Oroscopo Pesci 2025 

24 Dicembre 2024

Il tuo 2025

Preparati a un inizio d’anno che ti vedrà più forte e determinato che mai! Con Marte in trigono dal Cancro e Saturno stabile nel tuo segno, le stelle ti offrono un mix irresistibile di energia, costanza e tenacia. Sarai una vera forza della natura, in grado di raggiungere traguardi ambiziosi. Se hai progetti in sospeso o desideri irrealizzati, questo è il momento perfetto per agire con coraggio e concentrazione.

A giugno, Giove lascerà la sua posizione dissonante in Gemelli per entrare in Cancro, segnando l’inizio di un periodo di benessere e serenità. Finalmente potrai goderti momenti di leggerezza, felicità e successo sia nella vita personale che professionale. Le stelle promettono opportunità che non vorrai lasciarti sfuggire, soprattutto nella seconda metà dell’anno, quando Giove e Saturno lavoreranno insieme per aiutarti a consolidare un sogno a lungo termine.

Per chi appartiene alla prima decade, l’arrivo di Urano in Gemelli tra luglio e novembre potrebbe portare qualche imprevisto, rendendo alcune situazioni meno lineari. Tuttavia, con pazienza e una visione chiara, potrai gestire anche i momenti più caotici. Nel complesso, il 2025 sarà l’anno in cui chiuderai vecchi cicli per abbracciare nuove e promettenti opportunità.

Amore

L’amore brillerà di una luce speciale per te nel 2025. Con Marte in Cancro fino ad aprile, il tuo cuore sarà travolto da una passione intensa e travolgente. Se sei in cerca di un nuovo amore, potresti incontrare qualcuno di speciale già nei primi mesi dell’anno. Per chi ha una relazione, invece, il cielo promette di rafforzare il legame con il partner, trasformandolo in qualcosa di più profondo e significativo.

Agosto sarà un mese memorabile per il cuore: con Giove e Venere congiunti in Cancro, le stelle creeranno le condizioni ideali per vivere un amore magico. Potresti decidere di fare un passo importante nella relazione, come una convivenza, un matrimonio o un progetto condiviso che vi avvicinerà ancora di più. La tua rinnovata consapevolezza, grazie a Saturno, ti guiderà a fare scelte mature e in linea con i tuoi valori.

Attenzione solo al transito di Urano in Gemelli per chi è della prima decade: potresti vivere momenti di incertezza o fare scelte impulsive, specialmente in ambito domestico e familiare. Ma con spirito riflessivo, riuscirai a mantenere l’equilibrio emotivo necessario.

Lavoro

Il tuo percorso professionale vedrà progressi importanti nel 2025. Grazie a Saturno in Pesci e Marte in Cancro fino ad aprile, avrai la grinta e la determinazione necessarie per affrontare sfide e cogliere opportunità. Questo è l’anno giusto per dimostrare il tuo valore e consolidare la tua posizione.

Giugno porterà una ventata di fortuna con il transito di Giove in Cancro, aprendo nuove possibilità di crescita. Potrai ampliare il tuo raggio d’azione, intraprendere progetti ambiziosi e, con l’arrivo dell’autunno, raggiungere un obiettivo che attendevi da tempo. Non temere di sognare in grande: le stelle sono dalla tua parte per trasformare i tuoi desideri in realtà.

Per chi ha affrontato ostacoli negli anni precedenti, il 2025 segnerà una svolta positiva, con nuove opportunità che ti faranno guardare al futuro con ottimismo.

Benessere e vitalità

La tua energia sarà al massimo per gran parte del 2025, grazie a Marte in Cancro e Saturno nel tuo segno. Sarai dinamico, attivo e pronto a portare avanti i tuoi progetti con determinazione. Se desideri migliorare la tua forma fisica, questo è l’anno ideale per iscriverti in palestra o iniziare una nuova attività sportiva. Le stelle ti invitano a curare il tuo benessere, sia fisico che mentale.

Giugno segnerà un momento di rinascita, con Giove che ti infonderà ottimismo e fiducia. Sarà anche un periodo propizio per approfondire discipline spirituali o esplorare nuove prospettive interiori. Tuttavia, presta attenzione a luglio, agosto, novembre e dicembre, quando potrebbero emergere tensioni o stress. Mantieni la calma e sfrutta questi momenti per riflettere su ciò che conta davvero.

Il passaggio di Nettuno dall’Ariete alla Vergine tra marzo e novembre segnerà la fine di un ciclo di incertezza e confusione, permettendoti di voltare pagina con determinazione. Le Eclissi nei segni della Vergine e dei Pesci rafforzeranno il tuo desiderio di lasciare il passato alle spalle e di costruire un futuro più luminoso. Il 2025 sarà l’anno della tua rinascita.

