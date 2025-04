Home

Oroscopo di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025. Toro stanco, contrasto tra armonie e tensioni interiori per Vergine, fatiche per Sagittario

20 Aprile 2025

L’oroscopo di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025, ecco cosa ti riservano le stelle

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La giornata di Pasquetta apre con una sensazione di leggera tensione, quasi come se ci fosse un rumore di fondo che vi distrae dalla bellezza del momento presente. La quadratura tra Sole e Marte vi fa fremere di impazienza, e vi porta a voler ottenere risultati subito, tutto e adesso. Ma la fretta, oggi più che mai, è una cattiva consigliera. Invece di cercare risposte immediate o soluzioni drastiche, concedetevi un attimo per respirare. Le piccole gioie, quelle che oggi potrebbero sembrarvi trascurabili, saranno in realtà le più preziose. Un sorriso, un abbraccio, un momento di silenzio condiviso con chi amate: ecco la chiave.

A livello lavorativo e finanziario, i tempi recenti non sono stati semplici. Tuttavia, siete in pieno slancio evolutivo. Le difficoltà vissute non vi hanno spezzati, ma temprati. Ora, dentro di voi, si muove una forza nuova, che vi porterà verso traguardi importanti. La solitudine? Non è un vuoto, ma uno spazio fertile. Riempitelo di voi stessi, dei vostri sogni e desideri. L’amore tornerà a bussare, ma vuole trovarvi completi, non affamati d’affetto.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Pasquetta porta un velo di stanchezza che potrebbe farvi pensare di mollare tutto. Le responsabilità vi pesano addosso e c’è come un nodo alla gola che non si scioglie. Ma interrompere il viaggio ora, proprio mentre sta per sorgere il sole, sarebbe un errore. Avete superato notti lunghe, tempeste emotive e giornate di confusione. Oggi non è il momento di fermarsi, ma di rallentare e ascoltare. Il lavoro e le sfide quotidiane non vi danno tregua, è vero, ma dentro di voi c’è ancora fuoco, e basta un po’ di fiducia per riaccenderlo.

Il vostro valore non si misura da quanto producete o da quanti risultati ottenete. Siete molto di più di ciò che fate. Siete ciò che scegliete ogni giorno, anche quando vi sentite persi. Lasciate spazio alla speranza, date un’altra possibilità alle vostre idee, ai vostri progetti, magari anche a una persona. Il cielo vi chiede resistenza, ma vi prepara anche a una primavera interiore fatta di rinascita. Le risposte arriveranno quando smetterete di inseguirle e inizierete ad ascoltarvi.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Non c’è bisogno di fingere che tutto vada bene. Non oggi, non adesso. Questo lunedì di Pasquetta è un invito ad abbassare la maschera e ad accogliere ogni emozione per quella che è. Sì, anche il dolore. Non per rimanerci intrappolati, ma per attraversarlo e uscirne più forti. Ogni ferita è una soglia: una porta che si apre verso una nuova consapevolezza. Forse l’amore sta cambiando forma o direzione, ma non è finito. E neppure voi lo siete. Anzi, vi state evolvendo.

Gli ultimi giorni vi hanno portati a riflettere molto. Siete entrati in un viaggio interiore che vi ha fatto scoprire il valore delle cose semplici e delle relazioni vere. Ora siete pronti per qualcosa di nuovo, più autentico, più vostro. La Luna in Acquario vi stimola a guardare oltre, a cercare connessioni più profonde, a osare. Non siate impazienti: la strada si sta preparando per voi. Le occasioni non mancheranno, specie nel fine settimana. L’importante è che non smettiate di crederci. Perché siete molto più vicini alla rinascita di quanto pensiate.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Oggi sentite tutto con una profondità particolare. Pasquetta vi trova più sensibili, ma anche più saggi. C’è una sorta di malinconia nel cuore, come se stessi lasciando andare qualcosa che avete amato molto. Ma questo lasciar andare non è una sconfitta: è un atto di forza. La Luna vi regala intuizioni preziose, mentre Venere in buon aspetto vi permette di entrare in connessione autentica con chi vi è vicino. Fate attenzione ai segnali: ogni parola, ogni sguardo oggi ha un significato più grande del solito.

Il passato ha lasciato segni, ma anche insegnamenti. Non è più tempo di rimpianti, ma di scelte consapevoli. Non tutti meritano un posto nel vostro futuro, e va bene così. La vostra energia interiore sta cambiando: siete meno disponibili a sacrificarvi, più disposti a proteggervi. Sul fronte lavorativo o familiare, potrebbero esserci chiarimenti in arrivo: affrontateli con il cuore aperto, ma con i piedi ben saldi a terra. In amore, un gesto gentile potrebbe farvi tornare a sorridere. Apritevi, ma senza perdere voi stessi.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

L’energia di Marte vi rende travolgenti e carismatici, ma attenzione ai contrasti con chi non riesce a starvi dietro. La voglia di emergere è tanta, ma oggi più che mai dovrete usare il vostro fascino con intelligenza. Evitate gli scontri inutili, soprattutto in famiglia o con partner troppo testardi. La creatività è dalla vostra parte: sfruttatela per esprimervi in modo nuovo, magari attraverso un progetto artistico, una conversazione profonda o un gesto inaspettato.

Avete superato sfide difficili negli ultimi mesi, e anche se non tutto è risolto, la vostra luce si sta riaccendendo. È un buon momento per riscoprire cosa vi rende davvero unici. Pasquetta potrebbe portarvi sorprese piacevoli, anche se piccole. Un invito, una proposta, una telefonata inaspettata. Non forzate nulla: lasciate che sia la vita a venirvi incontro. In amore, la passione non manca, ma serve anche delicatezza. Chi vi ama davvero ha bisogno di sentirsi al sicuro accanto a voi. Rallentate un attimo: la vera forza è saper scegliere quando brillare e quando semplicemente esserci.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

C’è un contrasto nel cielo che vi riguarda da vicino: da un lato Venere porta armonia, dall’altro la quadratura tra Sole, Marte e Plutone accende tensioni interiori. Oggi potreste sentirvi destabilizzati, come se la serenità fosse a un passo ma ancora sfuggente. Eppure, in tutto questo, state imparando a riconoscere la vostra forza. Il percorso fatto fino a qui non è stato semplice, ma vi ha insegnato ad avere pazienza, a non arrendervi, a cercare la bellezza anche nel caos.

Pasquetta vi invita a rallentare. A prendervi un momento tutto per voi. Magari lontano dalla folla, o semplicemente in silenzio, con un libro o una canzone. Riordinate i pensieri e fate chiarezza su ciò che conta. È il momento giusto per rafforzare i legami autentici, quelli che non vi chiedono di essere diversi da ciò che siete. Anche se ora sembra tutto incerto, state costruendo le basi per qualcosa di più stabile e profondo. Non forzate nulla. La trasformazione è in atto. E voi ne siete i protagonisti.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Pasquetta vi trova in una fase di riflessione profonda. Lo stress accumulato negli ultimi giorni vi ha tolto un po’ di leggerezza, e oggi tutto quello che desiderate è un po’ di pace. Venere vi aiuta a coltivare legami più intimi e sinceri, ma il primo passo è sempre dentro di voi. Trattatevi con gentilezza, perché non siete macchine da risultati. Avete già affrontato più di quanto chiunque immagini, ed essere ancora in piedi è un merito, non un obbligo.

Oggi potrebbe arrivare una piccola occasione per fare chiarezza: un confronto, una scelta, una decisione sospesa da tempo. Non abbiate fretta di risolvere tutto: ogni passo, anche il più incerto, è già un atto d’amore verso voi stessi. Guardatevi con occhi nuovi. Non siete in ritardo. Non siete sbagliati. State solo facendo del vostro meglio. E il vostro meglio, oggi, è più che sufficiente. A volte rialzarsi non è un’esplosione. È un gesto silenzioso, quotidiano. E voi lo state facendo già da un po’.

♏ Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Dopo settimane piene di alti e bassi emotivi, finalmente inizia a delinearsi un percorso più chiaro, anche se non privo di interrogativi. In questo lunedì di Pasquetta, potresti percepire un senso di smarrimento, ma in realtà è solo il momento prima dell’illuminazione. Tutto quello che hai attraversato di recente ti ha lasciato in dono nuove consapevolezze. Ti stai rendendo conto che, per quanto tu possa cercare risposte fuori, quelle che contano davvero vivono dentro di te.

A livello relazionale, potresti sentirti messo alla prova da situazioni che richiedono chiarezza e profondità. Non accettare più mezze misure, soprattutto da chi non sa vedere il tuo valore. Sei una persona intensa, non puoi accontentarti di legami superficiali. Prenditi cura della tua parte fragile, quella che ha avuto paura di non essere abbastanza, e proteggila con la stessa forza con cui difenderesti chi ami.

Il tuo potere non sta nella perfezione, ma nella verità con cui ti mostri. Ricorda: chi ti vuole davvero nella propria vita, ti vedrà anche quando ti nascondi. E adesso, più che mai, è il momento di uscire allo scoperto, con tutta la tua luce.

♐ Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Oggi potresti sentirti come in una corsa in salita, con la fatica che pesa sulle gambe ma anche la voglia di non mollare mai. Alcuni progetti che avevi messo in cantiere potrebbero subire dei rallentamenti, ma non prenderla come una sconfitta. A volte il destino mette in pausa le cose non per negarle, ma per fartele vivere al momento giusto.

La tua forza è la visione: sai guardare oltre, ma non dimenticare che anche il presente ha bisogno della tua attenzione. Questo è un periodo utile per fare ordine nelle priorità, per capire a chi – o a cosa – vale la pena dedicare tempo, amore ed energia. In amore, se ti senti in attesa di qualcosa che non arriva, forse è il momento di cambiare direzione. Non si tratta di arrendersi, ma di smettere di inseguire chi non è pronto a camminare accanto a te.

La quadratura Sole-Marte può creare tensioni interiori, ma anche offrirti l’occasione per scoprire nuove risorse. Sii grato per ciò che hai imparato e non smettere mai di cercare ciò che ti fa sentire vivo. La vita è ancora tutta da esplorare, e tu sei appena partito.

♑ Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Stai attraversando un periodo in cui ogni passo sembra pesare il doppio, ma dentro di te c’è una forza che non si è mai spenta. Pasquetta per te è come una soglia simbolica: sei pronto a lasciarti alle spalle ciò che non ti serve più. Le responsabilità si fanno sentire, ma finalmente inizi a distinguere quelle che ti arricchiscono da quelle che ti svuotano.

Venere e Giove ti aiutano a riconsiderare le relazioni: cerca chi ti parla con i fatti, non solo con le parole. E se in amore hai vissuto momenti complicati, ora puoi scegliere di non farti più trascinare in dinamiche che ti sottraggono energia. Dai spazio solo a chi costruisce, non a chi distrugge.

Sul lavoro o nei progetti personali potresti sentirti sotto pressione, ma sei più vicino di quanto pensi a una svolta importante. La pazienza sarà il tuo scudo, la costanza la tua spada. Non cedere al cinismo: continua a sognare, ma con i piedi ben piantati a terra.

Ogni caduta ti ha insegnato a rialzarti meglio, e oggi potresti accorgerti che non sei più lo stesso. Sei più forte. E questa volta, non tornerai indietro.

♒ Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con la Luna nel tuo segno, questo lunedì ha un’energia particolare per te. Ti senti più consapevole, più intuitivo, e anche se non tutto è chiaro, hai voglia di rompere gli schemi e di vivere secondo le tue regole. La libertà, per te, non è un lusso: è una necessità. E oggi ne avverti ancora più forte il richiamo.

Se ci sono state tensioni nei rapporti, è il momento di affrontarle con sincerità. Non devi giustificarti per chi sei. Anzi, è proprio il tuo modo unico di essere che può aprire nuovi spazi, sia nei legami personali che nelle collaborazioni lavorative. Chi non ti capisce ora, forse non ti merita. Ma chi resta, sarà al tuo fianco nei prossimi grandi cambiamenti.

Attenzione però a non disperdere le energie in mille direzioni. Se riesci a incanalare la tua creatività in un progetto concreto, potresti sorprenderti per ciò che riesci a costruire. Il futuro non è scritto, ma oggi puoi iniziare a disegnarlo con tratti più decisi.

Non è il momento di adeguarti: è il momento di osare. Il mondo ha bisogno della tua visione. E tu, finalmente, sei pronto a condividerla.

♓ Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Con Venere nel segno, la tua sensibilità è accentuata e potresti sentire più che mai il desiderio di connessione profonda. Ma attenzione a non confondere l’empatia con il bisogno di salvare tutti. Tu vali, anche se non ti sacrifichi. Anzi, proprio quando ti metti al centro, tutto inizia a girare meglio.

Oggi potresti sentire qualche tensione a causa di imprevisti che mettono alla prova la tua serenità. Prendili come segnali per rallentare e ascoltare quello che stai provando. Le emozioni sono la tua bussola, ma non lasciarti travolgere: scegli tu la direzione. Un momento di riflessione potrebbe trasformarsi in una potente occasione di guarigione interiore.

In amore, non cercare chi ti completa, ma chi ti amplifica. Se ti senti sottovalutato in una relazione, chiediti perché ti accontenti. E se sei solo, ricorda che non sei incompleto: sei in attesa di chi saprà leggerti tra le righe.

La Luna ti regala visioni, intuizioni, ispirazioni. Sfruttale. Trasformale in parole, disegni, gesti d’amore. La tua dolcezza è un dono raro. Ma prima di offrirla agli altri, offrine un po’ anche a te stesso

L’oroscopo di Pasquetta, lunedì 21 aprile 2025 è a cura di Astrid

