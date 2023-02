Home

Oroscopo, Pesci marzo 2023. Amore, lavoro denaro

28 Febbraio 2023

Marzo 2023

AMORE: Il mese di marzo sarà un periodo abbastanza turbolento per i Pesci dal punto di vista amoroso. La Luna Piena del 7 marzo potrebbe portare a un conflitto con il partner, ma cercate di non fuggire dai problemi, ma di affrontarli insieme. Il 16 marzo, la vostra mente potrebbe essere offuscata dalla quadratura del Sole con Marte, e questo potrebbe portare a delle discussioni e malintesi. Tuttavia, il 20 marzo, l’ingresso del Sole in Ariete in sestile con Plutone e il trigono del Sole con Lilith del 29 marzo vi daranno la forza e la determinazione di superare le difficoltà e risolvere eventuali problemi nella vostra relazione.

LAVORO: Il mese di marzo sarà un periodo di grande attività per i Pesci sul fronte lavorativo. L’opposizione del Sole con Mercurio il 17 marzo potrebbe portare a dei contrattempi o a delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi o il capo. Tuttavia, il sestile del Sole con Urano il 6 marzo e l’ingresso del Sole in Ariete il 20 marzo vi daranno la creatività e l’energia necessarie per portare avanti i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi. Siate flessibili e adattabili alle situazioni, e sarete in grado di ottenere il successo desiderato.

DENARO: Il mese di marzo sarà un periodo di alti e bassi per i Pesci sul fronte finanziario. L’opposizione di Venere con Giove il 2 e 3 marzo potrebbe portare a delle spese eccessive o a dei problemi di bilancio. Tuttavia, il sestile di Venere con Saturno il 17 marzo vi darà la capacità di organizzare le vostre finanze e risparmiare denaro. L’ingresso di Marte in Cancro il 25 marzo potrebbe portare a delle spese impreviste, ma il trigono di Marte con Saturno il 30 marzo vi darà la determinazione e l’energia necessarie per cercare nuove opportunità di guadagno e migliorare la vostra situazione finanziaria.

