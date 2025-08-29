Oroscopo del mese

29 Agosto 2025

Oroscopo Leone settembre 2025

Oroscopo Leone settembre 2025: Valori, relazioni e nuove consapevolezze

Settembre ti porta a riflettere sul valore delle cose, sia in campo economico che personale. Fino al 22, le energie della Vergine – con il Sole e Mercurio in posizione favorevole – ti spingono a concentrarti sui guadagni, sul talento che puoi esprimere e sulla gestione delle risorse. Potresti scoprire nuove capacità o un’idea pratica per migliorare la tua stabilità materiale.

Venere ti sostiene fino al 18, rendendoti carismatico, elegante e irresistibile: sarai un punto di riferimento sia nel lavoro che nei rapporti personali. Poi il pianeta si sposta in Vergine e il tuo fascino si esprimerà con una sfumatura più riservata, quasi giocosa. Marte, attivo in Bilancia fino al 21, accende la tua comunicazione: sarai brillante e diretto, ma dovrai dosare le parole per evitare tensioni con vicini, colleghi o fratelli. Dal 22, invece, l’attenzione si sposterà sulla famiglia e sulla casa: prenderti cura dei tuoi cari diventerà una priorità. Con Plutone opposto, soprattutto per i nati del primo decano, ti troverai a confrontarti con persone molto determinate, partner o soci che non cederanno facilmente: serviranno pazienza e diplomazia.

Sul piano sentimentale, l’inizio del mese è particolarmente favorevole.

Fino al 18 sei affascinante e conciliante, con una sensualità che cercherà espressione. L’energia di Marte fino al 21 renderà il tuo approccio passionale e diretto, ma dopo quella data potresti vivere momenti di intensità che richiedono equilibrio: il rischio di piccoli conflitti esiste se non saprai moderarti. Se sei in coppia, settembre consolida il rapporto: la complicità, alimentata dal ricordo delle vacanze, sarà forte e la vita a due potrà fiorire. Attenzione solo a non imporre troppo i tuoi desideri o a comunicare in maniera eccessiva. Se sei single, questo mese promette bene: la tua voglia di legami stabili è alta e le occasioni non mancheranno. Esci dalla tua routine, cambia giro di amicizie e non aver paura di osare: tra il 1° e il 18, un colpo di fulmine potrebbe sorprenderti.

Sul fronte professionale, idealismo e ambizione guidano i tuoi passi. Il primo decano, in particolare, avverte il bisogno di crescita: una formazione, un corso o una nuova competenza potrebbero aprire prospettive interessanti. Non aspettarti aiuti esterni: i progressi arriveranno soprattutto grazie alle tue risorse personali. Tra il 1° e il 18, il tuo fascino sarà un’arma vincente per convincere e ottenere consenso.

