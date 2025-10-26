Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Oroscopo Pesci Novembre 2025: mese intenso e pieno di idealismo

Oroscopo del mese

26 Ottobre 2025

Oroscopo Pesci Novembre 2025: mese intenso e pieno di idealismo

Oroscopo Pesci Novembre 2025: mese intenso e pieno di idealismo

Il mese di novembre si apre sotto un cielo intenso e pieno di idealismo, dove le energie in Scorpione stimolano la tua parte più profonda e sensibile. Saturno e Nettuno, uniti nel tuo segno, risvegliano la mente e l’anima: sentirai crescere in te una nuova consapevolezza, fatta di forza interiore e visioni ispirate, soprattutto se appartieni all’ultimo decano. Giove, in splendida posizione dal Cancro, protegge le relazioni affettive e creative: i nativi del secondo decano possono aspettarsi riconoscimenti, momenti di dolcezza o una gratificazione legata ai figli. Mercurio, che retrograda tra Sagittario e Scorpione, ti invita prima a essere più chiaro nei rapporti professionali e poi a riprendere un progetto di studio o una formazione che può aprirti nuove strade. Dopo il 23, con il Sole e Marte in Sagittario, la vita lavorativa chiede flessibilità: qualche tensione potrà emergere, ma l’adattabilità sarà la tua carta vincente.

Panorama sentimentale



Fino al 6, Venere amplifica il tuo fascino e accende passioni autentiche, rendendoti magnetico e romantico. Poi, il cuore si fa più sognatore e libero: desidererai esperienze che aprano nuovi orizzonti e farai fatica ad accettare legami troppo rigidi. Dal 5, Marte stimola una sensualità potente, quasi travolgente: meglio non farsi illusioni e vivere ciò che arriva con leggerezza e sincerità.

In una relazione



La tua empatia sarà la chiave per mantenere viva la complicità con il partner, anche di fronte a qualche turbolenza. Dopo il 19, affronta le questioni delicate con calma e apertura: non servono troppe parole, i gesti parleranno per te.

Single



Giove ti dona fiducia e carisma: potresti dichiararti senza paura o vivere un incontro intenso a partire dal 19. La tua capacità di sognare e di credere nell’amore sarà la tua forza, ma anche la tua selettività: accetterai solo ciò che ti fa davvero vibrare.

Carriera / Finanze



Il lavoro potrebbe presentare sfide o contrasti, specie dopo il 23, quando le energie in Sagittario ti metteranno alla prova. Mantieni il sangue freddo e non lasciarti trascinare da tensioni inutili: la tua resilienza e il tuo intuito ti guideranno. Anche se l’ambiente non sembra facile, la tua dedizione farà la differenza e ti porterà risultati concreti entro fine mese.

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Pesci Novembre 2025: mese intenso e pieno di idealismo