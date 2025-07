Oroscopo Leone agosto 2025, cambiamenti interiori e nuove visioni di vita

Home

31 Luglio 2025

Le luci sono tutte puntate su di te, caro Leone! Il Sole splende nel tuo segno dal 1 al 22, accompagnato da Mercurio per tutto il mese, e ti regala una comunicativa vivace, voglia di esprimerti, e un naturale bisogno di brillare. È il tuo tempo, non c’è dubbio, ma qualcosa di più profondo si muove dentro di te. Saturno e Nettuno in Ariete stimolano il primo decano a cambiare visione del mondo: potresti abbracciare una nuova filosofia, credere in un progetto diverso da ciò che hai sempre sostenuto, oppure lasciarti ispirare da un ideale che fino a poco tempo fa nemmeno consideravi. Urano in Gemelli ti rende più aperto alle amicizie non convenzionali: persone libere, indipendenti, a volte eccentriche, ma che portano aria fresca nella tua cerchia sociale.

Tuttavia, in ambito relazionale è il momento di essere cauti. Plutone, che domina il settore delle relazioni contrattuali e di coppia, ti suggerisce di non spingere troppo su decisioni drastiche: meglio cercare equilibrio e dialogo. Fino al 24 l’amore potrebbe sembrarti in secondo piano, come se fossi più concentrato su te stesso. Ma attenzione: un ritorno inaspettato potrebbe bussare alla tua porta proprio alla fine del mese. Sarà una sorpresa che scuote il cuore.

Se sei in coppia, potresti percepire tensioni sottili, difficoltà nell’esprimere quello che provi. Dopo il 6, Marte ti regala una buona dose di energia e potrebbe essere l’occasione giusta per organizzare una fuga romantica e risvegliare la passione. Se sei single, il tuo carisma è in crescita: la tua comunicazione seduce, ma i sentimenti rimangono nascosti. Non forzare nulla, lascia che le emozioni emergano naturalmente dopo il 24.

Sul fronte professionale, tutto scorre con una certa regolarità. Nessun grande scossone, ma nemmeno intoppi. Tuttavia, Plutone potrebbe interferire con una proposta lavorativa o un contratto importante, soprattutto per i nati del primo decano: leggi attentamente, valuta ogni clausola. Anche se le finanze non sono il focus del mese, la prudenza resta la tua alleata.

