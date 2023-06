Home

Oroscopo: Pesci, luglio 2023

30 Giugno 2023

Oroscopo: Pesci, luglio 2023

Oroscopo di luglio 2023 per i Pesci

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il mese di luglio 2023 sarà ricco di emozioni e di opportunità per i nati sotto il segno dei Pesci. Il vostro pianeta dominante, Nettuno, vi regalerà una grande sensibilità e una forte intuizione, che vi aiuteranno a cogliere le sfumature delle situazioni e delle persone. Sarete anche influenzati da Giove e Urano in Ariete, che vi stimoleranno a osare e a innovare, soprattutto nel campo professionale. Dovrete però fare attenzione a Saturno in Acquario, che potrebbe mettervi di fronte a delle sfide o a dei limiti da superare con pazienza e determinazione.

AMORE:

in amore, i Pesci potranno vivere delle esperienze intense e appassionanti, grazie alla presenza di Venere e Marte in Leone, che accenderanno il vostro fuoco interiore e la vostra voglia di divertirvi. Se siete single, avrete l’occasione di incontrare persone interessanti e affascinanti, con le quali potrete stabilire dei legami profondi e sinceri. Se siete in coppia, potrete riscoprire la complicità e la passione con il vostro partner, magari organizzando una vacanza romantica o una sorpresa speciale. Fate però attenzione a non esagerare con la gelosia o con le pretese, perché potreste creare dei conflitti o dei malintesi.

LAVORO:

in ambito lavorativo, i Pesci potranno dimostrare tutto il loro talento e la loro creatività, grazie al sostegno di Mercurio, che transiterà in Gemelli, Cancro e Leone nel corso del mese. Questo pianeta vi aiuterà a comunicare efficacemente le vostre idee e a collaborare con i vostri colleghi o con i vostri clienti. Potrete anche approfittare dell’energia di Giove e Urano in Ariete, che vi spingeranno a intraprendere nuovi progetti o a cambiare direzione, se sentite che è il momento giusto. Non abbiate paura di rischiare o di sperimentare qualcosa di diverso dal solito, perché potreste ottenere dei risultati sorprendenti.

DENARO:

in materia di denaro, i Pesci dovranno essere prudenti e responsabili, perché potrebbero dover affrontare delle spese impreviste o delle difficoltà economiche. Saturno in Acquario vi richiederà infatti di essere più attenti alla gestione del vostro budget e di evitare gli sprechi o gli investimenti azzardati. Cercate di risparmiare il più possibile e di pianificare le vostre entrate e le vostre uscite con criterio. Potrete però contare sulle due Lune del mese, la Luna piena in Sagittario del 3 luglio e la Luna nuova in Cancro del 18 luglio, che vi porteranno delle opportunità o delle soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

