmi lenti; e il versante sentimentale e quello lavorativo non saranno da meno. Una piacevole ondata di ottimismo a metà/fine periodo pervaderà la relazione di coppia: preparatevi a godere di una serata piacevolissima, ovviamente da trascorrere con il partner. Per i single, la giornata trascorsa in compagnia degli amici più cari potrebbe aprirsi a conversazioni intense, permettendovi di condividere le preoccupazioni più profonde e rafforzando i legami che contano. Sul fronte lavorativo, il successo di un progetto sarà strettamente legato alla collaborazione con i colleghi. Mettete in evidenza l’importanza del lavoro di squadra, così da raggiungere risultati significativi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★.

In programma una giornata abbastanza positiva. Le coppie attraverseranno momenti di intensa passione intervallati da fasi di apatia, soprattutto quelle che hanno una lunga storia alle spalle. Tuttavia, non c’è motivo di allarmarsi perché ogni relazione presenta alti e bassi fisiologici che potranno essere superati con tranquillità. Per i single, l’influenza benefica della Luna suggerisce di iniziare la giornata con un risveglio graduale: concedetevi pure qualche momento di silenzio prima di immergervi nel mondo esterno. Affrontate ogni momento con un mix di emozioni: tra l’euforia dell’attesa di nuove esperienze e la quiete di chi sa già cosa aspettarsi di certo troverete la serenità. Il vostro sorriso diventerà un’arma in più per conquistare i colleghi sul lavoro, permettendovi di affrontare anche pratiche fastidiose con un atteggiamento positivo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ‘top del giorno’.

Sarà un venerdì d’inizio febbraio, che promette di essere eccezionale, colmo di sentimenti positivi, romanticismo e piacevoli sorprese. Le coppie avranno l’opportunità di trascorrere una serata felicissima, immergendosi in un’atmosfera deliziosa. Per i single, l’invito è quello di osare con proposte cariche di malizia, ovviamente solo se percepirete intenzioni positive da parte di una persona appena conosciuta. Affrontate la situazione con coraggio, seguendo la vostra propensione al rischio. Dirigetevi senza timore verso chi vi interessa, senza temere un eventuale rifiuto. L’intuizione sarà il migliore alleato sul fronte lavorativo: se percepiste che un affare proposto da un collega potrebbe essere vantaggioso, fidatevi del vostro istinto finanziario.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★.

In questa seconda giornata di inizio febbraio ci sarà finalmente tempo per l’amore, e il partner ne sarà felice e vi riempirà di attenzioni. Potrete godere dei sentimenti di coppia in crescita, il tutto incorniciato da belle emozioni. Sarete soddisfatti di come andrà il vostro rapporto, ciò vi stimolerà a programmare una serata romantica da trascorrere serenamente.

Per i single, amore e amicizia vi faranno provare nuove emozioni, e la condivisione delle idee e delle passioni sarà fondamentale per creare un clima di complicità. Potrebbe esserci un incontro importante, una seduzione nuova da consumarsi lontano dai luoghi abituali, magari durante un viaggio, con nuove prospettive all’orizzonte.

Vi aspettano occasioni lavorative importanti che, con la giusta preparazione, saranno vostre. Siete ormai pronti ad assimilare nuove idee: quindi cogliete l’opportunità al volo e buttatevi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★.

Gli astri vi riservano una giornata sottotono. Non sottovalutate una proposta da parte del partner: avete quasi sempre la tendenza a contraddire un po’ troppo chi amate, sappiate che anche la persona più paziente prima o poi potrebbe stancarsi. Non mettetevi nella situazione di avere dei rimpianti, ma armatevi di pazienza e risolvete insieme i problemi.

Per i single, il passato farà capolino, portando con sé emozioni variegate. Potrà essere un richiamo dolce e nostalgico o un momento per riconsiderare scelte passate, offrendovi però degli spunti per una crescita personale. Vi sentirete molto riflessivi, ma presto giungerete a sagge conclusioni. In molti potranno contare sull’aiuto dei familiari, sempre ben disposti a sostenervi sempre.

Sul lavoro, affronterete sfide complesse, impegnandovi con una determinazione che rifletterà la passione per ciò che farete. Metterete in gioco le abilità e la creatività, riuscendo a fare ottima impressione su chi conta

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★.

La giornata odierna si presenta senza particolari problemi, caratterizzata dalla consueta routine e contrassegnata da un’apprezzabile valutazione di quattro stelle. Nonostante la mancanza di entusiasmo, l’atmosfera è prevista abbastanza serena. Anche nelle attività quotidiane più ordinarie possono nascondersi piccoli motivi di gioia o piacere, purché ci si sappia accontentare e fluire con la corrente, soprattutto se non ci sono alternative significative.

Sul fronte lavorativo, sarà essenziale concentrarsi su risultati concreti per muoversi con abilità e tempismo, evitando interventi superflui. In amore, per proteggere sentimenti ancora confusi persino a livello personale, potreste optare per una temporanea ma strategica marcia indietro.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★.

In questo inizio settimana, secondo l’oroscopo, si prospetta un periodo molto favorevole per il segno. Nell’ambito sentimentale, in molti sarete ricchi di iniziative: con il sostegno delle stelle che infonderanno in voi una creatività scintillante e uno spirito geniale, sarete in grado di stupire anche il vostro partner.

Grazie alla vostra innata generosità, offrirete soluzioni a ogni situazione che possa presentarsi sulla vostra strada, e magicamente tutti i dubbi e le incertezze si dissolveranno. Un cielo positivo vi consentirà di riflettere con chiarezza, valutando attentamente i pro e i contro di ogni situazione, compresi eventuali cambiamenti nel circolo delle vostre amicizie.

Nel lavoro, avrete la possibilità di anticipare le mosse dei vostri potenziali concorrenti. Grazie ai consigli di un/a collega, godrete di un supporto incondizionato.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★.

E’ un venerdì all’altezza delle aspettative! Nel contesto amoroso, sarete particolarmente propensi al buon dialogo, risultando estremamente efficienti. Vivete attualmente una fase di intensa passione con il vostro partner e, fortunatamente, questo fervore non sembrerà mostrare alcun segno di attenuazione. Godetevi con pienezza e gioia sia la giornata che la serata!

Questo primo venerdì di febbraio si preannuncia molto tranquillo per tanti Sagittario, permettendo di ritagliare spazi da dedicare ad attività che piacciono ma che spesso trascurate a causa di altri impegni. Anche se agli occhi degli altri potrebbero sembrare attività poco interessanti, perseguitele comunque, perché hanno un grande significato per voi.

Sul fronte lavorativo, state curando un progetto che ritenete di grande importanza, dimostrando la vostra capacità di assumervi considerevoli responsabilità.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★.

Giornata caratterizzato dalla normalità e da una creatività apprezzabile è in arrivo, ma anche da tanta buona concretezza, una qualità piuttosto insolita per alcuni di voi. La giornata nel complesso contribuirà a farvi ottenere risultati sufficientemente positivi. Liberi finalmente di fare le vostre scelte senza doverne rendere conto a parenti o amici, ritroverete una serenità che credevate compromessa.

Nel lavoro, vi troverete in una fase in cui instaurerete un proficuo rapporto di collaborazione e amicizia con un collega, scoprendo molte affinità. In ambito amoroso, se il vostro partner sembra un po’ più cupo del solito, non sarà certo per colpa vostra: cercate di metterlo di buonumore, magari organizzando una cenetta a sorpresa per ravvivare l’atmosfera.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★.

Si prospetta una giornata sottotono. Nel corso del periodo non potrete certamente pretendere molto di più di quanto già scritto nelle stelle. Sarà un momento particolare in cui dovete riprendervi dalle vicissitudini avute nei giorni passati.

Non siate troppo pretenziosi, soprattutto con chi non ha nulla a che vedere con voi. Sicuramente avrete questioni più urgenti da sbrigare, piuttosto che perdere tempo a chiedere lumi ad amici o familiari, sapendo di fare il classico buco nell’acqua. Forse in serata la situazione migliorerà, e potreste anche riderci su. Evitate di impuntarvi con i colleghi su questioni poco importanti e focalizzate la vostra attenzione su faccende concrete e più rilevanti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★★.

Una splendida Luna in Scorpione è ben disposta a parteggiare per voi dei Pesci. Il periodo vi spingerà al cambiamento razionale, forse anche a mettere ordine in molti aspetti della vostra vita. Qualcuno vi sosterrà, regalando un ottimismo da veri vincenti.

Nella sfera sentimentale, tutto andrà bene: vi regalerete una serata tranquilla in compagnia del vostro partner, giusto per sentirvi felici di cuore. Un giorno decisamente importante soprattutto per quelli con un ascendente da cinque stelle: riuscirete a porre le basi per una rivoluzione sentimentale vincente. Improvvisamente molti rapporti inizieranno a migliorare e voi inizierete a guardare la vita con un ottimismo mai visto prima.

Nel lavoro, dei cambiamenti significativi sono già nell’aria; dovete solamente adattarvi alle mutate situazioni usando le vostre risorse migliori.

L’oroscopo di oggi, venerdì 2 febbraio 2024 è a cura di Astrid

