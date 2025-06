Home

Oroscopo Pesci luglio 2025: un mese di prove, rivelazioni e nuove basi

29 Giugno 2025

Luglio si apre con un clima positivo per voi grazie al Sole in Cancro fino al 22: sarete più sereni, ispirati e in sintonia con le persone che amate. Se siete genitori, ritroverete una bella complicità con i figli; se lavorate in ambiti creativi, il momento è favorevole a un salto di qualità. Emozioni forti e intuizioni profonde vi guideranno verso nuovi percorsi.

Dal 22 il Sole entra in Leone e si unisce a Mercurio, portando l’attenzione sulla gestione quotidiana. Che siate in ferie o al lavoro, saprete essere organizzati, chiari e attenti ai dettagli. Sarà un buon momento per rimettere ordine, curare la salute e affrontare tutto con metodo.

Attenzione però a Marte, che per tutto il mese è in opposizione al vostro segno: discussioni e tensioni con familiari o colleghi saranno più probabili. Prima di reagire, ascoltate e dosate bene le parole: solo così potrete disinnescare i contrasti e favorire un clima più disteso.

Sul piano sentimentale, dal 7 Venere e Urano nei Gemelli porteranno qualche scossone in casa o nella cerchia familiare. Le sorprese, inizialmente destabilizzanti, potrebbero rivelarsi piacevoli. Restate aperti alle novità: l’imprevisto può diventare alleato.

In coppia, parlate di soldi prima del 17, quando il dialogo è ancora fluido. Dopo, potrebbe essere più difficile capirsi. I sentimenti sono dolci ma espressi in modo un po’ impacciato: cercate la sintonia, non la perfezione.

Per i single, un incontro inatteso potrebbe cambiare tutto, magari proprio in un contesto domestico. Umorismo e gentilezza saranno le vostre carte vincenti, ma attenzione a non esagerare con la passione: meglio sedurre con grazia che con impeto.

Infine, sul fronte professionale ed economico, Saturno e Nettuno nel vostro segno – soprattutto per chi è nato nel primo decano – vi invitano a rivedere il modo in cui guadagnate e risparmiate. È tempo di costruire un progetto concreto, solido, senza illusioni. Le occasioni non mancheranno, ma servirà lucidità per coglierle.

In sintesi: un mese di crescita, equilibrio tra sogni e realtà, apertura a nuove possibilità. Restate centrati e fiduciosi.

