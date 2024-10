Home

Oroscopo Pesci novembre 2024: opportunità ma anche sfide da affrontare

29 Ottobre 2024

Novembre ti porta opportunità ma anche alcune sfide da affrontare. Giove in Gemelli e le energie del Sagittario ti chiedono di fare scelte difficili per avanzare nella direzione giusta, ma questo percorso non sarà privo di ostacoli. Alcuni fraintendimenti potrebbero rallentare il progresso delle promesse fatte. Tuttavia, con il ritorno di Plutone in Capricorno, avrai nuove prospettive che portano una ventata di cambiamento. Dal 12, Venere conferma le sue buone intenzioni e ti offre una finestra per cogliere al meglio queste opportunità. Anche se il tempo è breve, potrai fare una scelta oculata che soddisferà i tuoi obiettivi più ambiziosi. Inoltre, il Sole in Scorpione fornisce le risorse e la determinazione per affrontare con successo le nuove esperienze che questo mese ti propone.

Questo è un momento per ascoltare te stesso e spingerti oltre i tuoi limiti. L’universo ti invita a sperimentare e ad aprirti verso esperienze che potranno arricchirti a lungo termine.

Sentimenti

In coppia: Questo mese, Venere ti metterà alla prova fino all’11, ma con il suo ingresso in Capricorno le cose troveranno una nuova stabilità, nonostante alcuni malintesi possano persistere. Questo è il momento di prendere iniziative che il tuo partner si aspetta da te, anche se potrebbero sembrare piccole. La tua disponibilità a soddisfare queste richieste non cambierà drasticamente la tua vita, ma farà sorridere il partner e porterà un po’ di serenità nella vostra quotidianità.

Single: È un mese di decisioni per te. Potresti trovarti attratto da persone che condividono i tuoi valori e obiettivi, oppure potresti scegliere una persona che vive con leggerezza il presente. Prima di fare passi importanti, prenditi del tempo per riflettere bene su quale tipo di connessione possa realmente portarti appagamento. Con Venere e Plutone che lavorano in tuo favore, avrai il sostegno per scegliere ciò che è meglio per il tuo cuore.

Carriera e finanze

In campo professionale, questo mese potresti sentire il desiderio di dare una nuova impronta alla tua vita lavorativa. Il Sole in Scorpione fino al 21 ti sarà di grande aiuto: sarai intuitivo, preciso e i tuoi colleghi o superiori non avranno nulla da rimproverarti. Tuttavia, Marte in Leone dal 4 al 30 ti esorta ad accettare ritmi intensi sul lavoro, ma è anche importante che tu mantenga le distanze dalle persone troppo autoritarie, che potrebbero generare tensioni indesiderate. Giove in Gemelli, purtroppo, non è in una posizione ideale per il tuo segno, quindi potresti avvertire una certa pressione nel cercare di adeguarti ad aspettative che non risuonano con la tua autentica natura. Saturno, fortunatamente, ti supporterà a partire dal 15, offrendoti la saggezza e la disciplina necessarie per mantenere un equilibrio tra i tuoi ideali e le esigenze pratiche

.

