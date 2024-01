Home

Oroscopo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024

5 Gennaio 2024

L’oroscopo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024: ecco cosa ti riservano le stelle

Prima di proseguire con l'oroscopo del giorno, guarda cosa riservano le stelle per il 2024.

Ariete (21 marzo – 19 aprile): ★★★

Questo venerdì per molti di voi la parola d’ordine dovrà necessariamente essere “tolleranza”. Anche quando siete nervosi, cercate di evitare polemiche esagerate, altrimenti potreste compromettere l’armonia con il partner. È possibile che si verifichino litigi a causa di un’eccessiva gelosia, anche se l’amato vi ama sinceramente e non desidera farvi soffrire a causa delle solite preoccupazioni quotidiane. Se siete single, l’influenza di Venere potrebbe confondervi le idee riguardo agli affetti: vorreste lasciarvi trasportare dall’amore, ma potreste avere qualche esitazione. Lasciatevi andare, solo così scoprirete di aver fatto una buona scelta! Anche se le cose non procedono sempre come ci si aspetta, sul fronte lavorativo è fondamentale evitare di lasciare che il nervosismo influisca sulle decisioni, soprattutto quando ci sono questioni importanti da risolvere per il futuro.

Toro (20 aprile – 20 maggio): ★★★★

Giornata buona anche se di routine. Questo è il momento adatto, volendo, per pianificare il futuro insieme a chi amate. Lasciatevi ispirare dal partner, che mostra un entusiasmo contagioso per raggiungere gli obiettivi desiderati e costruire un futuro sereno insieme. Se siete single, sappiate che avrete accesso a tutte le informazioni di cui avete bisogno. Questo dovrebbe darvi una solida sensazione emotiva; utilizzate questa fiducia in voi stessi per compiere grandi passi in qualsiasi cosa desideriate realizzare. Concedetevi momenti di svago e lasciate che la mente si immerga in un mondo fantasioso dove potrete esplorare la vostra creatività. Potreste avere più opportunità per far emergere le qualità lavorative, quindi metteteci impegno perché c’è sempre qualcuno che vi osserva.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno): ★★★

L’invito per i nativi dei Gemelli in questo periodo è di avere una maggiore apertura mentale. Se desiderate che la vita a due vi riservi delle opportunità, dovrete essere voi per primi ad aprire il cuore. Avete trattenuto i vostri sentimenti per troppo tempo e sarebbe ora di essere più aperti nell’amare il partner e nel lasciarsi amare senza riserve, evitando di frenare o compromettere la relazione. Se siete single, potreste sentirvi agitati, ma sarà importante trovare la determinazione necessaria per annotare gli obiettivi di questo nuovo anno su fogli colorati, attribuendo loro un significato personale. Potreste creare un collage visivo che rappresenti i sogni e le aspirazioni per il futuro. Questi desideri presto potranno concretizzarsi, ma sarà essenziale credervi per realizzarli appieno. Per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi, avrete bisogno dell’energia giusta, anche se potrebbe sorgere qualche incomprensione con i colleghi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio): ★★★★★

Favoriti dalla Luna in Scorpione! Potrete trascorrere del tempo prezioso con il partner, condividendo sogni e aspirazioni per il futuro, creando così un ambiente di sostegno reciproco e di entusiasmo per le avventure in arrivo. Se siete single, l’influenza astrale promette un’energia molto positiva, caratterizzata da un equilibrio tra giocosità e vulnerabilità. Potreste non sentirvi completamente capaci di esprimere i vostri sentimenti a parole, ma le stelle vi incoraggiano a farlo attraverso gesti, azioni, abbracci e baci. Le configurazioni astrali sembrano particolarmente favorevoli per nuovi contratti e collaborazioni lavorative. Approfittate di questa giornata per concludere trattative che saranno cruciali per il futuro professionale.

Leone (23 luglio – 22 agosto): ★★★★★

La relazione con il partner sta andando alla grande: c’è un’attrazione fisica forte e una sincera volontà di condividere momenti significativi insieme, portando un reale senso di appagamento. Venere sarà dalla vostra parte e non c’è modo migliore di iniziare l’anno se non con una intesa di coppia rinnovata e armoniosa. Se siete single, approcciate questo nuovo giorno con autenticità, riconoscendo che ogni sfaccettatura della vostra personalità contribuisce alla bellezza dell’essere. Questa sicurezza interiore vi renderà affascinanti, persuasivi e incredibilmente attraenti, consentendovi di realizzare ciò che avete sempre desiderato. L’inizio di questa giornata lavorativa sarà un’opportunità per valutare fino a che punto potete spingervi per raggiungere gli obiettivi e se essi sono realizzabili.

Vergine (23 agosto – 22 settembre): ★★★★

L’oroscopo di oggi, 5 gennaio, preannuncia un periodo di piena serenità. Venere vi concederà la calma e la lucidità necessarie per affrontare le questioni emotive all’interno della relazione. Grazie a questo equilibrio, avrete consolidato una quiete interiore che si è gradualmente, ma solidamente costruita tra voi e il partner, portando serenità nella vita. Se siete single, vi sentirete dotati di fascino e carisma, pronti ad assumere decisioni mature e a prendervi responsabilità che in passato non avreste nemmeno considerato. Siete diventati una presenza costante nei pensieri della persona che vi interessa. Continuate su questa strada con gesti semplici ma significativi, saranno questi infatti gli unici gesti in grado di trasformare i desideri in realtà. Sul fronte lavorativo, arriveranno novità positive che miglioreranno l’umore generale. In aumento la fiducia nel raggiungere gli obiettivi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ★★★★

Questo Venerdì sarà caratterizzato da sentimenti positivi e l’affetto che riceverete dal partner vi farà sentire appagati. Ridimensionerete anche i problemi più grandi. Tutto sembrerà procedere a gonfie vele e, finalmente, dopo un lungo periodo l’intesa tornerà a fiorire. Vi sentirete compresi, questo porterà in superficie tanta dolcezza. La giornata in seguito si accenderà di passione e sentirete il desiderio di ravvivare il legame con proposte, progetti originali e stimolanti. Per i single, questo periodo renderà intraprendenti, con una forte determinazione. Sarete chiamati a dare il vostro contributo su una questione familiare complicata, trovando soluzioni vantaggiose per tutti. Guardate al futuro con fiducia: i risultati positivi arriveranno prima o poi. Nel lavoro, non mancherà la vitalità. Avrete le idee chiare su come procedere, dimostrando una buona capacità decisionale.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): ‘Top del giorno’

Luna in arrivo nel vostro segno. In campo sentimentale ristabilirete le basi per nuovi progetti, forse accantonati per altre questioni. Tra questi, uno sicuramente migliorerà il vostro futuro e, indirettamente, anche quello delle persone vicine a voi. Durante la giornata avrete anche l’opportunità di ascoltare le richieste provenienti del cuore: date loro l’ascolto che meritano! La sensibilità raggiungerà picchi elevati e la relazione si rinfrescherà sotto vari aspetti: momenti di intenso coinvolgimento emotivo porteranno nella coppia nuovi stimoli. Per i single, l’autostima si sta gradualmente rafforzando. Ben presto non avrete più bisogno di lodi per sentirvi migliori. Saranno sufficienti sorrisi autentici e gesti gentili. Molti di voi si sentiranno più socievoli del solito, inclini a socializzare. Sul fronte lavorativo, sarete sorpresi dall’eccezionalità di alcuni risultati. Raggiungerete importanti obiettivi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): ★★★★★

Mercurio e Venere, vostri pianeti di settore, sono pronti a offrire il loro contributo nel mettere in moto una ripresa generale. In questa fase, considerate pure a massima fortuna il periodo e datevi da fare, ok? Se avete idee vivaci saranno da mettere immediatamente in pratica. Ultimamente avete concesso un po’ troppo alla pigrizia? Da questo momento in poi la ripresa dell’attività vi renderà più dinamici del solito. Nel mondo del lavoro i ritmi saranno serrati, ma per chi (come voi) mira in alto e vorrebbe guadagnarsi la stima di persone influenti, non è ammesso indugiare. Per quanto riguarda l’amore, lasciate da parte tutto ciò che non è legato al sentimento affettuoso: discussioni, impulsi dominanti o impegni non necessari. Date spazio invece a ogni gioioso desiderio proveniente dal cuore. È una giornata eccellente per fare qualcosa di piacevole.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio): ★★★

Giornata stressante. In amore, non conviene neanche preoccuparsi troppo dell’umore, visto che potrebbe rimanere traballante fino a sera. Meglio sfogare eventuali tensioni con una leggera attività fisica: una corsetta o, meglio ancora, una passeggiata rinvigorente è decisamente meglio che riversare la frustrazione su chiunque capiti a tiro. Certamente, ci saranno momenti spiacevoli, ma è un tragitto obbligato per recuperare, in seguito, un po’ di tranquillità. Per i single, è necessario mantenere un profilo basso e non dare spazio a chi non vi convince. Alcune tensioni potrebbero finire per generare fastidiose emicranie capaci di trascinarvi in situazioni scomode. Sul fronte lavorativo, probabilmente avrete meno grinta del solito: impegnandovi un po’, la giornata passerà più rapidamente.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio): ★★★★

In amore, il periodo analizzato vi porterà ad essere passionali e calorosamente affettuosi con il partner. Mostrerete un atteggiamento conciliante, evitando richieste esagerate. Le stelle riscalderanno i vostri cuori, rendendovi particolarmente sensibili verso le persone del vostro ambiente, contribuendo a una collaborazione apprezzata. I single avranno nuove idee, grande determinazione e progetti di alto livello, grazie alle influenze astrali discretamente favorevoli. Non presterete molta attenzione al dispendio di energie o al tempo, poiché sarete coinvolti in qualcosa di interessante, fuori dalla solita routine quotidiana. Alla fine della giornata, sarete soddisfatti. L’attività lavorativa procederà come al solito.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo): ★★★★

L’oroscopo del giorno di venerdì 5 gennaio, predice un periodo abbastanza in linea con le attese. In amore, la Luna in Scorpione vi guiderà a vivere il rapporto di coppia con autentico coinvolgimento emotivo. Tuttavia, è importante considerare che la persona amata potrebbe nascondere sentimenti di difficile interpretazione, soprattutto nei momenti in cui resta in religioso silenzio. Non sottovalutate il valore dell’amore; cercate di trascorrere la serata di venerdì facendo qualcosa insieme, dedicandovi reciproche attenzioni o trovando relax nell’intimità. Per i single, l’euforia sarà predominante, facilitando sia le dinamiche interne che quelle esterne. Siate disponibili ad ascoltare le opinioni degli altri. Se riceverete critiche, impegnatevi a correggere eventuali vostre lacune. Nel lavoro gli affari procederanno senza intoppi

L’oroscopo di oggi, venerdì 5 gennaio 2024 è a cura di Astrid

Linkedin