Oroscopo: Pesci agosto 2023

28 Luglio 2023

Oroscopo del mese di Agosto 2023 per il segno dei Pesci:

In generale, questo mese offre opportunità per migliorare la tua vita amorosa, concentrarti sulle tue ambizioni lavorative e prendere decisioni sagge riguardo alle tue finanze. Sfrutta le energie positive dei pianeti e mantieni un atteggiamento equilibrato per affrontare le sfide che potrebbero presentarsi

Amore:

Il mese di agosto porta buone energie per l’amore per i Pesci. Con Venere nel segno del Leone fino al 12 agosto, il romanticismo e la passione saranno al massimo. Potresti vivere momenti intensi con il tuo partner e rafforzare i legami nella tua relazione. Dopo il 13 agosto, con Venere nel segno del Cancro, potresti essere più attento alle emozioni del tuo partner e dedicare del tempo per stabilire una connessione profonda. La luna piena in Capricorno il 2 agosto potrebbe portare una maggiore stabilità nelle relazioni, mentre la luna piena in Acquario il 31 agosto potrebbe portare una maggiore apertura mentale e un senso di libertà nelle relazioni.

Lavoro:

Questo mese sarà un periodo impegnativo sul fronte lavorativo per i Pesci. Con Mercurio nel segno del Leone, sarai più comunicativo e creativo, il che potrebbe portare nuove opportunità per far progredire la tua carriera. Tuttavia, con Marte nel segno del Leone fino alle ore 11 del 17 agosto, potresti essere incline a prendere decisioni impulsive o rischi eccessivi sul lavoro. Dopo il 17 agosto, con Marte nel segno della Vergine, sarai più concentrato e metodico nel portare avanti i tuoi progetti. La luna nuova in Leone il 16 agosto potrebbe portare nuove opportunità professionali e il desiderio di mettere in atto nuove idee.

Denaro:

Le finanze dei Pesci potrebbero essere altalenanti questo mese. Con Venere nel segno del Leone, potresti essere incline a spendere di più per il piacere personale e le esperienze sociali. Tieni d’occhio le spese e cerca di stabilire un budget per evitare problemi finanziari. Dopo il 13 agosto, con Venere nel segno del Cancro, potresti essere più attento alle tue finanze e trovare modi per risparmiare denaro. La luna piena in Capricorno il 2 agosto potrebbe portare una maggiore sicurezza finanziaria e opportunità per migliorare la tua situazione economica.

