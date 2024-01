Home

Oroscopo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024

25 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★.

Questo venerdì vi spronerà a ravvivare la vostra relazione. Aggiungete un tocco di eccitazione per prevenire l’assopimento dell’intesa, aprendo la mente a nuovi desideri che renderanno il legame più vivace e soddisfacente. Se siete single, la Luna suggerisce di dedicare più tempo agli amici, fonte di conforto e sostegno reciproco. Questi legami agiscono come un faro nei momenti difficili, fornendovi la stabilità necessaria per affrontare le incertezze. Sul fronte professionale, troverete alleati fidati pronti ad aiutarvi a far valere le vostre idee in situazioni complesse. Mantenete la lucidità, la fortuna sarà dalla vostra parte: spetterà a voi coglierla nel modo migliore possibile.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★.

Periodo da considerare sottotono. Evitate la tendenza a vedere sempre il lato negativo nella relazione, cercando invece un approccio più positivo. Non lasciate che un atteggiamento pessimista ingigantisca situazioni apparentemente banali. Per i single, il passato agisce come un libro prezioso, contenente pagine di ricordi e lezioni apprese. Sforzatevi di avere il coraggio di affrontare i cambiamenti significativi della vita. Durante la giornata, potrebbero presentarsi intoppi: tranquilli, potete superarli. Cercate di imparare da ogni situazione.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★.

Venerdì all’insegna della normalità. Avrete l’opportunità di condividere aspetti profondi di voi con il partner, fondando la relazione su un dialogo sincero. I single potrebbero percepire il risveglio come l’inizio di un nuovo capitolo, affrontando gli imprevisti con entusiasmo. Nel lavoro, inizierete la giornata con un senso di anticipazione, affrontando il mondo con il vostro entusiasmo distintivo.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★.

L’influenza celeste porterà amore e armonia, risvegliando una passione e un’intesa invidiabile nelle coppie. Anche chi è single potrebbe incrociare una nuova persona destinata a diventare importante. Sul lavoro, la mente sarà effervescente di nuove idee; seguite l’intuizione e otterrete le soddisfazioni desiderate.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★.

Favoriti dalla Luna! Intraprendenti e animati da un ardente desiderio, non cederete di fronte a ostacoli, regalandovi una serata splendida con il partner. I single sapranno passare rapidamente all’azione, scoprendo un piacere particolare nell’ascoltare e condividere il tempo con qualcuno di affascinante. Nel lavoro, la creatività sarà una preziosa alleata, trasformando ogni sfida in opportunità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★★.

L’oroscopo preannuncia una giornata positiva. Seduzione, romanticismo e passione saranno vostri alleati. La posizione di Venere offrirà l’opportunità di vivere appieno il sentimento al fianco del partner. I single saranno guidati da una carica di fascino verso avventure intense. Al lavoro, sentirete la spinta a far emergere il vostro talento, affrontando con determinazione ogni ostacolo. Lasciate che il futuro si sveli con il tempo, godetevi l’emozione del momento.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★.

Per voi nativi, questo venerdì si prospetta globalmente positivo, con stelle favorevoli in diverse situazioni. In amore, potrebbe esserci un rallentamento iniziale, ma verso la fine della giornata si apriranno opportunità interessanti con il partner. Per i single, la giornata sarà dinamica e piena di sorprese, culminando con incontri significativi alla sera. Sul fronte lavorativo, sorprese positive vi attendono, con idee a lungo attese finalmente in fase di maturazione. Mantenete l’ottimismo e non temete nulla e nessuno.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★★.

In programma un periodo decisamente molto promettente. Infatti, venerdì si delinea con influenze positive sia dalla Luna che da Venere. Opportunità e nuove proposte si presenteranno all’orizzonte, soprattutto dal punto di vista economico. In amore, per chi è in una relazione, la fantasia regalerà momenti appassionati da godere appieno. Per i single, è un momento ideale per valutare la propria situazione sentimentale e decidere sulle prossime mosse. Sul fronte lavorativo, la giornata sarà propizia, con nuove opportunità che potrebbero fare la differenza, specialmente per coloro in carriera o professionisti. Mantenete la vigilanza per cogliere i dettagli che contano.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ‘top del giorno’.

Con l’arrivo della Luna nel campo del Leone, molti avvertiranno una intensa voglia d’amore. La giornata promette momenti intensi con sprazzi assai piacevoli con chi ha già un partner capace di soddisfare qualsiasi tipo di voglia o voluttà. Grazie alla fortuna e alla positività astrale, sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità e a programmare impegni a lungo termine. Per i single, le prospettive sentimentali sono promettenti: con un potenziale magnetismo in crescita, di certo sarete irresistibili agli occhi di chi sapete. Sul fronte lavorativo, attenzione alle voci nel circondario: siate pronti a rispondere e a rendere difficile la vita di chi vi dovesse ostacolare.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★★★.

Una giornata perfetta in ogni settore è in arrivo. Molto presto riuscirete a liberarvi da pensieri e dubbi insoliti. Vi sentirete forse un pelino più carichi al cospetto di nuovi progetti: affrontateli con astuzia e siate sempre positivi. In amore, soprattutto in coppia, il periodo difficile sta rientrando, dando sollievo e fiducia nel futuro. Alcuni dovrebbero prendere decisioni cruciali senza rimandare a domani: il tempo è essenziale per la buona riuscita di qualsiasi programma. Per i single, un’ondata di passione vivacizzerà la vita affettiva. Sul fronte lavorativo, per chi ha un’attività in proprio, il periodo sarà all’altezza delle attese, mentre chi è sotto contratto è invitato ad agire su richieste pendenti.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★.

La giornata conclusiva della settimana lavorativa si prospetta non facile, con un venerdì valutato poco positivo. Le stelle richiameranno alla serietà e alla stabilità affettiva molti di voi, suggerendo di evitare rischi inutili. Nonostante la tensione mattutina, nel corso della giornata il sereno tornerà, seppur a sprazzi. Nel campo amoroso si consiglia di affrontare decisioni importanti senza cadere nello sconforto. Gli incontri piacevoli potrebbero colorare la giornata, ma attenzione a potenziali problemi causati da persone vicine. I single dovrebbero essere chiari nelle espressioni emotive per evitare fraintendimenti. Sul fronte lavorativo, la giornata è propizia per contatti con clienti o aziende, facilitando possibili accordi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★.

L’oroscopo del giorno, di venerdì 26 gennaio, pronostica un periodo routinario. La giornata della settimana cadente a ridosso del weekend si preannuncia normale, caratterizzata dalle solite cose e stesse situazioni. Si consiglia di lavorare su eventuali rapporti in fase di tensione, cercando di introdurre serenità e spontaneità, soprattutto in ambito lavorativo e familiare. Nel campo amoroso, le previsioni indicano una buona situazione astrale, ma potrebbe essere necessario affrontare un argomento serio. Con il partner è richiesta molta dolcezza. I single saranno incoraggiati a dedicarsi all’amore, impegnandosi per ottenere buoni risultati. Nel lavoro, unire teoria e pratica sarà il metodo migliore per progredire. Applicate eventualmente l’esperienza, evitando i soliti consigli.

L’oroscopo di oggi, venerdì 26 gennaio 2024 è a cura di Astrid

