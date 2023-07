Home

Oroscopo: Leone, agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo: Leone, agosto 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno del Leone

Le fasi lunari del mese avranno un impatto sulle tue emozioni e sulla tua energia. La luna piena in Capricorno il 2 agosto ti aiuterà a mantenere un approccio razionale nelle tue decisioni lavorative. La luna nuova in Leone il 16 agosto porterà una nuova energia e un nuovo inizio nella tua vita professionale, potresti ricevere nuove offerte di lavoro o opportunità di crescita.

Infine, la luna piena in Acquario il 31 agosto potrebbe portare alcuni cambiamenti inaspettati nel tuo ambiente lavorativo, ma sarai pronto ad affrontarli grazie alla tua capacità di adattarti e di trovare soluzioni creative.

Giove in Ariete ti fornirà un’energia positiva e una maggiore fiducia in te stesso, che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi professionali e a superare le sfide che incontrerai lungo il cammino.

Amore:

Con la luna piena in Capricorno il 2 agosto, potresti sentire un maggiore bisogno di stabilità e sicurezza nella tua vita amorosa. Se sei in una relazione, questo sarà un periodo favorevole per rafforzare i legami con il tuo partner e per dedicare del tempo di qualità insieme. Potresti anche essere più riflessivo sul futuro della tua relazione e fare piani a lungo termine con il tuo partner.

Verso metà mese, con la luna nuova in Leone il 16 agosto, potresti sentirti più affettuoso e passionale. Sarai al centro dell’attenzione e la tua personalità magnetica attirerà l’attenzione di nuove persone. Questo potrebbe essere un periodo eccitante per fare nuove conoscenze romantiche o per ravvivare la passione nella tua relazione esistente.

Tuttavia, dal 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentirti più irritabile e suscettibile a conflitti con il tuo partner. Cerca di essere paziente e di comunicare apertamente per evitare tensioni nella tua relazione.

Lavoro:

Con Mercurio nel segno del Leone, avrai una mente creativa e un talento per la comunicazione persuasiva. Questo sarà un periodo favorevole per negoziare contratti, fare presentazioni e promuovere te stesso sul lavoro. Sarai apprezzato dai tuoi colleghi e superiori per le tue idee innovative e il tuo spirito intraprendente.

Tuttavia, con Saturno nel segno dell’Acquario, potresti sentirti più sfidato sul fronte lavorativo. Potrebbero esserci delle restrizioni o delle responsabilità aggiuntive che richiedono il tuo impegno. Sii paziente e perseverante, poiché il tuo duro lavoro e la tua dedizione saranno ricompensati nel lungo termine.

Denaro:

Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, potresti sentirti più incline a spendere per il piacere e il comfort. Tuttavia, dal 13 agosto, quando Venere entra in Cancro, sarà importante essere più prudenti con le tue finanze e cercare di risparmiare. Evita spese eccessive e concentrati sulle necessità essenziali.

Dopo il 17 agosto, quando Marte entra in Vergine, potresti sentirti più focalizzato sulla tua situazione finanziaria. Sarà un buon momento per rivedere il tuo budget e per cercare modi per aumentare le tue entrate. Lavora con diligenza e attenzione ai dettagli per massimizzare le tue opportunità di guadagno.

