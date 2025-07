Oroscopo Gemelli agosto 2025, energia, desideri e nuove strade da percorrere

Home

31 Luglio 2025

Agosto vi vede in continuo movimento, dentro e fuori. È un mese che stimola ogni tua fibra, fisica e mentale, con un’energia dinamica che ti rende attivo, curioso, instancabile. Il Sole e Mercurio in Leone favoriscono la comunicazione e il buonumore, permettendoti di intrecciare dialoghi, scambi e nuovi contatti con una facilità sorprendente. La tua mente è brillante e la voglia di fare si mescola perfettamente con un clima favorevole all’esplorazione di idee nuove. Sarà difficile annoiarsi, anzi: potresti avere l’impressione che le giornate non bastino mai.

Urano, attivo nel tuo segno, ti spinge verso l’originalità estrema: comportamenti anticonvenzionali, scelte spiazzanti, ma anche un’irresistibile voglia di essere te stesso. Marte, fino al 6, potrebbe agitare un po’ l’ambiente domestico o mettere alla prova la tua pazienza con familiari o coinquilini. Poi, passando in Bilancia, risveglia il desiderio di vivere emozioni più forti, sensuali, e portando una ventata di fascino nella tua vita privata.

Nel frattempo, Saturno e Nettuno rinforzano le tue relazioni amicali: è il momento ideale per avviare un progetto collettivo, magari legato a una passione comune.

Le probabilità di successo sono alte, a patto che tu riesca a restare focalizzato fino al traguardo. Plutone, invece, ti invita a sognare, sì, ma con i piedi per terra. Buone notizie anche sul fronte economico, dove Venere e Giove potrebbero portare un piccolo miglioramento

Il panorama sentimentale è allegro, luminoso, stimolante. L’amore ti chiama a gran voce e, dopo il 6, Marte ti offre uno slancio erotico e passionale che può farti vivere momenti davvero intensi. Attenzione però: potresti cadere in una forma di possessività che non ti appartiene e che rischia di spaventare l’altro. Se sei in coppia, il mese parte con un certo bisogno d’indipendenza ma la comunicazione ti aiuterà a spiegare cosa senti e a evitare malintesi. Dopo l’11, tutto diventa più armonioso e anche la passione prende il sopravvento.

Se sei single, le possibilità di conoscere qualcuno sono tante, e arrivano spesso dal tuo ambiente di amici o da occasioni spontanee. Il tuo carisma funziona, hai le parole giuste al momento giusto, e dal giorno 11 fino alla fine del mese potresti sentirti irresistibile.

Sul fronte della carriera, la parola chiave è: continuità. Non ci sono scossoni in vista, ma una lenta e costante progressione. Entro il 23, potresti far partire qualcosa di nuovo: non aspettare troppo, fidati della tua visione.

