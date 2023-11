Home

L’oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023: ecco cosa ti riservano le stelle

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★★

Oggi è un venerdì positivo. Se siete in una relazione, questo periodo sarà caratterizzato da una dedizione serena e completa alla persona amata. Le stelle saranno a vostro favore, incoraggiando la tranquillità e la liberazione da pregiudizi. Troverete spazi per vivere momenti sereni insieme al vostro partner. Anche se siete single, continuerete a percepire gli effetti positivi di Venere, dando vita a scelte sagge grazie al vostro intuito. La vostra prontezza di pensiero vi aiuterà a risolvere positivamente questioni personali e a concentrarvi sull’apprendimento per migliorare la sfera professionale.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★

Oggi è un venerdì valutato in prevalenza sotto tono. Per rendere la giornata più positiva, è importante compiere azioni concrete. Potenziare la relazione con il partner richiede comprensione reciproca e supporto. Per i single, evitate tensioni e riflettete su ciò che avete già, mostrando gratitudine. Saturno richiederà impegno extra nel lavoro, ma seminando con costanza, otterrete buoni risultati.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★★

La sensibilità sarà chiave per una profonda sintonia con la persona amata. Potrete cogliere gesti ed emozioni che toccheranno il vostro cuore e quello del partner. Per i single, c’è una buona fase astrologica per incontrare l’anima gemella, ma mostrate interesse per gli altri. Il Sole vi compenserà con riconoscimenti sul lavoro.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

Oggi si prospetta è una giornata serena. Le tensioni precedenti si scioglieranno, consentendo una comunicazione chiara e sincera con la persona amata. Ritroverete l’entusiasmo per pianificare il futuro insieme. I single avranno la possibilità di adattarsi ai cambiamenti e crescere. Nel lavoro, dimostrerete intraprendenza e otterrete riconoscimenti grazie all’implementazione delle vostre idee.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★

Sotto l’influenza di Venere, le coppie consolidate godranno di un periodo oltre le attese, ricco di atmosfere romantiche. I single avranno incontri magici destinati a diventare relazioni stabili. Godrete di una giornata priva di preoccupazioni, piena di entusiasmo e circondata dagli affetti. Esprimete la vostra creatività in modi diversi e aspettatevi riconoscimenti sul lavoro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★

Oggi è una giornata valutata “ko”. Concentratevi sulla vostra relazione, cercate di superare eventuali tensioni e trovate un accordo che rafforzi l’armonia. Per i single, cercate di evitare discussioni inutili e mostrate gratitudine per ciò che avete. La giornata potrebbe essere impegnativa sul lavoro, ma chiedere aiuto ai colleghi può essere una buona idea.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★★

Una giornata all’insegna della felicità sia per chi è in coppia che per i single. Le stelle si allineano per rendere questo periodo emozionante dal punto di vista affettivo. Se siete in coppia, avrete un partner disposto a superare piccoli difetti per mantenere una relazione serena. I single sentiranno un forte desiderio di condividere la gioia di vivere con gli altri. Anche la famiglia beneficerà di maggiore complicità, aprendo le porte a nuove iniziative. Sul fronte lavorativo, la giornata si preannuncia ‘deliziosa’, con più soddisfazioni del previsto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ★★★★

La giornata si presenta globalmente positiva, ma alcune questioni familiari potrebbero richiedere attenzione. Gli astri offrono un equilibrio delicato tra opportunità e sfide. Mantenete un’apertura mentale e gestite le relazioni con pazienza. Sul lavoro, siate creativi e pratici, anche se potrebbe essere necessario lavorare sodo per emergere.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Per molti di voi, inizia una risalita in ambito sentimentale. Potrete vivere un coinvolgimento più profondo nelle relazioni consolidate, riscoprendo emozioni autentiche. I single potrebbero fare incontri magici destinati a diventare relazioni stabili. La Luna vi regala un giorno sereno e scorrevole, perfetto per nuove esperienze romantiche. Sul lavoro, avrete l’opportunità di esprimere idee innovative e realizzare progetti vincenti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

“Top del giorno”. Venerdì è al massimo della positività, con un posizionamento al top in classifica. Potrete godere di una rara capacità di interazione emotiva con il vostro partner. I single potrebbero trovare il momento giusto per giocare le proprie carte. Sul fronte lavorativo, si prospetta un periodo favorevole, con opportunità di crescita in carriera.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★

La giornata si preannuncia sottotono, influenzata negativamente dalla posizione della Luna in Cancro. Potreste sperimentare tensioni nelle interazioni sociali e familiari. Sul lavoro, potreste essere indecisi e ansiosi. In amore, cercate di mantenere la calma nonostante le preoccupazioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

La giornata sarà è complessivamente positiva, anche se potrebbero esserci alcuni dettagli da gestire. Prestate attenzione alle finanze e cercate di evitare paranoie inutili. Nel lavoro, concentratevi sulla precisione e sulla copertura di eventuali falle. In amore, mostrate una parte di voi solitamente nascosta, e considerate idee per viaggi o vacanze con entusiasmo.

L’oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023 è a cura di Astrid

