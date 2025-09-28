Home

Oroscopo Pesci Ottobre 2025, Sogni e realtà in equilibrio

28 Settembre 2025

Ottobre si apre con un tono più serio del solito: Saturno nel tuo segno ti spinge a guardare dentro di te e a costruire basi solide per il futuro.

Fino al 23, il Sole in Bilancia ti regala fascino e carisma, mentre Marte in Scorpione, presente per tutto il mese, accende la tua ambizione e la tua capacità di agire con coraggio e determinazione.

Sarai animato da una fede profonda nelle tue possibilità, ma non dimenticare di mantenere i piedi per terra. Urano, soprattutto per i nati del primo decano, invita a gestire con pazienza la vita domestica: possibili tensioni familiari o imprevisti legati alla casa potrebbero richiedere sangue freddo.

Dal 20, Nettuno torna nel tuo segno e si unisce a Saturno: un incontro tra intuizione e realismo che ti chiederà di fare scelte sagge, senza cedere a illusioni che potrebbero riservare sorprese spiacevoli.

Giove in Cancro protegge invece l’amore e la famiglia, soprattutto per i nati del secondo decano: occasioni fortunate non mancheranno. Dopo il 24, con Sole e Marte in Scorpione, ritroverai energia e intensità per inseguire sogni che parlano al tuo cuore.

In amore, il mese si preannuncia intenso.

Dal 7 al 29, Mercurio favorisce la comunicazione, aiutandoti a esprimere con chiarezza ciò che provi. Dal 15, Venere e Marte aggiungono sensualità e passione, rendendoti irresistibile. Fino al 13, sarai pronto a impegnarti di più nelle relazioni già esistenti o a dare una svolta a un legame nascente. Se sei in coppia, la complicità è garantita, soprattutto a livello intimo: le lenzuola potrebbero diventare il luogo delle riconciliazioni. Approfitta del buon dialogo per affrontare anche questioni pratiche legate alla casa. Se sei single, le stelle ti spingono a uscire, a partecipare a eventi culturali o sportivi: il tuo magnetismo sarà palpabile e le tue parole, tra il 7 e il 29, colpiranno nel segno, creando connessioni interessanti.

Sul fronte professionale ed economico, ottobre porta sfide e opportunità. Venere dal 18 potrebbe farti ricevere una somma inattesa o una buona notizia dalla banca, magari legata a investimenti passati. Giove potrebbe persino regalarti un guadagno inaspettato, ma Saturno ti raccomanda prudenza: niente sprechi, gestisci le risorse con saggezza. Marte in Scorpione, alleato, ti sostiene con energia e determinazione, permettendoti di portare avanti progetti ambiziosi e di consolidare i tuoi obiettivi.

