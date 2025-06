Oroscopo Leone luglio 2025: ritorni dal passato e nuova forza interiore

Home

29 Giugno 2025

Luglio 2025 si apre per te, Leone, con un’energia piuttosto introspettiva: le influenze del Sole in Cancro fino al 21 e di Giove per tutto il mese ti spingono a confrontarti con alcune situazioni irrisolte del passato, specialmente sul piano emotivo. Potrebbero riaffacciarsi persone che hai lasciato indietro, o vecchie dinamiche da chiarire. È tempo di fare pace, chiudere cerchi, liberarti da ciò che non serve più. Marte in Vergine, nel frattempo, ti rende più possessivo e attento al lato materiale della vita: desideri sicurezza e stabilità, ma occhio a non diventare troppo rigido nei tuoi comportamenti o nelle richieste che fai agli altri.

Plutone in opposizione ti sfida a mantenere il sangue freddo, soprattutto in rapporti contrattuali o intimi: troppe emozioni o impulsi intensi rischiano di creare squilibri. Non cadere nella trappola del controllo, ma pratica l’equilibrio. La svolta arriva il 22, quando il Sole entra nel tuo segno e si unisce a Mercurio: ritrovi energia, carisma e lucidità mentale. Hai voglia di rimetterti in gioco, di brillare e di esprimerti senza filtri. Il tuo ideale di vita si rinnova, soprattutto per i nati nel primo decano: Saturno e Nettuno ti invitano a costruire qualcosa di solido, realistico ma anche ispirato. Dal 4 in poi, amore e amicizia si intrecciano, creando scenari emozionanti e imprevedibili.

Panorama sentimentale

Venere, dal 4 in poi, entra in un’orbita amica e ti invita a vivere le relazioni con leggerezza e complicità. L’amore si colora di tenerezza e giocosità: saprai essere un partner affettuoso e presente, ma anche divertente, quasi il migliore amico della persona che ami. La tua sensualità, alimentata da Marte, non starà certo a guardare: potresti vivere momenti di grande intensità e passione.

In coppia: attenzione alla comunicazione, soprattutto dopo il 18, quando Mercurio retrograda. Le parole mal dette o non dette possono generare incomprensioni. Ma con Venere e Marte favorevoli, se parli con il cuore, tutto si aggiusterà. Il tuo partner sentirà forte il tuo amore, anche attraverso i gesti più semplici.

Single: sei affascinante, magnetico, pieno di iniziativa. Ti lanci senza esitazioni nella conquista, anche se rischi, dall’8 in poi, di dire qualcosa di sbagliato o fuori luogo. Meglio procedere con dolcezza e diplomazia. L’amore potrebbe nascere da un’amicizia già esistente, quindi guarda con occhi nuovi chi ti sta vicino.

Carriera / Finanze

Il mese si preannuncia dinamico sul fronte lavorativo. Plutone in opposizione ti spinge a rivedere accordi, collaborazioni, o persino a cambiare rotta se qualcosa non ti soddisfa più. Le trasformazioni saranno profonde, soprattutto per i nati nel primo decano: accettale come opportunità di rinascita professionale. Saturno e Nettuno, in posizione favorevole, indicano che puoi dare basi solide a un progetto di lungo termine, a patto di restare onesto, anche con te stesso. Attenzione, però, a eventuali manovre poco chiare intorno a te. Dal punto di vista economico, Marte ti sostiene e favorisce un miglioramento concreto: potresti ricevere un bonus, un premio o un nuovo incarico remunerativo

