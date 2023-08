Home

Oroscopo: Leone settembre 2023

27 Agosto 2023

Oroscopo del mese di settembre 2023 per il segno del Leonee

L’oroscopo del mese di settembre per il segno del Leone. Ecco cosa ti riservano le stelle:

Amore:

Il mese di settembre sarà un periodo di splendore e di protagonismo per la tua vita sentimentale. Mercurio, il pianeta della comunicazione e dell’intelligenza, è ancora nel tuo segno, portandoti carisma, fascino e persuasione. Sarai in grado di conquistare chi vuoi con le tue parole e i tuoi gesti, senza timore di essere respinto. Se sei single, potresti vivere delle storie appassionanti e divertenti, senza impegnarti troppo. Se sei in coppia, potresti riscoprire il gusto della seduzione e del gioco con il tuo partner, magari sorprendendolo con una sorpresa o una novità. Attenzione però a non essere troppo egocentrico o prepotente: Venere, il pianeta dell’amore, è ancora nel segno del Cancro, portandoti a essere più sensibile e romantico. Cerca di essere più dolce e attento, evita le scene e le gelosie.

Lavoro:

Il mese di settembre sarà molto positivo e dinamico per il tuo lavoro. Marte, il pianeta dell’azione e dell’energia, entra nel segno della Vergine il 15 settembre, portandoti grinta, determinazione e ambizione. Sarai in grado di affrontare le sfide e le difficoltà con coraggio e competenza, ottenendo risultati concreti e soddisfacenti. Potresti anche avere l’opportunità di iniziare un nuovo progetto o una nuova collaborazione, che ti aprirà nuove prospettive e nuovi orizzonti. Giove, il pianeta della fortuna e dell’espansione, è ancora nel segno dell’Ariete, formando un bell’aspetto con il tuo Sole. Questo significa che potresti beneficiare di occasioni fortunate, di aiuti inaspettati o di riconoscimenti meritati. Potresti anche avere la possibilità di viaggiare per motivi professionali o di ampliare le tue conoscenze e le tue competenze.

Denaro:

Il mese di settembre sarà favorevole anche per le tue finanze. Venere, il pianeta dell’abbondanza e della prosperità, entra nel segno del Cancro il 2 settembre, portandoti fortuna, generosità e armonia nel campo economico. Potresti ricevere dei doni o delle gratifiche da parte di parenti o amici, oppure potresti guadagnare grazie a una attività creativa o artistica. Urano, il pianeta del cambiamento e dell’innovazione, è anch’esso nel segno dell’Ariete, portandoti delle sorprese e delle novità inaspettate nel campo finanziario. Potresti scoprire nuove fonti di guadagno o nuovi modi di gestire il tuo denaro. Nettuno, il pianeta della spiritualità e dell’intuizione, è ancora retrogrado nel segno dei Pesci, che governa la tua casa della spiritualità e dei sogni. Questo ti aiuta a essere più altruista e solidale con gli altri, ma anche a essere più attento e prudente nelle tue spese.

