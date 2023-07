Home

Oroscopo: Gemelli, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo: Gemelli, agosto 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno dei Gemelli

Le fasi lunari del mese avranno un impatto sulle tue emozioni e sulla tua energia. La luna piena in Capricorno il 2 agosto ti aiuterà a mantenere un approccio razionale e pragmatico sul lavoro, consentendoti di prendere decisioni oculate.

La luna nuova in Leone il 16 agosto potrebbe portare nuove opportunità lavorative e nuove iniziative creative. Sarai pieno di idee innovative e avrai l’opportunità di dimostrare le tue abilità e competenze.

Infine, la luna piena in Acquario il 31 agosto potrebbe portare un senso di realizzazione e di soddisfazione riguardo al tuo lavoro e ai tuoi progetti. Sarai più motivato e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Amore:

Con la luna piena in Capricorno il 2 agosto, potresti sentirti più concentrato sulle tue relazioni e sulle tue responsabilità amorose. Se sei in una relazione, questo potrebbe essere un momento per stabilire una connessione più profonda con il tuo partner e per affrontare eventuali questioni irrisolte. Se sei single, potresti sentire il desiderio di trovare una connessione significativa e duratura con qualcuno.

Con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti sperimentare una nuova fase nella tua vita amorosa. Questo potrebbe essere un momento per intraprendere nuove avventure romantiche o per fare delle scelte importanti riguardanti il futuro delle tue relazioni. Sarai più carismatico e magnetico, attirando l’attenzione di potenziali partner.

Tuttavia, dal 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentire una maggiore tendenza a essere critico e suscettibile a discussioni con il tuo partner. Cerca di essere paziente e comunicare in modo chiaro per evitare incomprensioni e conflitti nelle tue relazioni.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, avrai una mente creativa e una capacità comunicativa eccezionale. Questo sarà un periodo favorevole per esprimere le tue idee al lavoro, fare presentazioni convincenti e negoziare con i colleghi o i superiori. Sarai apprezzato per il tuo approccio mentale agile e per la tua abilità nel risolvere problemi.

Grazie alla posizione di Giove in Ariete, avrai un’energia e una determinazione eccezionali per raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi. Questo sarà un mese di crescita professionale e di nuove opportunità che potrebbero portarti a un aumento di responsabilità e di prestigio.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti essere incline a fare spese eccessive per soddisfare i tuoi desideri e il tuo piacere. Dopo il 13 agosto, quando Venere entra nel segno del Cancro, sarai più attento alle tue finanze e cercherai di risparmiare e investire saggiamente.

Tuttavia, dal 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentire una maggiore spinta a migliorare la tua situazione finanziaria. Questo sarà un periodo favorevole per concentrarti sulle tue fonti di reddito e per cercare modi per aumentare le tue entrate.

