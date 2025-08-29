Oroscopo del mese 29 Agosto 2025

Oroscopo Gemelli settembre 2025: Casa, relazioni e nuove energie

Settembre porta con sé un ritmo dinamico e ti vedrà diviso tra impegni familiari, affari legati alla casa e richieste lavorative. Le energie in Vergine, con il Sole dal 1° al 22 e Mercurio dal 2 al 18, mettono in primo piano il settore domestico: qualunque situazione tu stia vivendo, sarai chiamato a comunicare con precisione e a gestire con chiarezza dialoghi ed eventuali trattative. Urano nel tuo segno, in particolare per il primo decano, imprime alla tua personalità un’energia intensa, ma attenzione a non trasformare questo dinamismo in nervosismo.

La vita relazionale sarà gradevole fino al 18, con momenti leggeri e affettuosi, mentre nella seconda parte del mese l’atmosfera diventa più dolce e intima. Marte in Bilancia fino al 21 esalta il tuo calore nei confronti dei figli e degli amori, per poi spostarsi in Scorpione, richiamandoti a un impegno professionale più marcato. Saturno nei Pesci ti chiede di dare struttura e concretezza alla tua carriera, specialmente se appartieni al primo decano: non potrai più lasciare nulla al caso. Fortunatamente, gli amici saranno presenti e pronti a supportarti, mentre la fine del mese si colora di passione e vitalità.

Sul piano sentimentale, la tua esigenza di libertà rimane forte, soprattutto per i nati del primo decano, ma non mancherà il desiderio di dedicarti all’amore.

Dal 1° al 21, la tua sensualità sarà evidente e il tuo comportamento passionale saprà conquistare. Dopo il 19, la comunicazione diventa il tuo punto di forza: parlerai con più chiarezza e apertura, favorendo la comprensione reciproca. In coppia, trova un equilibrio tra i tuoi spazi personali e i momenti di intimità: un dosaggio armonico renderà la relazione più serena. Se sei single, il cielo è generoso con te: Sole, Venere, Marte e Mercurio collaborano per offrirti occasioni d’incontro, magari durante eventi culturali o uscite sociali. Apri il cuore: la tua vivacità naturale attirerà la persona giusta.

Sul fronte delle finanze e della carriera, Plutone può portare un’entrata di denaro significativa, forse inattesa. Tuttavia, Saturno ti invita alla prudenza: non esagerare con spese o leggerezze, soprattutto se sei del primo decano. Giove, invece, sostiene il tuo patrimonio, in particolare per il secondo decano: potresti vedere crescere il tuo reddito principale e sarà il momento ideale per dare stabilità e struttura alla tua gestione economica.

