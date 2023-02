Home

Oroscopo, Leone marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

28 Febbraio 2023

Oroscopo, Leone marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Marzo 2023

Oroscopo, Leone marzo 2023. Amore, lavoro, denaro

Amore: Per i Leoni, il mese di marzo 2023 potrebbe essere un periodo di alti e bassi in amore. La Luna piena del 7 marzo potrebbe portare alcune tensioni o conflitti nella vostra vita amorosa, ma la Luna nuova del 21 marzo potrebbe portare una nuova energia fresca e positiva. Venere entrerà nel segno del Toro il 16 marzo, creando una buona armonia con Saturno e favorendo l'amore e la stabilità. Tuttavia, la quadratura di Venere con Lilith il 23 marzo e l'opposizione con Urano il 30 marzo potrebbero portare alcuni problemi o imprevisti nelle relazioni amorose. In generale, questo mese sarà un'opportunità per i Leoni di approfondire le loro relazioni esistenti o di cercare nuove connessioni positive.

Lavoro:

Per i Leoni, il mese di marzo 2023 potrebbe essere un mese di cambiamenti nel lavoro. La quadratura di Mercurio con Marte il 17 marzo potrebbe portare alcune tensioni o conflitti sul posto di lavoro, ma il trigono di Mercurio con Lilith il 23 marzo potrebbe portare una nuova energia e creatività nella vostra carriera. Il Sole entrerà nel vostro segno opposto, l'Ariete, il 20 marzo, potenzialmente portando nuove opportunità di lavoro o di collaborazione. Tuttavia, l'opposizione del Sole con Mercurio il 17 marzo potrebbe creare alcuni ostacoli o malintesi sul lavoro. In generale, questo mese sarà un'opportunità per i Leoni di riconsiderare la loro carriera e di cercare nuove sfide.

Denaro:

Per i Leoni, il mese di marzo 2023 potrebbe essere un mese di buone opportunità finanziarie. Il sestile del Sole con Urano il 6 marzo potrebbe portare nuove opportunità finanziarie inaspettate, mentre il trigono del Sole con Lilith il 29 marzo potrebbe portare una maggiore sicurezza finanziaria. Tuttavia, la quadratura del Sole con Marte il 16 marzo potrebbe portare alcune difficoltà finanziarie, quindi è importante mantenere un occhio attento sulle vostre finanze. In generale, questo mese potrebbe essere un'opportunità per i Leoni di investire in nuove opportunità finanziarie o di mettere in ordine le proprie finanze.

