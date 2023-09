Home

Oroscopo di oggi, venerdì 29 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri

29 Settembre 2023

Oroscopo di oggi, venerdì 29 settembre 2023: ecco cosa ti riservano gli astri e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete:

Oggi le tue scelte sono decisive per il tuo futuro. Guarda avanti con fiducia e determinazione, scegliendo il percorso che ti piace di più. La tua energia è al massimo, ma devi saperla dosare con intelligenza, tenendo conto delle esigenze delle attività che ti aspettano. Ti infastidisce la mancanza di sensibilità degli altri. Però, questo è il momento in cui potresti scoprire le motivazioni nascoste che condizionano alcune persone intorno a te. La giornata ti porterà delle rivelazioni interessanti.

Amore: Oggi potrai vivere una maggiore complicità con il tuo partner. La Luna vi offre la prospettiva di una privacy condivisa esclusivamente con la persona amata. Potrete trascorrere momenti romantici e intimi insieme, cenando a lume di candela o guardando il chiaro di luna. Se sei single, noterai che il tuo fascino sta aumentando: raccoglierai sorrisi e sguardi con più disinvoltura e ti sorprenderai nello scoprire di avere una grande facilità nel sedurre. Approfitta di questo momento: se desideri colpire e vivere l’attimo fugace, o addirittura incontrare l’uomo o la donna dei tuoi sogni, fatti avanti!

Lavoro: Oggi potrai assimilare bene i concetti legati al lavoro e sarai in grado di cogliere il senso dei problemi. Potrai contare su una chiarezza espositiva capace di rendere ancora più preziosi i tuoi consigli. Riceverai aiuti concreti da un familiare, che finora si era tenuto in disparte. Dimostra la tua gratitudine a chi sai…

Toro:

Cari Toro, oggi vi sentirete coinvolti in un clima emotivo intenso che potrebbe ostacolare la vostra espressione. Rimanete calmi e date ai vostri nervi un momento di pausa. Non c’è motivo di allarmarsi, ma è importante evitare di farsi trascinare in agitazioni inutili e cercare la serenità interiore. Le stelle vi aiutano a realizzare i vostri obiettivi principali. Siate pronti a ricevere delle buone notizie che arriveranno.

Amore: I single potranno fare incontri interessanti oggi. È un buon momento per socializzare e conoscere nuove persone. Potreste trovare qualcuno che vi attrae particolarmente e che vi fa battere il cuore. Se avete una relazione stabile, potreste vivere dei momenti piacevoli e rilassanti con il vostro partner. Potreste anche ricevere una sorpresa gradita da parte sua.

Lavoro: Oggi potrete portare a termine i vostri progetti in sospeso con facilità e soddisfazione. Sarete efficienti e organizzati, senza perdere tempo in dettagli insignificanti. Siete anche bravi a collaborare con i vostri colleghi, creando un clima di armonia e di cooperazione.

Salute: Oggi godrete di una buona salute fisica e mentale. Per mantenerla, fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di seguire una dieta equilibrata. Evitate gli eccessi di cibo o di alcol, che potrebbero danneggiare il vostro fegato.

Gemelli:

Caro Gemelli, oggi si apre una nuova possibilità di cambiamento, ma ti consigliamo di fare molta attenzione quando firmi qualsiasi documento. Evita sforzi eccessivi e azioni imprudenti e cerca di controllare le tue reazioni impulsive. Il tuo spirito analitico ti sarà utile nel gestire i piccoli dettagli che richiedono la tua attenzione. Questo è il momento di risolvere gradualmente ogni questione pendente.

Amore: La comunicazione è fondamentale nelle relazioni. Parla apertamente con il tuo partner per risolvere eventuali malintesi o problemi. Potreste anche approfittare di questo momento per esprimere i vostri sentimenti e le vostre aspettative. Se siete single, potreste fare nuove conoscenze o rafforzare le vostre amicizie. Siate aperti e sinceri, ma anche discreti e rispettosi.

Lavoro: Oggi affronterete una giornata intensa al lavoro, ma la vostra determinazione vi porterà al successo. Sarete in grado di superare le sfide e di risolvere i problemi con creatività e intelligenza. Potreste anche ricevere delle proposte interessanti o dei riconoscimenti per il vostro lavoro. Sarete anche bravi a lavorare in team e a comunicare con gli altri.

Salute: Oggi dovrete fare attenzione alla vostra salute fisica e mentale. Evitate di stressarvi troppo o di affaticarvi eccessivamente. Cercate di rilassarvi e di dormire a sufficienza. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Cancro:

Oggi dovrete impegnarvi seriamente per rafforzare i legami con il partner, dedicando del tempo per condividere momenti speciali e creare ricordi preziosi. Sebbene abbiate un rapporto molto più complice e intimo, potreste avere difficoltà a trovare un giusto compromesso per mantenere una relazione serena. Se siete single, non permettete alla Luna dispettosa di spegnere il vostro entusiasmo. Evitate di frequentare persone negative o invidiose che non riescono a condividere con voi i successi che ottenete. Ma lasciate che Venere vi trasporti in un vortice di passione e romanticismo, dove tutti i desideri più felici possono realizzarsi. Aumentate la consapevolezza delle finanze, pianificate il budget e cercate di fare scelte oculate per raggiungere una stabilità economica e garantirvi una vita serena.

Amore: Oggi dedicherete del tempo alla vostra famiglia e ai vostri affetti. Rinforzerete i legami con coloro che amate. La Luna vi offrirà la possibilità di vivere una maggiore intimità con il vostro partner, condividendo emozioni profonde e sentimenti sinceri. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpisce per la sua simpatia e la sua sensibilità. Non fatevi sfuggire l’occasione di conoscere meglio questa persona.

Lavoro: Oggi dovrete affrontare delle sfide importanti sul lavoro. Dovrete dimostrare le vostre capacità e la vostra professionalità, senza lasciarvi intimidire dagli ostacoli. Potreste anche ricevere delle offerte interessanti o dei riconoscimenti per il vostro lavoro. Sarete anche capaci di lavorare in armonia con i vostri colleghi, mostrando empatia e collaborazione.

Salute: Oggi dovrete fare attenzione alla vostra salute fisica e mentale. Evitate di stressarvi troppo o di affaticarvi eccessivamente. Cercate di rilassarvi e di dormire a sufficienza. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Leone:

Oggi vivrete un’atmosfera carica di aspettative. L’entusiasmo e la passione verranno contraccambiati, anche se in parte, da chi sapete. Tra un impegno e l’altro cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per assaporare qualche momento di relax. Le stelle vi doneranno un pizzico di raffinatezza da sfruttare con chi amate: chi vi è accanto, apprezzerà e vi ricompenserà. State viaggiando davvero sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che vi accompagna, quindi tenetela ben stretta e regalatevi una serata tranquilla da trascorrere insieme. Se siete single, cogliete l’onda di positività che sta arrivando nella vostra direzione. Presto troverete tanta prosperità e una discreta fortuna a portata di mano. Gli ostacoli si ridurranno a zero se manterrete un atteggiamento positivo.

Amore: Oggi mostrerete il vostro affetto al partner. Un gesto dolce farà sentire amato chi vi sta accanto. La Luna vi offrirà la possibilità di vivere una maggiore complicità con il vostro partner, condividendo momenti romantici e intimi insieme. Potreste anche organizzare una sorpresa gradita per il vostro partner, come una cena a lume di candela o un regalo speciale. Se siete single, potreste fare nuove conoscenze o rafforzare le vostre amicizie. Siate aperti e sinceri, ma anche discreti e rispettosi.

Lavoro: Oggi concentrerete sulla vostra crescita professionale. Nuove opportunità potrebbero aprirsi oggi. Sarete in grado di portare avanti i vostri progetti con entusiasmo e determinazione, senza lasciarvi scoraggiare dagli ostacoli. Potreste anche scoprire dei nuovi talenti o delle nuove opportunità che arricchiranno il vostro curriculum. Siate curiosi e aperti a nuove esperienze.

Salute: Oggi godrete di una buona salute fisica e mentale. Per mantenerla, fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di seguire una dieta equilibrata. Evitate gli eccessi di cibo o di alcol, che potrebbero danneggiare il vostro fegato. Fate anche attenzione alla vostra postura e alla vostra schiena.

Vergine:

Oggi dovrete fidarvi del vostro istinto, probabilmente a ragione: non prendete nulla al valore nominale, perché c’è una frenesia che minaccia di attirarvi nel lato sbagliato! Affrontate il partner con cautela, senza perdere tempo o le conseguenze potrebbero essere spiacevoli, rovinando il periodo con arrabbiature e musi lunghi. Se siete single, non fatevi trascinare da promesse vuote, le persone potrebbero parlare molto, ma in realtà probabilmente non avranno nulla da dire. Non sprecate tempo a cercare di dare un senso a inutili sciocchezze. Avete cose più importanti da fare che perdere pezzi di vita con amici invidiosi. Fate “buon viso a cattivo gioco” nel lavoro: se il vostro capo facesse la voce grossa, non curatevi di questo suo atteggiamento, dovuto senz’altro a un momento di tensione passeggera. L’indomani la situazione migliorerà considerevolmente.

Amore: Oggi dovrete essere più flessibili e tolleranti nei confronti del vostro partner o della persona che vi interessa. Non pretendete troppo dagli altri, ma cercate di essere più comprensivi e affettuosi. Se ci sono stati dei malintesi o dei litigi, cercate di chiarire e di perdonare. Se siete single, non fatevi ingannare da apparenze o parole false. Cercate di conoscere meglio le persone prima di fidarvi o di coinvolgervi.

Lavoro: Oggi dovrete affrontare delle sfide importanti e stimolanti sul lavoro. Dovrete dimostrare le vostre competenze e la vostra creatività, senza aver paura di osare o di innovare. Potreste anche scoprire dei nuovi talenti o delle nuove opportunità che arricchiranno il vostro curriculum. Siate curiosi e aperti a nuove esperienze.

Salute: Oggi dovrete fare attenzione alla vostra salute fisica e mentale. Evitate di stressarvi troppo o di affaticarvi eccessivamente. Cercate di rilassarvi e di dormire a sufficienza. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Bilancia:

Oggi la giornata si prospetta all’insegna della solita routine. Non ci saranno grandi novità o cambiamenti, ma potrete godervi dei piccoli momenti di relax e tranquillità. Con Venere dalla vostra parte, questa sarà una giornata tranquilla in generale, e ci saranno prospettive interessanti per realizzare piccoli desideri che talvolta potrebbero apparire irraggiungibili. Avrete successo nel raggiungere i vostri obiettivi, mostrando passione e coinvolgendo il vostro partner nei vostri piani presenti e futuri.

Amore: Oggi la Luna porterà allegria e armonia nella relazione. La relazione affettiva con la persona amata diverrà ancora più forte quando trascorrerete momenti di condivisione e intimità insieme. Le risate, le conversazioni profonde e gli abbracci calorosi riempiranno il vostro cuore di gioia e vi faranno sentire amati e apprezzati da ogni persona con cui avrete a che fare. Se siete single, non potete ignorare la magia delle piccole cose, come un sorriso, un abbraccio o un gesto gentile: possono illuminare la giornata, trasformando l’atmosfera intorno a voi. Coltivate la gratitudine per i momenti semplici e imparate a trovare la bellezza anche nelle situazioni apparentemente insignificanti. Sappiate che ogni istante racchiude un tesoro, tutto da scoprire.

Lavoro: Oggi sarete particolarmente precisi e attenti ai dettagli nel lavoro. Questa qualità vi renderà apprezzati dai vostri colleghi e dai vostri superiori, che si affideranno a voi per compiti importanti o delicati. Sarete anche capaci di gestire il tempo in modo efficace, senza perdervi in distrazioni o procrastinazioni. Sarete soddisfatti dei risultati che otterrete.

Salute: Oggi assicuratevi di avere un sonno ristoratore. Una buona notte di riposo è essenziale per il vostro benessere fisico e mentale. Evitate di andare a letto troppo tardi o di usare dispositivi elettronici prima di dormire, che potrebbero interferire con il vostro ciclo del sonno. Cercate anche di seguire una routine serale rilassante, che vi aiuti a distendere i nervi e a prepararvi al riposo.

Scorpione:

Oggi la giornata si preannuncia piacevole e dinamica. Con la Luna transitante nell’Ariete, sarete pronti ad accettare senza esitazioni una sfida lanciata da una persona amica o da un parente stretto. Dimostrerete di avere il coraggio e l’intelligenza necessari per affrontarla e vincerla a tutti i costi.

Potreste avere l’opportunità di risolvere questioni in sospeso o di condividere momenti di gioia insieme ai vostri cari. È un buon momento per dedicare tempo e attenzione alla vostra famiglia. Se avete affrontato difficoltà sul fronte lavorativo, tenete presente che il successo della vostra attività dipende in gran parte dal modo in cui vi relazionerete con colleghi e superiori. Sarebbe saggio farvi conoscere per chi siete realmente. Nel campo dell’amore, l’intesa sarà perfetta per le coppie. Per i single, potrebbe sorgere un equivoco con una persona che interessa: la situazione si risolverà rapidamente. Seguite quel vostro desiderio di nuovi hobby e amicizie.

Amore: Oggi approfitterete di questo momento di intimità con il partner. Rafforzerete la connessione tra voi due. La Luna vi offrirà la possibilità di vivere una maggiore complicità con il vostro partner, condividendo emozioni profonde e sentimenti sinceri. Potreste anche organizzare una sorpresa gradita per il vostro partner, come una cena a lume di candela o un regalo speciale. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi colpisce per la sua simpatia e la sua sensibilità. Non fatevi sfuggire l’occasione di conoscere meglio questa persona.

Lavoro: Oggi mostrerete il vostro impegno e la vostra dedizione. Il vostro lavoro sarà apprezzato dai superiori. La Luna vi darà la determinazione e la forza necessarie per affrontare le sfide e i problemi che si presenteranno. Sarete anche capaci di lavorare in armonia con i vostri colleghi, mostrando empatia e collaborazione.

Salute: Oggi fate attenzione ai segnali del vostro corpo. Ascoltate le vostre esigenze fisiche e mentali. Evitate di stressarvi troppo o di affaticarvi eccessivamente. Cercate di rilassarvi e di dormire a sufficienza. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Sagittario:

Oggi vivrete una giornata avvincente, pronta a incanalare l’energia in nuove direzioni.

In ambito sentimentale, le stelle sorridono alla relazione, creando un’atmosfera di intesa e collaborazione con il partner. Questo è il momento ideale per esprimere i veri sentimenti o per rafforzare il legame che avete a fatica costruito nel tempo. La passione sarà al centro della scena: presto potrete riscoprire la magia dell’amore. Per i single, questa giornata offre opportunità uniche per conoscere nuove persone e avviare amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di significativo. Siate aperti e pronti a socializzare, perché l’amore potrebbe bussare alla porta quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, le vostre capacità saranno riconosciute e apprezzate. Questo è il momento di mettere in mostra il talento e di perseguire ogni ambizione professionale.

Le opportunità di successo o di avanzamento in carriera sono in arrivo: siate pronti a coglierle al volo!

Amore: Oggi comunicherete apertamente con il vostro partner. Una conversazione sincera potrebbe risolvere problemi latenti o migliorare la vostra comprensione reciproca. Potreste anche approfittare di questo momento per esprimere i vostri desideri e le vostre aspettative. Se siete single, potreste fare nuove conoscenze o rafforzare le vostre amicizie. Siate aperti e sinceri, ma anche discreti e rispettosi.

Lavoro: Oggi cercate soluzioni creative per le sfide lavorative. La vostra inventiva sarà premiata. Sarete in grado di superare gli ostacoli e di risolvere i problemi con creatività e intelligenza. Potreste anche ricevere delle proposte interessanti o dei riconoscimenti per il vostro lavoro. Sarete anche bravi a lavorare in team e a comunicare con gli altri.

Salute: Oggi mantenete uno stile di vita attivo. L’esercizio fisico contribuirà al vostro benessere generale. Evitate di sedervi troppo a lungo o di stare troppo tempo davanti allo schermo. Cercate di muovervi spesso e di fare delle pause regolari. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Capricorno:

Oggi la giornata si svilupperà all’insegna della solita routine, ma ciò non significa che non ci siano opportunità da cogliere. Nel campo sentimentale, godrete di una buona intesa con il partner. Approfittate di questo momento di armonia, poiché dopo un periodo di stanchezza potrete ritrovare una profonda sintonia, e la passione si unirà al sentimento puro. Il vostro buon Plutone, nel frangente in trigono a Mercurio e Urano, porterà freschezza nella vostra mente. Inoltre, in molti raggiungerete un tocco di fascino, rendendovi irresistibili agli occhi di chi sapete.

Amore: Oggi potrete vivere una maggiore complicità con il vostro partner. Potrete condividere momenti speciali e creare ricordi preziosi insieme. Potreste anche ricevere una sorpresa gradita da parte del vostro partner, come una cena a lume di candela o un regalo speciale. Se siete single, potreste fare incontri interessanti oggi. È un buon momento per socializzare e conoscere nuove persone. Potreste trovare qualcuno che vi attrae particolarmente e che vi fa battere il cuore.

Lavoro: Oggi sarete determinati a mantenere le promesse date. La vostra reputazione di persone oneste e credibili è importante. Sarete anche capaci di portare a termine i vostri progetti con facilità e soddisfazione. Site efficienti e organizzati, senza perdere tempo in dettagli insignificanti. Sarete anche bravi a collaborare con i vostri colleghi, creando un clima di armonia e di cooperazione.

Salute: Oggi godrete di una buona salute fisica e mentale. Per mantenerla, fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di seguire una dieta equilibrata. Evitate gli eccessi di cibo o di alcol, che potrebbero danneggiare il vostro fegato. Fate anche attenzione alla vostra postura e alla vostra schiena.

Acquario:

Oggi l’atmosfera di gruppo favorirà la collaborazione e la condivisione di idee, il che potrebbe portare a soluzioni innovative sia nel contesto familiare che nelle amicizie. Nonostante la Luna sia in opposizione al Sole in Bilancia, cercherà comunque di creare un’atmosfera favorevole per le vostre iniziative in questa giornata di venerdì.

Amore: Oggi potrete godervi appieno i piaceri della vita. Sentirete il bisogno di ricaricare le vostre energie e fare un bilancio personale. Questo contribuirà ad aumentare il vostro livello di energia. Sarà inevitabile una spinta all’eccellenza e a dimostrare la vostra competenza. Non esitate a mettervi in gioco e a sostenere le vostre ambizioni.

Lavoro: Oggi avvierete nuove politiche e vi assumerete la responsabilità di portarle avanti con abilità e, per quanto possibile, con prudenza. Sarete capaci di innovare e di adattarvi ai cambiamenti, senza perdere la vostra identità. Sarete anche capaci di comunicare efficacemente con i vostri colleghi e i vostri superiori, creando un clima di fiducia e di rispetto.

Salute: Oggi prendetevi cura della vostra salute emotiva. La meditazione o lo yoga potrebbero essere benefici. Cercate anche di evitare lo stress o quantomeno ridurlo al minimo. Fate attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

Pesci:

Oggi la giornata si preannuncia abbastanza flemmatica: il sottotono incombe! In questa giornata sembra che stia per arrivare un’atmosfera decisamente sottotono, il che influirà su parte dei vostri sentimenti. In amore, è evidente che si sta preparando un cambiamento significativo, può anche essere il momento di adottare nuove strategie per affrontare alcune questioni aperte in campo relazionale. Comunicate apertamente con il vostro partner e cercate di trovare soluzioni insieme, per superare eventuali ostacoli. Ricordate che la vita è fatta di alti e bassi, e affrontare le difficoltà con convinzione può rafforzare il legame.

Per i single, questo potrebbe essere il momento giusto per dichiarare i vostri sentimenti a qualcuno che interessa.

Non lasciate i vostri sogni nel cassetto, ma osate: cercate di realizzarli, anche se può sembrare spaventoso. In futuro, potreste rimpiangere di non aver agito quando avevate l’opportunità. Nel lavoro, la vostra abilità nel raggiungere gli obiettivi in modo rapido ed efficace sarà un punto di forza. Sarete anche capaci di lavorare in armonia con i vostri colleghi, mostrando empatia e collaborazione.

Salute: Oggi dovrete fare attenzione alla vostra salute fisica e mentale. Evitate di stressarvi troppo o di affaticarvi eccessivamente. Cercate di rilassarvi e di dormire a sufficienza. Fate anche attenzione alla vostra alimentazione e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato.

L’oroscopo è a cura di Astrid

