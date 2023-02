Home

Rubriche

Oroscopo

Oroscopo, Gemelli marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Oroscopo

28 Febbraio 2023

Oroscopo, Gemelli marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Marzo 2023

Oroscopo, Gemelli marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

AMORE: Il mese di marzo per i Gemelli inizia con la Luna Piena in Vergine il 7 marzo, che potrebbe portare tensioni nella vita amorosa. Potreste sentire la necessità di analizzare la vostra relazione in modo critico, ma cercate di non essere troppo esigenti e di non mettere troppa pressione sul partner. L’entrata del Sole in Ariete il 20 marzo porterà una maggiore energia e vitalità nella vita amorosa. Questo potrebbe portare a momenti di passione e romanticismo, ma è importante prestare attenzione alle proprie emozioni e a quelle del partner per evitare conflitti. Verso la fine del mese, con Venere in opposizione con Urano il 30 marzo, potrebbero esserci situazioni imprevedibili nella vita amorosa, quindi cercate di rimanere flessibili e adattabili.

LAVORO: Il mese di marzo potrebbe portare alcune sfide sul fronte lavorativo per i Gemelli. La quadratura del Sole con Marte il 16 marzo potrebbe portare tensioni sul luogo di lavoro, mentre l’opposizione di Mercurio con Giove il 28 marzo potrebbe causare problemi di comunicazione. Tuttavia, l’entrata di Marte in Cancro il 25 marzo potrebbe portare una maggiore motivazione e determinazione sul lavoro. È importante non farsi scoraggiare dalle sfide e concentrarsi sui propri obiettivi per ottenere successo.

DENARO: La situazione finanziaria dei Gemelli potrebbe essere altalenante durante il mese di marzo. La quadratura di Venere con Plutone il 16 marzo potrebbe portare problemi finanziari, quindi è importante prestare attenzione alle spese e rimanere prudenti. Tuttavia, il trigono del Sole con Lilith il 29 marzo potrebbe portare opportunità finanziarie interessanti. Cerca di essere prudente e di non fare investimenti rischiosi. In generale, cercate di rimanere attenti alle proprie finanze e di evitare spese eccessive.

#gemellimarzo2023 #oroscopomarzo2023 #gemelli

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin