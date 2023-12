Home

Oroscopo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023

22 Dicembre 2023

L’oroscopo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Per l’Ariete, si prospetta un venerdì abbastanza positivo. Finalmente avete raggiunto quell’equilibrio tanto cercato nella relazione, permettendovi di godere appieno della compagnia della persona accanto. Momenti felici vi attendono, da trascorrere con chi amate. I single possono aspettarsi incontri interessanti che potrebbero cambiare le sorti dei sentimenti. Continuate a perseverare nella ricerca di lavoro, inviando domande e curriculum, senza arrendervi alla prima risposta negativa. La fortuna potrebbe essere dietro l’angolo, basterà coglierla.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ‘Top del giorno’

Sotto l’influenza della Luna, questo venerdì per il Toro è davvero ‘top’. Il partner potrebbe sorprendervi con gesti affettuosi e una colazione preparata con amore. La giornata si prospetta ricca di premure e il rapporto regalerà una costante sensazione di amore e apprezzamento. I single possono dedicare del tempo alla famiglia, rafforzando i legami e creando memorie preziose. Sul lavoro, la determinazione verrà elogiata dai colleghi.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★★

Il Gemelli affronterà un venerdì altamente positivo. Avvolti dall’amore del partner, riaprirete il cassetto dei sogni e progetti, intraprendendo insieme il percorso per realizzarli. Il vostro partner sarà la persona perfetta con cui condividere gli obiettivi più cari. I single godranno dell’influenza astrale, diventando più socievoli e accoglienti, ampliando il cerchio delle amicizie con dolcezza. Sul lavoro, l’impegno sarà alto, ma le elogi alla fine della giornata saranno la ricompensa.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★

Per il Cancro, nel campo sentimentale potrebbero sorgere sfide. Una discussione difficile o una mancanza di comprensione potrebbe presentarsi. La comunicazione aperta e sincera è fondamentale per superare gli ostacoli e rafforzare il legame di coppia. I single sono invitati a evitare giudizi rapidi e mantenere una mente aperta. Sul lavoro, la giornata potrebbe essere impegnativa, ma affrontatela con tranquillità.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★

Il Leone affronterà una giornata all’insegna della fortuna. Grazie all’influenza astrale positiva, inizierete il fine settimana nel migliore dei modi, vivendo emozioni intense. In coppia, potrete rivivere nuove esperienze arricchendo il legame. I single sono pronti ad abbracciare opportunità inaspettate. Sul lavoro, la diplomazia e l’abilità comunicativa saranno premiate, portando finalmente un riconoscimento del vostro impegno.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★

Per la Vergine, l’oroscopo rivela la posizione favorevole di Venere. Un bel momento nell’ambito amoroso: dedicatevi fiducia reciproca e regalatevi una serata passionale, consolidando il vostro legame. I single possono muoversi, ritrovare vitalità e attirare sguardi. Le stelle promettono una giornata positiva dal punto di vista affettivo. Sul lavoro, è il momento di superare l’esitazione e intraprendere nuove sfide per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★

Questo venerdì potrebbe iniziare in modo imprevisto con una sorta di “sottotono” per la Bilancia. In certi momenti, potreste avere riserve sull’operato di un’amicizia stretta o di un parente, esitando a esprimere il vostro dissenso davanti ad altre persone. Nell’ambito amoroso, sarete molto sensibili, reagendo impulsivamente a piccole incomprensioni. Questo comportamento potrebbe allontanare un partner desideroso di un approccio profondo, ma che potrebbe sentirsi trascurato dalla vostra disponibilità limitata. Per i single, evitate di porvi troppe aspettative. Rilassatevi, accettate inviti e staccate la spina. Nel lavoro, la giornata sarà impegnativa, richiedendo concentrazione senza distrazioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

Questa giornata si prospetta discreta su più fronti per lo Scorpione, con una nota di positività dopo un periodo non proprio fortunato. Alcune relazioni in difficoltà troveranno sollievo, e con impegno, avrete l’opportunità di trasformare un momento così così in qualcosa di positivo. In amore, concedete più fiducia alla persona amata e cercate di delegare alcune responsabilità. In serata, le coppie avranno un momento di recupero. I single potrebbero sentirsi stanchi, quindi organizzate un’uscita con amici fidati. Sul lavoro, prospettive serene e successi in vista.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Il Sagittario sta per vivere una giornata fantastica, un perfetto inizio di un meraviglioso venerdì di fine settimana. Dall’alba, momenti all’insegna della comunicazione e della bella intesa con gli altri. Ottimi rapporti con amici di lunga data e nuove conoscenze arricchiranno l’atmosfera. In amore, il partner dimostrerà generosità e attenzione costante. I single godranno di un periodo eccellente se si lasciano trasportare con leggerezza dalla vita. Sul lavoro, determinazione e ottimismo per raggiungere gli obiettivi.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★

Venerdì all’insegna del Sole nel segno per il Capricorno, donando vigore e uno spirito rigenerato a questa fase della settimana. Carichi di energia, dovrete impegnarvi al massimo per far durare quanto avete iniziato. In amore, la dolcezza e l’affetto familiare vi renderanno più socievoli, comunicando sentimenti con spontaneità. Per i single, una giornata straordinaria grazie all’auspicio positivo della Luna in Toro. Sul lavoro, prospettive serene e un periodo ideale per ponderare investimenti economici.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

Questo venerdì sembra portare una dose di normalità per l’Acquario. Preparatevi per una giornata tranquilla, anche se potrebbero esserci situazioni leggermente più impegnative del solito. In amore, il cielo non sembra affatto male, mostrandosi favorevole per alcune questioni importanti. Le coppie potrebbero affrontare sfide, ma mantenete ottimismo e fiducia. I single possono approfittare di una disposizione disinvoltura per fare nuove conoscenze. Sul lavoro, riprendete progetti precedentemente accantonati adatti all’attuale contesto.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★

Si prospetta un giorno poco efficiente per i Pesci, a causa di Marte in quadratura al vostro Nettuno. Potreste vivere un periodo sottotono con instabilità o malumore diffuso. Evitate situazioni rischiose e cercate di non immischiarvi troppo. In amore, potrebbero esserci momenti difficili, ma affrontate la giornata con determinazione. I single potrebbero affrontare contrattempi, ma reagite positivamente. Sul lavoro, gli astri non sembrano propizi, e potreste sentirvi poco inclini a sorridere o essere collaborativi.

L’oroscopo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023 è a cura di Astrid

