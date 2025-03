Home

Oroscopo Leone aprile 2025: decisioni importanti in amore e su lavoro

29 Marzo 2025

Aprile 2025

Panorama Generale

Aprile sarà un mese di grande energia e riflessione per te. I pianeti in Ariete ti spingono a perseguire i tuoi obiettivi personali e a trasformare ciò che non ti soddisfa più. Sarai supportato da amici fidati e avrai un morale al top!

Amore e Relazioni

Sentimenti: Nella prima metà del mese, potresti sentirti indeciso se esprimere i tuoi sentimenti o mantenere un certo riserbo.

Dopo il 18: Con l’arrivo di Marte nel tuo segno, il tuo temperamento focoso tornerà in auge, e Venere in Pesci ti incoraggerà a mostrare la tua vulnerabilità.

In una relazione: Plutone nel tuo settore coniugale richiede cambiamenti. Sii attento alle esigenze del tuo partner e rispetta i suoi silenzi. La passione sarà intensa a partire dal 18!

Single

Avrai l’opportunità di agire chiaramente dopo il 18, oppure di porre le basi per nuove relazioni dal 1 al 18. Una persona con una cultura o un’educazione diverse potrebbe attrarti. Fai attenzione alla tua comunicazione, specialmente dopo il 16!

Carriera e Finanze

Sfera Professionale: Plutone potrebbe portare sorprese nel tuo settore contrattuale. Sarà importante adattarsi a cambiamenti improvvisi.

Aiuto Finanziario: Dopo il 13, Venere potrebbe offrirti un supporto finanziario, sia a livello statale che legale. Giove sosterrà le tue collaborazioni, quindi non esitare a chiedere aiuto!

In Sintesi

Aprile sarà un mese di trasformazione e passione per il Leone. Sarai chiamato a riflettere su ciò che desideri veramente e a prendere decisioni importanti sia in amore che nel lavoro

