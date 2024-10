Home

Oroscopo Leone novembre 2024: determinazione ed energia esplosiva

29 Ottobre 2024

Leone, novembre ti regala un’energia esplosiva e una forte determinazione per far valere le tue idee e perseguire i tuoi obiettivi. Dal 5 al 30, Marte nel tuo segno ti infonde la spinta necessaria per prendere in mano la situazione e vedere nuove prospettive in ogni opportunità. Grazie a questa grinta, ti lanci nell’azione con la sicurezza di chi sa di poter fare meraviglie. Tuttavia, il Sole rimane in Scorpione fino al 20, e in congiunzione con Urano, potrebbe portarti a esagerare, a volte risultando troppo determinato o perfino esigente. Questo non significa che dovrai fermarti, ma piuttosto gestire queste energie con equilibrio.

Mercurio, che viaggia in Sagittario, ti offre una guida preziosa: ti invita alla benevolenza, suggerendoti di cercare un terreno comune con chi ti infastidisce o potrebbe sembrare un ostacolo. Abbracciare questo spirito ti aiuterà a dissolvere tensioni e a costruire relazioni migliori. Anche se senti il bisogno di essere al centro dell’attenzione, saper lavorare in armonia con gli altri sarà la chiave per trasformare eventuali sfide in opportunità.

Sentimenti

In coppia: Le energie intense dello Scorpione potrebbero renderti più possessivo e incline a voler avere il controllo. Questo potrebbe causare qualche tensione nella tua relazione, specialmente se il partner non è sempre disponibile quanto desideri. Cerca di non prendere troppo sul serio questi momenti e mostrati rilassato e paziente. Le energie del Sagittario ti incoraggiano a essere più flessibile, e questo atteggiamento renderà le interazioni più fluide e appaganti.

Single: Le occasioni di incontro sono numerose e spontanee questo mese. Tuttavia, c’è il rischio che il tuo entusiasmo possa trasformarsi in un desiderio di controllo, facendo emergere atteggiamenti possessivi o autoritari. Se incontri qualcuno che ti interessa, cerca di non essere troppo esigente o di sovraccaricare la relazione di aspettative. Lascia che le cose si sviluppino al loro ritmo e goditi il momento senza pensare troppo a lungo termine. Questo approccio più leggero sarà sorprendentemente efficace e porterà con sé belle sorprese.

Carriera e finanze

In ambito professionale, novembre ti offre l’occasione di mettere in mostra le tue capacità e di far emergere il tuo carisma naturale. Fino al 21, senti l’impulso di agire e apportare miglioramenti nel tuo lavoro, ma potresti sentirti bloccato da una sorta di inerzia che ti circonda o da eventi esterni che sembrano rallentarti. Non lasciare che queste interferenze ti destabilizzino; piuttosto, pazienta e mantieni la calma. Marte nella tua casa dal 4 ti dona un’incredibile spinta, rinforzando il tuo desiderio di crescere e migliorare. Sii sincero e leale nei tuoi rapporti professionali, e queste qualità saranno notate.

Mercurio, in buon aspetto con il Leone dal 2 al 30, ti infonde un ottimismo e una fiducia in te stesso che ti aiuteranno a mantenere la positività, anche in momenti di tensione. Anche se hai tante idee creative e voglia di metterle in pratica, è consigliabile aspettare fino al 21 prima di avviare nuovi progetti. Il 19, potrebbero verificarsi trasformazioni nei rapporti con colleghi o superiori, o in un contratto in corso. Mantieni aperto il dialogo e dimostrati disponibile alla collaborazione.

