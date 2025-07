Home

Oroscopo Pesci agosto 2025, è il mese per rimettere amore e affetti al centro

31 Luglio 2025

Ad agosto, il cielo ti invita a volgere lo sguardo verso ciò che davvero conta: l’amore, la famiglia, i legami più autentici. I pianeti in Leone rendono la tua quotidianità più calda e vivace, specie sul fronte domestico. Se hai figli, potrebbero sorprenderti con piccoli successi o gesti affettuosi che scaldano l’anima. Se sei in coppia, ritrovi intimità e complicità, ma solo se metti da parte le tensioni legate alla gestione pratica della casa o del denaro.

Urano, in aspetto un po’ nervoso, potrebbe agitare le acque familiari, specie per chi è nato nel primo decano. Ci sono lavori in casa che si trascinano? Un confronto con un parente da affrontare? La chiave sarà non evitare, ma nemmeno drammatizzare: affronta tutto con tatto, senza perdere la tua centratura emotiva.

Dal 6 in poi, Marte ravviva la tua sensualità e la voglia di vivere appieno le emozioni. Questo vale sia in coppia che da single. Se il cuore è libero, il tuo fascino si farà notare: sei empatico, misterioso e carismatico. Attenzione però: potresti attrarre anche chi non è del tutto chiaro con sé stesso. Vai con calma e ascolta l’istinto, che raramente ti inganna.

Venere e Giove fino al 25 offrono occasioni di felicità condivisa, gesti dolci, incontri stimolanti. Mercurio, fino all’11, ti invita alla pazienza nei dialoghi: non tutti capiranno subito ciò che senti, ma saprai farti ascoltare.

Sul piano finanziario, qualcosa si muove: se hai pratiche in corso, atti da firmare o soldi da recuperare, la seconda metà del mese sarà più favorevole. L’equilibrio tra desiderio e realtà sarà il tuo vero banco di prova: ma hai tutte le carte in regola per superarlo con grazia e maturità.

