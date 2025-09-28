Home

Oroscopo Leone ottobre 2025: voglia di farsi notare in amore, gelosia e possessività

28 Settembre 2025

Ottobre si apre con un forte bisogno di comunicare e di farti notare. Le energie della Bilancia – con il Sole fino al 23, Mercurio fino al 6 e Venere dal 15 – ti spingono a frequentare ambienti stimolanti, a esprimerti con eleganza e a brillare con il tuo naturale carisma. Questo mese hai tutte le carte in regola per attirare attenzioni positive, ma fai attenzione a Marte che, in quadratura, potrebbe renderti troppo impulsivo o incline all’irritazione, soprattutto in famiglia: meglio mantenere la calma e relativizzare i piccoli contrattempi. Le amicizie saranno una risorsa importante: Urano favorisce l’incontro con persone originali e stimolanti che arricchiranno il tuo percorso. Plutone, invece, porta trasformazioni nella sfera di coppia o nei rapporti contrattuali: dopo il 13, un evento potrebbe mostrarti la direzione giusta. Sul piano economico, Saturno e Nettuno mettono alla prova i tuoi investimenti o le questioni legate al patrimonio, ma la tua saggezza ti aiuterà a trasformare ogni ostacolo in insegnamento. Dopo il 24, ritroverai serenità e maggior equilibrio interiore.

Panorama sentimentale



L’amore inizia il mese con qualche ombra: fino al 13 potresti sentirti più possessivo o geloso del solito, rischiando di complicare le dinamiche. Fortunatamente, dal 15 Venere in Bilancia ti restituirà generosità, calore e fascino, mentre Marte in Scorpione aggiunge intensità e una carica fisica quasi incontenibile. La chiave sarà dosare questa energia con delicatezza.

In una relazione

Plutone amplifica le tensioni, ma hai la possibilità di disinnescarle scegliendo la via della dolcezza e della calma. Nella prima parte del mese punta sulla delicatezza e sulla cura dei gesti, mentre dopo il 15 la tenerezza e la complicità torneranno a rafforzare il legame. Evita polemiche inutili: l’amore va nutrito con pazienza.

Single

Il tuo fascino comunicativo è al massimo, soprattutto nella prima parte del mese, e le opportunità di incontro non mancheranno. Qualcuno potrebbe mostrarsi esigente o severo con te, ma se manterrai il tuo calore naturale, saprai conquistare chi ti interessa. Gioca con leggerezza e non forzare nulla: il destino farà la sua parte.

Carriera / Finanze

Le tue finanze sono sottoposte a una certa pressione celeste: Saturno invita alla prudenza negli investimenti, mentre Nettuno può generare un po’ di confusione attorno a prestiti o questioni patrimoniali. Nonostante queste sfide, il tuo patrimonio resta stabile e tra il 1 e il 13 potresti addirittura ricevere un aumento o un riconoscimento economico.

